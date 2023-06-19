Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Волейболист Абаев оценил изменения в игре экс-напарника Сапожкова после отъезда в Италию

Волейболист Абаев оценил изменения в игре экс-напарника Сапожкова после отъезда в Италию
Аудио-версия:
Комментарии

Связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев рассказал об ощущениях от игры молодого диагонального и экс-игрока клуба Максима Сапожкова во время сборов национальной команды в Новогорске.

«Я немного поглядывал за итальянским волейболом. Понятно, не за всеми матчами, потому что там глаз не хватит. Но смотрел некоторые, самые интересные противостояния. Ну и, конечно, Макс на слуху был. Он молодец в этом сезоне. У него пошёл какой-то естественный прогресс. Явных изменений я не заметил, поскольку с ним недолго играл: после Спартакиады он уехал. Макс и так был одарённым игроком, данные не потерял, поэтому справляется. Может, дело в опыте, но, опять же, всё показывает волейбольная площадка на играх, а в тренировочном процессе оценить сложно», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Не они в этом виноваты». Игрок «Локомотива» Абаев высказался о зарплатах футболистов
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023