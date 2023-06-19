Волейболист Абаев оценил изменения в игре экс-напарника Сапожкова после отъезда в Италию

Связующий новосибирского «Локомотива» Константин Абаев рассказал об ощущениях от игры молодого диагонального и экс-игрока клуба Максима Сапожкова во время сборов национальной команды в Новогорске.

«Я немного поглядывал за итальянским волейболом. Понятно, не за всеми матчами, потому что там глаз не хватит. Но смотрел некоторые, самые интересные противостояния. Ну и, конечно, Макс на слуху был. Он молодец в этом сезоне. У него пошёл какой-то естественный прогресс. Явных изменений я не заметил, поскольку с ним недолго играл: после Спартакиады он уехал. Макс и так был одарённым игроком, данные не потерял, поэтому справляется. Может, дело в опыте, но, опять же, всё показывает волейбольная площадка на играх, а в тренировочном процессе оценить сложно», — сказал Абаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.