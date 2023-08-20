Татьяна Кошелева объяснила, почему осталась в итальянской лиге на третий сезон

Российская волейболистка, чемпионка мира и Европы Татьяна Кошелева рассказала, почему приняла решение остаться в итальянской лиге на третий сезон. Спортсменка играет в клубе «Валлефолья».

«Ехала в Италию без каких-либо ожиданий, с желанием получить игровой опыт, опыт общения, знакомства. Мне было очень интересно провести целый сезон в итальянской суперлиге. В конце первого года получила серьёзную травму, руководство клуба, люди которые окружают команду, проявили себя настоящими профессионалами и помогли мне вернуться в спорт! Моя благодарность, любовь к городу, к команде вылилась в третий совместный сезон! Также мой возраст повлиял на решение. У нас случилось взаимопонимание: для меня – как для игрока, для клуба – взгляд на меня как на перспективу, на фундамент.

У нас и желание, и отношение друг к другу совпали. Но это не значит, что до этого мои клубы были какие-то не такие. Я поняла, что пришло время остановиться. Здесь и сейчас мне в итальянском клубе хорошо, комфортно. Мы смотрим в одну цель, двигаемся к ней вместе и уважаем друг друга», — сказала Кошелева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Читайте полное интервью с Татьяной Кошелевой на «Чемпионате» завтра, 21 августа, в 10:00