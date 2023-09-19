Призёр ОИ в пляжном волейболе Стояновский: иногда проскакивает — «А зачем играть?»

Призёр Олимпийских игр – 2020, победитель Кубка Столетия по пляжному волейболу Олег Стояновский рассказал о мотивации выступать на соревнованиях в отсутствие международных стартов.
«Знаете, мы не только три турнира в этом году выиграли. Если с начала того года отсчитывать, то у нас, кажется, уже 25-27 побед. Да, конечно, хотелось бы соревноваться с лучшими. Но имеем, что имеем. Хочется соревноваться среди лучших команд мирового тура. Необязательно с норвежцами. Я просто не люблю проигрывать. Поэтому в каждом матче стараюсь бороться наполную. Мне нравится это чувство, Илье, думаю, тоже. Стараемся поддерживать себя в форме и тонусе – помогает тут и тренер. Конечно, это сложно делать. И когда-то всё равно проскакивают такие настроения – «Зачем играть?» Переубеждаю себя? Выхода нет, что делать?
Невозможно вырастить 20 команд одного уровня, чтобы они соревновались друг с другом – кто-то обязательно будет сильнее. У нас богатый опыт выступлений на международной арене, поэтому доминируем по ходу сезона на внутренней. Мы и ещё одна команда – Слава Красильников и Костя Семёнов. Мы со Славой – призёры Олимпийских игр. Очевидно, наши команды будут сильнее, чем остальные», — сказал Стояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
Полное интервью с Олегом Стояновским читайте на «Чемпионате» завтра, 20 сентября, в 10:00
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