Шестикратный чемпион России по пляжному волейболу Стояновский оценил шансы попасть на ОИ

Пляжный волейболист Олег Стояновский рассказал о ситуации с попаданием на Олимпиаду.

«У нас олимпийский отбор уже стартовал: он будет проходить в течение всех полутора лет до Олимпиады. Нужно не на одном турнире квалифицироваться, как в той же классике, а в течение полутора лет набирать очки. Поэтому в нашей ситуации всё намного сложнее. У пляжников давно нет рейтинга, у классиков только недавно забрали. А потом просто исключат из него и всё. По последним рекомендациям МОК командные виды спорта под запретом на Олимпиаде. Это всё бесполезно.

Где бы мы были, если бы нас не убрали из рейтинга? Рейтинг обновляется ежемесячно, нужно поддерживать его на турнирах. Если бы играли, точно могли бы позволить себе заходить в топ-10 – это минимальная планка. У классиков, да, иная система: в рейтинг идут результаты за несколько лет, у нас считают последние четыре турнира», — сказал Стояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.

Полное интервью с Олегом Стояновским читайте на «Чемпионате» сегодня, в 10:00.