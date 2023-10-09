Стояновский — о КЕ по пляжному волейболу: выступали как легионеры, проблем не было

Российский волейболист Олег Стояновский прокомментировал победу в Кубке Европы среди клубов по пляжному волейболу в составе азербайджанского «Мурова» и подробнее рассказал о деталях участия российских волейболистов в международном турнире, прошедшем с 5 по 8 октября в Турции.

«CEV был непротив? Нас позвал азербайджанский клуб поучаствовать в этих соревнованиях. Они договорились с ВФВ. И всё. Мы поехали в Турцию. CEV (Европейская конфедерация волейбола) не была против, потому что технически мы выступаем за азербайджанский клуб, как любой другой легионер в классическом волейболе или в футболе или ещё где-либо, поэтому проблем не было. Осталось договориться с Российской Федерацией и с нашим клубом.

Почувствовали конкуренцию? Естественно, на этом турнире не было сильных команд, потому что все на чемпионате мира. Все сильные команды сейчас там, поэтому никаких топовых пар мы здесь и не ожидали", — сообщил Стояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.