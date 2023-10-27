Капитан «Локомотива» рассказал, что самое важное в игре с казанским «Зенитом»

Капитан и блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев высказался о недавнем матче с казанским «Зенитом». «Локомотив» победил в этой встрече со счётом 3:0.

«Здесь много факторов. Его приезд 100-процентно повлиял. Он наш тренер на протяжении многих лет. Мы знаем, что если у нас не пойдёт игра по намеченной тактике, то он будет искать другие выходы из этой ситуации. Мы не будем соглашаться, а начнём искать решение.

Ко встрече в Калининграде мы хорошо подготовились. На тренировках были уверены не то что в победе, а в хорошем матче точно. Но тогда у нас ничего не получилось. Считаю, что сказалась перенастроенность. Всё валилось из рук: в защите, на подаче. И хотя ребята из Казани в Калининграде во время наших подач тоже испытывали проблемы, но когда мы не подавали, то у них всё вниз шло, всё залетало. А в Новосибирске мы вышли при домашних трибунах, не согласившись с тем поражением, – мы не слабее.

Хотя и в Новосибирске тоже не без проблем. Я тренировал подачу, всё было идеально. Но первые две ошибки возникли из-за завышенных ожиданий. Я их не оправдал. Благодарен команде, что они отподавали хорошо. Мы придавили Казань, и они уже не знали, что делать. Просели психологически: у них ни хорошей доводки, ни приёма. От этого начала страдать атака. А у нас всё получалось. Команды в двух матчах зеркально отразили друг друга. В первую очередь в психологическом плане. Очень важно быть ментально сильнее соперника», – сказал Куркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.