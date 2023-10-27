Куркаев оценил новый трансфер болгарского доигровщика в «Локомотив»

29-летний российский блокирующий новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев высказался о новичке команды, доигровщике сборной Болгарии Мартине Атанасове.

«Всё абсолютно нормально. Но если у кого тяжелее с английским, присутствует языковой барьер. Он спокойный, общительный. Нет стеснения и, наоборот, показательного намерения сплотиться нет. Коллектив должен принимать игрока. Пламен [Константинов] всегда выбирает игроков скорее не по игровым, а по человеческим качествам. На игру, он говорил, всегда влияет раздевалка, коллектив — а потом уже волейбол. Из последних приобретений не было ни одного игрока, который был бы отрешён от команды. На командном сборе – после игры или перед выходными – всегда присутствуют все», – сказал Куркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.