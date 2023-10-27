Куркаев — о поражении в финале ОИ в Токио: дважды окунули, куда не хотелось бы окунаться

Волейболист новосибирского «Локомотива» и сборной России Ильяс Куркаев поделился воспоминаниями о поражении в финале Олимпийских игр в Токио от национальной команды Франции.

«Там другое: там больнее, потому что мы почти ушли с 0:2. Даже поражение 0:3 воспринималось бы нами легче, нежели 2:3, когда ты с командой старался, выкарабкивался. А тут 2:2, вы ведёте 8:5 в пятой партии до 15 очков — а потом всё переворачивается в другую сторону. Жёстко. Тебя два раза окунули, куда не хотелось бы окунаться.

Мне кажется, я прожил три партии и даже не заметил, как они прошли. Такой гул в ушах стоял — непонятно, что происходит. Иногда даже не понимал, какой счёт – адреналин, эмоции захватили. Тогда осознаёшь, что если не достигаешь критических пределов в своей жизни, то не понимаешь, что твой организм может переживать и чувствовать. Там даже без болельщиков было очень эмоционально — не представляю, [что было бы,] если бы ещё полный зал людей был. Могу точно сказать, что после этой игры у меня в плане волейбольного восприятия всё поменялось на 180 градусов – просто перевернулось. Всё стало восприниматься легче. И когда ты приезжаешь в чемпионат России, то начинаешь относиться к играм более трезво: нет ежедневной перенастройки на каждый матч. Чемпионат воспринимаешь как некий большой путь к цели, к финальной части. То есть эмоциональный контроль стал более трезвым», – сказал Куркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.