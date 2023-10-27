Куркаев: были мечты окунуться в итальянский волейбол, но я трезво оцениваю ситуацию

Волейболист новосибирского «Локомотива» Ильяс Куркаев рассказал об интересе со стороны итальянских клубов.

«Были мечты и желание окунуться в атмосферу итальянского чемпионата – два раза точно был интерес со стороны местных клубов. Но сейчас, когда нахожусь на пике карьеры и осталось несколько лет, после чего надо поддерживать уровень и заканчивать – я трезво оцениваю ситуацию. Там мне не организуют такие финансовые условия, как в Новосибирске, где меня ценят. В Италию меня позовут в качестве эксперимента при средней зарплате. Если бы был моложе, то, возможно, попробовал бы. Сейчас же не хочу, так как и здесь получаю наслаждение от игры, клуба, руководства.

И здесь я не деградирую: [такого] тренера, как Пламен, ещё поищи. Это не тот коуч, который мне просто нравится. Он мне сегодня «по душе», а завтра, условно, я его ненавижу. Он тебе просто в лицо скажет, что ты не доделываешь и не слышишь тренера – есть куда прогрессировать. Он не улыбается тебе в лицо, а потом что-то руководству рассказывает. Да, он вспыльчивый, может где-то переборщить — но можно после подойти и трезво обсудить. Таких людей-тренеров в спорте очень мало. И конкуренции здесь хватает, и есть что доказывать, а теперь ещё и капитанство. Играть здесь – мой осознанный выбор на ближайшие три года», – сказал Куркаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софии Колодкиной.