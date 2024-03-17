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«Вышла из зоны комфорта». Парубец объяснила, почему сменила «Уралочку» на «Локомотив»

«Вышла из зоны комфорта». Парубец объяснила, почему сменила «Уралочку» на «Локомотив»
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Игрок сборной России и капитан калининградского «Локомотива» Ксения Парубец объяснила, почему перешла из «Уралочки-НТМК» в калининградский «Локомотив».

«Достаточно долго я была в одном клубе и решила перевернуть страницу. Как сейчас говорят, «решила выйти из зоны комфорта». В «Уралочке» действительно было довольно комфортно, Екатеринбург – мой родной город. Но я ни о чём не жалею. Это новая страница и новый опыт. Мне всё нравится», — сказала волейболистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Коваленко.

Также Ксения Парубец ответила на вопрос, будет ли она следить за волейболом на Олимпийских играх в Париже.

«Пока не знаю, может быть, только за счётом», — заявила спортсменка.

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