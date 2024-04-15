Зиничев – о тексте на сайте «Динамо»: никому не нравится правдивое мнение Годиной

Генеральный директор ЖВК «Динамо» Владимир Зиничев высказался о тексте под названием «Хватит это терпеть!», опубликованном сегодня, 15 апреля, на официальном сайте клуба.

Напомним, текст вышел в разделе «Прямая речь с Еленой Годиной». В нём Година обвинила волейболисток калининградского «Локомотива» в непристойном поведении в пятом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России.

«Елена Година на нашем сайте выступает как эксперт. Она на «Открытой площадке», аффилированной с нашим сайтом, уже более 10 лет подряд комментирует всё, что происходит в российском волейболе, на свой взгляд, с позиции заслуженного мастера спорта, чемпионки мира, игрока, преданного стране, человека, который не на словах, а душой болеет за развитие волейбола.

Тот пост, который выложила Лена на своей площадке, взбудоражил общество. Она высказала своё мнение о том, как игроки ведут себя на площадке в присутствии детей. Она расценила это как пропаганду этой запрещённой субкультуры. И это вызвало острую реакцию со стороны «Локомотива». Мне звонил генеральный директор клуба Александр Петрович Косырьков, стал предъявлять мне какие-то претензии. На что я ему ответил: мы же не рисовали фотографии, которые выложила Лена. Что выложила – то есть. А что касается выводов, то это позиция Елены Годиной. Она имеет на него полное право, она авторитетный человек в спорте.

Можно, конечно, раздувать пожар из того, что сказала Година, но конструктивнее было бы всем разобраться с собой. Нам – с тем, как мы играем. Калининграду – с тем, что они позволяют себе в присутствии детей и болельщиков, которые пришли смотреть волейбол, а не сексуальные жесты игроков, что выкладывают в соцсетях их игроки. Федерации – с квалификацией судей, которые по пять раз ошибаются в одну сторону. А это же имеет большое значение, когда играют равные команды.

Никому не нравится правдивое и откровенное мнение Елены. Хотя спорить тут можно. Но если всё это не так, то, мне кажется, всё очень просто. И Эбрар Каракурт, и некоторые ее подруги по команде могут сказать, мол, Година врёт, мы не лесбиянки*. А если всё это на самом деле так, то чего обижаться? Хотя мне лично совершенно всё равно. Это проблема Калининграда. А Годину я уважаю – она честный, открытый и патриотично настроенный человек», — сказал Зиничев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

* международное общественное движение ЛГБТ — экстремистская организация, запрещённая в России.