«Феррари» и «Мерседес» в трёх тысячных! Что показали зимние тесты Формулы-1

«Феррари» впереди? Всё ещё неясно

Наибольшее внимание на второй неделе привлёк «Мерседес». По-прежнему считается, что «Феррари» быстрее — Хэмилтон оценил разницу в полсекунды, однако больше всего в паддоке говорили о «Серебряных стрелах» — на второй неделе заездов в Барселоне немцы выкатили фактически новую машину с полностью переработанной аэродинамикой, новым днищем и носовым обтекателем. Оценить скорость машины со стороны невозможно — почти всю неделю «Мерседесы» не поднимались выше восьмой позиции, лишь в заключительный день пилоты проехали довольно быстрые круги на мягких шинах, но едва ли это был потолок возможностей машины.

Боттас, как и Хэмилтон, утверждает, что действующие чемпионы отстают от «Феррари»: «Нам нужно серьёзно поработать, чтобы догнать их. Мы пока далеки от потенциала машины». Оба, тем не менее, признают, что баланс стал лучше. С другой стороны, Джеймс Эллисон, технический директор команды, отметил гранулирование шин, с которыми «Мерседесу» работать традиционно труднее, чем «Скудерии» или «Ред Булл».

Обновлённый «Мерседес». Фото: Mark Thompson/Getty Images

Самой «Феррари», к слову, радоваться нечему: да, их машина быстра, но довольно ненадёжна, и на второй неделе заездов инженеры потеряли очень много времени. В первый же день на SF90 возникли проблемы с системой охлаждения, в среду Феттель разбил машину из-за поломки колёсного диска — ещё полдня потеряно, на следующий день уже под занавес заездов отказала выхлопная система. Наконец, в последний день Феттель не смог завершить симуляцию гонки из-за очередной поломки — отказала электрика. В итоге на второй неделе «Феррари» проехала на треть меньше кругов, чем в первые четыре дня тестов — 399 кругов, меньше только у «Рейсинг Пойнта».

Не самым лучшим образом отработали и в «Ред Булл»: в четверг Пьер Гасли на полном ходу разбил машину, уничтожив всю заднюю часть шасси. Мало того, что команда потеряла на этом несколько часов, так ещё и завершать тесты пришлось в старой конфигурации автомобиля — запасных компонентов не было. И в этой самой конфигурации в заключительный день отказала трансмиссия — Макс Ферстаппен проехал лишь 29 кругов.

Если говорить о расстановке сил, то ясна она будет лишь на этапе в Мельбурне. В пятницу Льюис проиграл рекордному времени Себа жалкие три тысячные. Тем не менее, считается, что «Феррари» на 0,3-0,5 секунды быстрее «Мерседеса» и «Ред Булл», которые находятся более или менее на одном уровне. При этом, по слухам, в «Мерседесе» рассматривают возможность попеременного использования двух разных концепций болида — в зависимости от трассы. В общем, на первом этапе будет интересно.

Сводная таблица лучших кругов



1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1:16.221 (шины С5, День 8)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:16.224 (С5, День 8)

3. Шарль Леклер («Феррари») — 1:16.231 (С5, День 7)

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 1:16.561 (С5, День 8)

5. Нико Хюлькенберг («Рено») — 1:16.843 (С5, День 8)

6. Александер Албон («Торо Россо») — 1:16.882 (С5, День 7)

7. Даниил Квят («Торо Россо») — 1:16.898 (С5, День 8)

8. Карлос Сайнс («Макларен») — 1:16.913 (С5, День 8)

9. Ромен Грожан («Хаас») — 1:17.076 (С5, День 8)

10. Ландо Норрис («Макларен») — 1:17.084 (С5, День 7)

11. Пьер Гасли («Ред Булл») — 1:17.091 (С5, День 7)

12. Даниэль Риккардо («Рено») — 1:17.114 (С5, День 8)

13. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1:17.239 (С5, День 8)

14. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — 1:17.556 (С5, День 7)

15. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:17.565 (С5, День 8)

16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1:17.639 (С4, День 7)

17. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:17.709 (С3, День 8)

18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — 1:17.791 (С5, День 8)

19. Джордж Расселл («Уильямс») — 1:18.130 (С5, День 7)

20. Роберт Кубица («Уильямс») — 1:18.993 (С5, День 8)

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У «Торо Россо» всё в порядке

Команда Даниила Квята покидает Барселону в приподнятом настроении — машина, похоже, быстра и вполне надёжна. Россиянин, правда, отметил, что порой возникали небольшие неполадки, но несмотря на это в каждый из дней «Торо Россо» проезжал более сотни кругов. «Мне комфортно в машине, — говорит Квят. — Сделали почти всё, что хотели, собрали много полезной информации, которую ещё предстоит изучить».

Если же говорить о чистой скорости «Торо Россо», то и в этом смысле команда выглядит обнадёживающе: в предпоследний день заездов Александер Албон был вторым, а Даниил Квят завершил тесты с пятым временем. Так что вряд ли было бы преувеличением сказать, что в Мельбурне команда будет рассчитывать на борьбу за третий сегмент квалификации. Правда, это во многом зависит от скорости других команд, и «Рено» с «Маклареном» тоже показали себя очень неплохо.

Александер Албон за рулём «Торо Россо». Фото: Mark Thompson/Getty Images

Так, в первые два дня протоколы тестов возглавили Ландо Норрис и Карлос Сайнс. При этом, Норрису в первый день не повезло: сначала забарахлила гидравлика, а затем британец сам вылетел с трассы, но затем подобных проблем не возникало — пилоты в один голос отметили, что баланс автомобиля стал намного лучше.

В «Рено» поначалу работали над балансом на длинных отрезках и собирали информацию о поведении шин — учитывая отсутствие технических проблем, эта работа была завершена удачно. Мягкую резину Хюлькенберг и Риккардо опробовали уже под конец тестов — в последний день Нико показал четвёртое время, уступив лишь Феттелю и паре «Мерседесов».

Отметим также «Хаас», который, несмотря на проблемы с выхлопной системой в четверг, прошёл за неделю 487 кругов (больше — только «Мерседес») и сумел наверстать упущенное в первую неделю. Правда, высокой скорости американские машины не демонстрировали — лишь в среду Грожан стал пятым, а в остальные дни команда не поднималась выше седьмой позиции в протоколах.

Выделим также «Рейсинг Пойнт» — во вторник у Стролла было третье время, а в среду Перес занял второе место. К тому же, несмотря на некоторые технические проблемы, команда проехала немало кругов.По чистой скорости британо-канадская команда пока далеко от остальных середняков, но к Мельбурну получит глобальное обновление машины и запросто может удивить.

Общая пройденная дистанция



1. «Мерседес» — 580 кругов (за все тесты — 1190)

2. «Хаас» — 487 (871)

3. «Уильямс» — 479 (567)

4. «Рено» — 456 (889)

5. «Торо Россо» — 453 (935)

6. «Ред Булл» — 430 (905)

7. «Макларен» — 428 (873)

8. «Альфа Ромео» — 415 (922)

9. «Феррари» — 399 (997)

10. «Рейсинг Пойнт» — 377 (625)

«Уильямс» и «Хаас» догоняют

Не так здорово смотрелась на этой неделе «Альфа Ромео». Периодические всплески скорости перемежались отказами — не такими частыми, как у «Феррари», но всё же настораживающими. Не всё ладно и у «Рейсинг Пойнт» — в первые дни Лэнс Стролл и Серхио Перес держались в тройке сильнейших, но регулярные проблемы и долгий простой в боксах привели к тому, что на двоих гонщики проехали лишь 377 кругов.

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Хуже всех дела обстоят в «Уильямсе». Британская команда навёрстывает упущенное ранее и только к концу тестов планировала перейти к полноценной работе над настройками. Со стороны баланс машины кажется неплохим, серьёзных поломок тоже не замечено, тем не менее автомобилю по-прежнему не хватает прижимной силы. Настройки могли бы нивелировать эту проблему, но из-за задержки с постройкой машины сделать этого пока не удалось. Так что сезон «Уильямс» начнёт в статусе отстающих.