Посредственный Феттель, провалившийся Кубица. Ставим оценки за Мельбурн

Новому сезону — новые правила и новые оценки пилотов. Прежде традиционным автором оценок за Гран-при выступал Евгений Кустов, но теперь редакция бросает на амбразуру Дмитрия Захарченко, который всегда знает, до чего докопаться. Может быть, его баллы покажутся более правильными? Или через пару этапов читатели скажут, что раньше было плохо, но всё-таки лучше? Нет предела совершенству. И критическим комментариям под статьёй.

В целом система выставления оценок осталась прежней: чтобы получить десять баллов, необходимо совершить настоящий подвиг (и да, выступление Боттаса максимальной оценки не заслужило), а для получения «пятёрки» или ниже — удариться в абсолютное безумие. Итак, обсудим?

Квят впечатляет, «Феррари» — разочаровывает. Главные итоги Гран-при Австралии «Феррари» проиграла не только «Мерседесу», но и «Ред Булл», а вот Даниил Квят порадовал красивой борьбой и результативным финишем.

Валттери Боттас — 9,5

Это был лучший Гран-при в карьере Валттери — практически идеальная гонка, уверенная победа в самом что ни на есть доминирующем стиле. Да, в квалификации финн немного уступил Хэмилтону, поэтому до «десятки» в нашем рейтинге не дотянул, но в воскресенье был вне конкуренции. Неплохо для второго номера, да?

Макс Ферстаппен — 9

Ферстаппен провёл отличный уик-энд и добился максимума, одну «Феррари» опередив в квалификации, а другую — в гонке. Пусть это во многом заслуга машины и мощного двигателя, Макс не допускал ошибок, был агрессивен, но сдержан и принёс «Хонде» первый подиум за десять лет.

Кевин Магнуссен — 8

Датчанин уступил напарнику в квалификации, но уже на старте реабилитировался, опередив его, а затем всю гонку шёл во главе группы середняков. В итоге Кевин завоевал шестую позицию — самый высокий результат «Хааса» с Гран-при Германии в июле прошлого года.

Нико Хюлькенберг — 8

Халк в Австралии смотрелся убедительнее Риккардо, держался впереди в тренировках и переиграл напарника в квалификации — это при технических проблемах, испортивших финальную попытку. Кроме того, Нико здорово стартовал, отыграв на первом круге три позиции, и удержал позади «Альфа Ромео» Кими Райкконена. Сильное начало сезона.

Ромен Грожан — 8

В Австралии Грожан успел проехать лишь половину гонки — второй год подряд Ромен сходит с дистанции из-за проблем с креплением колеса, имея все шансы на хороший результат. Француз опередил напарника в квалификации, и хотя уступил ему на старте, стабильно держался в полутора секундах от Магнуссена. Отсюда можно сделать вывод, что у него были все шансы сохранить позицию до финиша, так что Грожан заслужил похвалы.

Лэнс Стролл — 7,5

В квалификации Стролл провалился, вылетев уже в первом сегменте — в то время как напарник добрался до третьего. Зато канадец отлично стартовал, а за счёт позднего пит-стопа умудрился выйти в топ-10 и финишировать на девятом месте, став, таким образом, автором самого мощного прорыва. Отличная гонка, посредственная квалификация.

Даниил Квят — 7,5

Квят в Австралии и правда блеснул — красиво прошёл Пьера Гасли и прорвался с 15-го места на старте на десятое. Однако этим результатом россиянин во многом обязан тактике с оттянутым пит-стопом. Кроме того, не будем забывать о неудачной квалификации и вылете в борьбе со Строллом. Боевитое начало сезона, но Даниил и «Торо Россо» способны на большее.

Вот как надо возвращаться! Квят попал в очки и сдержал «Ред Булл» Квят пропустил целый год в Формуле-1, но вернулся так, будто и не уходил. Осталось поработать над квалификациями.

Льюис Хэмилтон — 7

Хэмилтон сильно начал этап, завоевал поул-позицию и, казалось, шёл к уверенной победе. Однако британец провалил старт, а затем сильно уступал в темпе напарнику. Как позже объяснили в команде, повреждения днища привели к недостатку сцепления на задней оси. Так или иначе, действующий чемпион не особенно впечатлил, но и упрекнуть британца в принципе не в чем, кроме, конечно, неудачного старта.

Шарль Леклер — 7

Первый уик-энд монегаска в цветах «Феррари» прошёл относительно неплохо, но далеко не идеально. Во-первых, Шарль допустил ошибку на решающем круге квалификации, во-вторых не слишком сильно провёл первый отрезок и отстал от Феттеля на десять с лишним секунд. На финальных кругах Леклеру удалось реабилитироваться и оказать на Себа прессинг. Итог — максимальный в условиях имеющейся техники (и командной субординации) результат.

Скандалы неизбежны. Кто и с кем поссорится в Формуле-1 в этом году Новый сезон Формулы-1 ещё не стартовал, но уже можно догадаться, где полыхнёт.

Кими Райкконен — 7

Восьмое место на «Альфа Ромео» — неплохой старт сезона, однако далеко не потолок возможностей. Кими не очень хорошо выступил в квалификации («не смог собрать круг»), а затем всю гонку торчал позади Хюлькенберга, хотя «Альфа Ромео» потенциально могла идти быстрее «Рено». Ранний пит-стоп из-за забившейся в воздуховод тормозов плёнки от визора не помог, но и не испортил гонку.

Ландо Норрис — 7

Британский дебютант стал главной звездой квалификации, с ходу вытащив «Макларен» в третий сегмент, но сам всё испортил на следующий день. Неудачный старт, несколько помарок на дистанции и как итог — 12-е место без шансов на очки. С другой стороны, Норрис признал за собой ошибки, отметив, что машина позволяла добиться большего. Накинем полбалла за честность.

Александер Албон — 7

Дебют Албона в Формуле-1 начался немного нервно — с вылетов в тренировках, но вскоре гонщик обрёл уверенность и выправил ситуацию. В квалификации Александер опередил Квята и чуть не вышел в третий сегмент (не хватило одной десятой), а на старте отыграл ещё две позиции и подобрался к первой десятке. Увы, тактика раннего пит-стопа себя не оправдала, и шансов на очки в дебютном Гран-при Албон лишился — это, впрочем, не его вина.

Джордж Расселл — 7

Чемпиону Формулы-2 не повезло дебютировать за рулём «Уильямса» — наименее конкурентоспособной машины в пелотоне. Таким образом, сравнить дебютанта можно лишь с Робертом Кубицей — и последнего британец уверенно переиграл. В квалификации Расселл был на 1,7 секунды быстрее, а в гонке «привёз» напарнику целый круг.

Себастьян Феттель — 6,5

Серия побед Феттеля в Австралии прервалась — из-за нехватки скорости у «Феррари». Себ неплохо начал сезон, выжав максимум из квалификации, но в гонке, в отличие от Квята, не смог сдержать «Ред Булл», а под финиш на изношенных шинах совсем потерял темп — команде даже пришлось придерживать Леклера. Весьма посредственная гонка для четырёхкратного чемпиона мира.

Пьер Гасли — 6,5

В Австралии француз серьёзных ошибок не допускал, тем не менее весь уик-энд смотрелся блекло. Его вины в провале в квалификации нет — не выезжать на вторую попытку было решением команды, но не самый чистый старт, проигрыш Квяту и финиш вне очковой зоны на второй по скорости машине смотрятся весьма слабо. Гасли оправдывает это застрявшими в переднем крыле обломками…

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Серхио Перес — 6,5

Чеко провёл довольно сильную квалификацию, пробившись в финал, но, как и Норрис, в гонке смотрелся куда слабее. Серхио потерял пару позиций на старте, упёрся в трафик и вынужден был раньше заехать на первый пит-стоп — это лишь усугубило ситуацию. В итоговой классификации Перес отстал от Стролла на 40 секунд.

Даниэль Риккардо — 6,5

Первый этап в составе «Рено» не принёс Риккардо ничего хорошего — и дело даже не в сходе, который был спровоцирован крайне неаккуратным стартом австралийца. Почти весь уик-энд Дэн был немного медленнее Хюлькенберга, проиграл ему в квалификации и смотрелся вторым номером. Разрыв, впрочем, был не слишком высоким, но в домашней гонке от Риккардо ожидали большего.

Карлос Сайнс — 6,5

Уик-энд, который испанец постарается как можно быстрее забыть. Провал в квалификации — Сайнс упёрся в трафик и выбыл уже в первом сегменте — и обидная неудача в гонке — отказ MGU-K. Из хороших новостей — только сильный старт.

Антонио Джовинацци — 5,5

Итальянец на протяжении всего уик-энда уступал в темпе Райкконену и допускал ошибки в самые важные моменты. Так, пробившись во второй сегмент, Джовинацци не удалось как следует прогреть шины (время оказалось хуже, чем в Q1), что привело к слабому 14-му. Затем уже на старте Антонио повредил переднее крыло и дальше просто доезжал до финиша.

Роберт Кубица — 5

Возвращение Роберта Кубицы изначально было рискованным предприятием, и Гран-при Австралии подтвердил худшие опасения. В субботу поляк дважды зацепил стену — в тренировке и в квалификации, на старте сцепился с Гасли и трижды заезжал в боксы. Такие выступления Кубице только во вред.