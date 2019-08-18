Сочи – скучная трасса? Промоутер Гран-при России отвечает болельщикам

Уже сейчас с обгонами всё не так плохо, как кто-то считает. А с 2021 года должно стать вообще отлично!

Всем привет! Вновь на связи генеральный директор «Росгонок» Алексей Титов. Прочитал ваши комментарии к первой записи в моём блоге на «Чемпионате» — что-то учтём, на что-то ответим! Вот сегодня разберёмся с темой скучных и нескучных трасс.

Совсем недавно прошел этап Российской серии кольцевых гонок в Мячково. Эту трассу реконструировали, и гонки РСКГ стали дебютом для обновленного ADM Raceway. Казалось бы, трек довольно узкий и может кому-то показаться сложным для обгонов, но заезды получились интересными, а точнее – бешеными и непредсказуемыми. Если честно, больше это напоминало гонки на выживание. Несмотря на технические характеристики трассы, все заезды содержали массу обгонов и борьбы.

Никого не жалко! Горячее возвращение в Мячково Гонки на новой трассе — это всегда интересное и непредсказуемое зрелище. А уж если это новая-старая трасса с богатой историей…

Трасса, безусловно, сыграла роль в характере заездов, но суть – в качестве пилотов и единообразии техники! Треки бывают разными, но любую гонку делают спортсмены и техника, которые участвуют в соревнованиях.



В текущем пелетоне Ф-1 мы иногда видим существенную потерю прижимной силы задней машиной, что делает гонку менее зрелищной: автомобили с сопоставимыми техническими характеристиками не всегда в силе бороться на равных из-за разных аэродинамических условий.



Есть автодромы, которые чуть больше зависят от аэродинамики, есть те, что меньше. Мне нравится, как сейчас подходят к вопросу повышения зрелищности технические менеджеры Ф-1 и ФИА. Их основная мысль: нужно уменьшать влияние аэродинамики на автомобиль или пересмотреть сам подход к аэродинамике. Создавать больше прижимной силы за счет упрощенной аэродинамики верхней части автомобиля, а также использования эффекта Вентури – это прекрасная идея!

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Если взять наш трек, то в новом раскладе аэродинамики мы получаем очень хороший результат: большое количество прямых отрезков позволяет полностью реализовать мощность моторов тем командам, которым она доступна, а упрощенная аэродинамика (верхняя часть автомобиля генерит существенно меньше драга + эффект Вентури создает прижимную силу, необходимую в средних и быстрых поворотах) приведут к общему увеличению средней скорости на круге и гораздо более острым моментам на входе в повороты.

Со временем у «Сочи Автодрома» выросла абразивность асфальта и немного изменился общий рельеф: появились мини-перепады и неровности. На гражданской машине они почти незаметны, но вот в болиде они ощущаются гораздо сильнее.Это огромный плюс для зрителей, потому что вносит корректировки в шинную тактику и в поведение пилотов на трассе. Не все доступные траектории подходят для обгона (многие, наоборот, подходят для защиты – место противнику вроде оставил, а он все равно туда не полезет) ну а работа с шинами является важной составляющей, поэтому интересно смотреть, как разные пилоты и команды справляются с этими сложностями.

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Чуть подробнее про профильность трассы и ряда поворотов. Появились неровности на траектории либо в различных точках торможения, либо на альтернативной траектории, и это можно отлично использовать при обгоне. Например, в третьем повороте внешний профиль трассы изменился, и если по внутренней траектории можно спокойно наваливать с газом почти в пол, то на внешней стороне так уже не сделаешь. Лёгкий отрицательный профиль начинает довольно сильно тебя стаскивать.

Перед пятым поворотом нужно правильно отгадать точку торможения, чтобы динамично затормозить на загруженной подвеске. Еле заметный подъем означает, что пропущенное торможение может привести к крайне неприятным последствиям: на разгруженной подвеске как минимум едешь мимо траектории, а как максимум – в стенку. Для работы с подобными нюансами команды как раз и гуляют по треку в преддверии каждой гонки сезона.



Мне нравятся связки 12-13 и 14-15 повторов: там всегда зарождается борьба (с собой в первую очередь). В 12-13 идет проверка на храбрость: отрицательный профиль, закрытый поворот, там точка торможения очень сложная, потом ты заправляешься в 90-градусный и идет связка, где нужно четко контролировать машину. 12-й поворот – левый пологий, потом идет резкое торможение. Тут можно очень много выиграть либо проиграть. Качественное торможение и заход в 12-й поворот дает достаточно существенное преимущество на выходе, если его сделать правильно. Если там все профукать, можно либо в стенку въехать, либо просто потерять много времени на подходе к повороту, ведь если боишься тормозить, начинаешь делать это немного заранее и теряешь драгоценные десятые.

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«Сочи Автодром» хорош с точки зрения конфигурации, и довольно часто мы видим отличную борьбу пилотов Формулы-1.Трудно забыть столкновения Квята и Феттеля на первом круге в 2016 году. А ведь тогда в аварию попали и другие гонщики. В 2015 году Райкконен и Боттас боролись между собой за подиум и столкнулись на последнем круге. Думаю, этот эпизод запомнили не только финские болельщики.

В 2017-м на первом круге была авария между Палмером и Грожаном. А в конце той гонки Феттель настиг Боттаса в борьбе за победу, но не успел его опередить и даже повздорил из-за этого с круговым Массой. В самой первой гонке в 2014-м Росберг потерял много позиций после старта, но в итоге прорвался на второе место. В прошлом году интересная борьба была у Феттеля с Хэмилтоном, когда Себастьян оказался впереди после пит-стопа. Они едва не столкнулись, но в итоге Льюис совершил обгон в четвертом повороте.



Вот только некоторые зрелищные моменты, которые вспоминаются сразу, а ведь было и множество других. Так что в Сочи пилоты могут вести упорную борьбу и обгонять.



А уж если в этом году на Гран-при России будет дождь, это еще больше разнообразит сценарий. Приезжайте и убедитесь сами!