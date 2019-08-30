«Феррари» без побед и ещё 3 смелых прогноза на решающую часть сезона Формулы-1

Что будет с «Феррари», закрепится ли в «Ред Булл» Албон и обгонит ли Ферстаппен Боттаса? У нас есть ответы.

Формула-1 готова к девяти оставшимся Гран-при сезона-2019 — самое время сделать прогнозы на оставшуюся часть чемпионата. Четыре автора «Чемпионата» делятся своим взглядом на то, что мы увидим в оставшихся гонках.

Дмитрий Захарченко: «Леклер выиграет раньше Феттеля»

У «Феррари» до сих пор нет ни одной победы, хотя не ошибись Феттель в Монреале — и хотя бы одна уже имелась. При этом Шарль Леклер уже дважды был близок к выигрышу — в Бахрейне и Австрии. Первый успех монегаска — это дело времени, уже сейчас у Шарля есть для этого всё необходимое — кроме надёжной машины.



Леклер за чемпионство не борется — он до сих пор формально второй пилот команды, в то время как Феттель не может позволить себе сдаться — немец должен бороться до тех пор, пока есть хотя бы математический шанс выиграть титул. Себ вновь будет атаковать, бороться, переходить грань и ошибаться. А вот Леклеру терять буквально нечего — он может спокойно идти в своём темпе и гоняться за самого себя.

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Владислав Золов: «Феррари» не одержит ни одной победы»

В Маранелло из года в год заводят старую шарманку о претензиях на титул, а воз и ныне там. Отрезок чемпионата до летних каникул выдался для «Скудерии» поистине кошмарным: провалы в стратегии, отказы техники, ошибки гонщиков… Трассы, принимающие предстоящие Гран-при Бельгии и Италии, эксперты буквально в один голос называют наиболее подходящими болидам «Феррари». Впрочем, сколько уже в нынешнем сезоне встретилось таких автодромов, в зоне подиума которых МаттиаБинотто и компания почти гарантировано должны были рукоплескать своему пилоту на вершине пьедестала.



Как показали прошедшие этапы, Леклер — пока никакой не «намберуан» на фоне Феттеля, даже если бы его и назначили таковым. Самого Себа охватил непонятный личностный кризис, сопровождающийся профессиональным и эмоциональным выгоранием. По-хорошему, ему бы сейчас встряску дать. Кардинальных обновлений SF90 наверняка не последует, так что встряхнуть потерявшегося в себе немца способен только… переход в другую команду. «Ред Булл»? Почему бы и нет. Правда, идти в напарники к Максу Ферстаппену — это означает доезжать карьеру, а не перезапускать её. Хотя кто его знает — может, четырёхкратный чемпион Ф-1 и не собирается возрождаться, как феникс из пепла.



Удивительно произносить подобное, но ничего не поделаешь: у «Феррари» не должно оказаться на счету ни одной виктории по итогам сезона. И хейтерство тут вовсе ни при чём — банальная логика.

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Александр Кожевников: «Албон не приедет на подиум»

Чего стоит ждать от АлександераАлбона во второй половине сезона — одна из основных интриг оставшихся девяти этапов. Да, с одной стороны может показаться, что тайско-британский гоншик вытянул счастливый билетик, иполучил в распоряжение болид, способный бороться за победы.



Но всё не так просто. В «Ред Булл», если говорить откровенно, за победу бороться может только один болид — и это машина Макса Ферстаппена. В прессе ходило много слухов о том, что в команде откровенно «забили» на свою вторую машину, сосредоточившись именно на болиде голландского гонщика. И именно в этом одна из причин провала Пьера Гасли, которая никак не может изменится с приходом Албона.

Есть и ещё одна причина, по которой Албон не выглядит силой, способной бороться за победы и подиумы. И речь сейчас про опыт тайца: в послужном списке Албона всего 12 Гран-при в Формуле-1. Далеко не факт, что он всецело готов к переходу в новую команду — говоря по правде, он до сих пор до конца и в старой не адаптировался.



Ещё один вопрос — а нужны ли подиумы Албона команде в целом и доктору Хельмуту Марко в частности? Особенно на фоне слухов о возможном возвращении Себастьяна Феттеля в коллектив… Но это уже другая история.

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Форма голландского пилота «Ред Булл» перед паузой была блестящей. Две победы, борьба с Хэмилтоном, уничтожение карьеры Гасли… Как итог — всего семь очков до Боттаса в споре за второе место личного зачёта. Казалось бы, всё говорит, что после паузы Макс легко и уверенно обойдет Валттери и завоюет не нужное им обоим вице-чемпионское звание.

Однако я поставлю на финна. Во-первых, он сейчас будет спокоен и уверен в себе: борьба за титул уже фактически завершена, а контракт на следующий год в кармане, так что у Боттаса нет повода нервничать и допускать ошибки. Напротив, можно постараться напомнить о существовании так называемого «Валттери 2.0», который был чудо как хорош на старте чемпионата, но затем куда-то испарился.



И второй момент — фактор Хэмилтона. Льюис очень близок к очередному чемпионскому званию, которое должен завоевать досрочно. В прошлом не раз бывало, что после оформления титула Хэмилтон немного расслаблялся и позволял напарникам временно выйти на первый план. Так что вполне вероятно, что под занавес чемпионата у Боттаса появится шанс собрать урожай побед на фоне «каникул» Льюиса. И не стоит забывать, что быстрейшая машина по-прежнему в распоряжении Валттери, а не Макса. Так что — Валера, верим!