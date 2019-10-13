Леклер снова спорит с командой, в «Уильямсе» скандал. Итоги Гран-при Японии

«Феррари» неожиданно выиграла квалификацию Гран-при Японии, но в гонке вновь уступила «Мерседесу» — и окончательно проиграла чемпионат. Однако вряд ли остаток сезона будет для «Скудерии» скучным: недопонимание внутри команды продолжается.
Подводим итоги 17-го этапа Формулы-1.
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 52 круга
2. Себастьян Феттель («Феррари») +11.376
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +11.786
4. Александер Албон («Ред Булл») +61.152
5. Карлос Сайнс («Макларен») +69.081
6. Шарль Леклер («Феррари») +1 круг
7. Даниэль Риккардо («Рено») +1 круг
8. Пьер Гасли («Торо Россо») +1 круг
9. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1 круг
10. Нико Хюлькенберг («Рено») +1 круг
11. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») +1 круг
12. Даниил Квят («Торо Россо») +1 круг
13. Ландо Норрис («Макларен») +1 круг
14. Кими Райкконен («Альфа Ромео») +1 круг
15. Ромен Грожан («Хаас») +1 круг
16. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1 круг
17. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
18. Джордж Расселл («Уильямс») +2 круга
19. Роберт Кубица («Уильямс») +2 круга
20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не финишировал
Борьба за чемпионат окончена
Двойной подиум в Японии гарантировал «Мерседесу» шестой подряд Кубок конструкторов за четыре гонки до конца сезона. Таким образом, немецкая команда повторила исторический рекорд «Феррари», завоёванный «Скудерией» ещё с Шумахером в 2000-х. Кроме того, все соперники немецкой команды потеряли даже математические шансы на титул в личном зачёте, так что чемпионом сезона-2019 станет либо Льюис Хэмилтон, либо Валттери Боттас — и это уже настоящий рекорд, поскольку серия титулов Шумахера с «Феррари» завершилась после пятого.
Отметим, что несмотря на то, что в турнирной таблице победа «Мерседеса» выглядит сверхубедительной, сезон сложился не самым простым образом для команды: инженеры отстали в темпах развития машины, утратили техническое преимущество и начали проигрывать гонки. Если в начале сезона-2020 «Мерседес» будет в той же форме, что в Спа, Монце или Сочи, завоевать седьмой Кубок конструкторов подряд будет намного сложнее. Тем не менее даже в самые непростые моменты сезона команда оставалась монолитом и работала как единое целое, чего нельзя сказать о «Феррари»…
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 338 очков
2. Валттери Боттас («Мерседес») — 274
3. Шарль Леклер («Феррари») — 221
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 212
5. Себастьян Феттель («Феррари») — 212
6. Карлос Сайнс («Макларен») — 76
7. Пьер Гасли («Ред Булл/Торо Россо») — 73
8. Александер Албон («Торо Россо/Ред Булл») — 64
9. Даниэль Риккардо («Рено») — 42
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — 35…
13. Даниил Квят («Торо Россо») — 33.
Леклер снова спорит с командой
Не успел утихнуть скандал после перепалки пилотов «Феррари» в Сочи, как Леклер снова стал препираться с командой — за что после финиша получил дополнительный штраф. В итоге, стартовав вторым и закончив гонку на шестом месте, Шарль занял в классификации седьмое место — это его худший результат после схода в Хоккенхайме. Уик-энд в Японии в целом получился не самым сильным для Леклера — проигрыш напарнику в квалификации, столкновение с Ферстаппеном на первом круге и разбитое антикрыло. Команда сразу позвала гонщика в боксы, чтобы заменить носовой обтекатель, но тот решил, что автомобиль в порядке и отказался…
Почему? Возможно, надеялся дотянуть на повреждённой машине несколько кругов, чтобы не увеличивать количество пит-стопов, а может быть у 21-летнего парня сдали нервы. Так или иначе, пилот в кокпите не видит своего переднего антикрыла, а оно играет ключевую роль в аэродинамике машины, поскольку причёсывает поток воздуха так, как нужно инженерам — и уже далее этот поток создаёт прижимную силу. Ездить на машине Формулы-1 с разбитым передним крылом небезопасно в принципе. И за небезопасную езду гонщик получил штраф — в дополнение к наказанию за столкновение с Ферстаппеном.
Но проблема в другом: Леклер не доверяет команде и открыто это демонстрирует. Не проведя и года в этой самой команде. Не сделав ещё ничего полезного для неё. Пилот обязан доверять команде — иначе команда перестанет доверять ему. Маттиа Бинотто почему-то не способен объяснить эту нехитрую мысль Леклеру. Автору кажется, что Маурицио Арривабене был бы более убедителен в общении со своими пилотами.
Албон ещё ближе к новому контракту
Одним из героев второго плана гонки в Японии стал Александер Албон — он стал лучшим представителем «обоймы» «Хонды» и завоевал четвёртое место. Это лучший финиш в карьере дебютанта. Отметим, что в целом гонка Албона не была выдающейся — слабый старт, обгоны соперников на заведомо более сильной техники, никаких шансов на подиум. Тем не менее таец стал ещё на один шаг ближе к контракту с «Ред Булл» на следующий год.
Албона часто критикуют — именно за то, что за рулём топ-машины он не делает ничего выдающегося, однако не стоит забывать, что дебютант перешёл в «Ред Булл» только летом, а в пяти последних гонках набрал 48 очков — больше, чем Ферстаппен или кто-либо из пилотов команд-середняков. И есть основания полагать, что в следующем году Александер будет смотреться в машине более уверенно — пусть не так, как Ферстаппен, но этого от него и не требуется.
1. «Мерседес» — 612 очков
2. «Феррари» — 435
3. «Ред Булл» — 323
4. «Макларен» — 111
5. «Рено» — 77
6. «Торо Россо» — 59
7. «Рейсинг Пойнт» — 54
8. «Альфа Ромео» — 35
9. «Хаас» — 28
10. «Уильямс» — 1.
Гасли тоже молодец
Очень здорово в Японии смотрелся и Пьер Гасли, который в этот уик-энд полностью затмил Даниила Квята — о россиянине чуть позже. Для француза год не задался уже на тестах, многим казалось, что ещё один удар — понижение в «Торо Россо» — окончательно сломит дух пилота, но он посрамил всех скептиков: десять очков в пяти последних гонках, это вдвое больше, чем у Квята. На фоне выступлений Албона рассчитывать на возвращение в «Ред Булл» не приходится, но вот из «Торо Россо» француза вряд ли выгонят.
Для Квята же японский этап завершился не слишком удачно — провал в квалификации, длинный первый отрезок на мягких шинах, после чего на выезде с пит-лейна россиянин опережал только пару «Уильямсов». На этом фоне даже 12-е место выглядит неплохо, однако в начале сезона Даниил считался лидером команды, а теперь регулярно уступает Гасли. Впрочем, до конца сезона ещё четыре гонки и масса возможностей себя проявить.
В «Уильямсе» назревает скандал
Роберт Кубица много лет работал над тем, чтобы вернуться в Формулу-1, но сезон с «Уильямсом» оборачивается одной большой проблемой. Мало того, что машина не едет, так ещё и инженеры, по словам самого пилота, нарушили договорённости. «В пятницу было кое-что, что придало мне уверенности, улучшило ощущения от машины. Мы кое о чём договорились, а затем утром в воскресенье по какой-то причине они внесли изменения, — заявил пилот после гонки в Японии. — Думаю, это решение приняли не те, кто находится здесь. Но не хочу вдаваться в детали слишком сильно».
По окончании сезона Кубица покидает команду, а потому наверняка в будущем последует больше откровений о сезоне-2019, что неминуемо спровоцирует скандал. Совсем недавно отец пилота дал интервью польской прессе, в которой заявил, что команда отчаянно ищет денег и не исключено, что в скором времени будет продана.
«Уильямс», напомним, занимает третье место в истории Формулы-1 по числу выигранных гонок и второе — по числу Кубков конструкторов.
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