Фейл судей лишил очков двух пилотов Ф-1 и вернул попавшему в аварию. Как так?

Изначально дистанция Гран-при Японии составляла 53 круга, но из-за ошибки судей классификация гонки дана по итогам 52 — без учёта аварии Серхио Переса. Произошедшее — не первая ошибка судей с финишной отсечкой, больше того, изменения в правилах, вызванные предыдущим случаем ранней отмашки, и привели к потере финального круга и лишению Хюлькенберга и Стролла честно заработанных очков.

Леклер снова спорит с командой, в «Уильямсе» скандал. Итоги Гран-при Японии «Мерседес» досрочно выиграл чемпионат, Шарль Леклер спровоцировал ненужный штраф, а Даниил Квят вновь уступил напарнику.

Что произошло

Отмашка клетчатым флагом маршалом информационного поста была дана в правильный момент: по итогам 53 кругов, после аварии Серхио Переса, в официальной трансляции гонки Хюлькенберг был классифицирован девятым, Лэнс Стролл — десятым.



Однако помимо поста на линии старт-финиш сигнал о завершении гонки также даётся информационными панелями, расставленными вдоль трассы. Именно с ними возникли проблемы — на них сигнал клетчатым флагом был показан на круг раньше положенного.



Спортивный регламент Формулы-1 гласит: «Сигнал клетчатого флага на панели означает окончание гонки и демонстрируется в тот момент, когда лидирующая машина завершила дистанцию. В том случае, если сигнал на панели будет дан прежде, чем лидирующая машина завершит дистанцию, итоги гонки должны быть определены согласно тому кругу, который завершила лидирующая машина перед появлением сигнала».



Таким образом, в правилах подобная ситуация была предусмотрена — ведь появился этот пункт, потому что такую ошибку судьи допускают не в первый раз.

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Вспоминая Монреаль

В последний раз подобная ситуация возникла в прошлом году, когда финиш Гран-при Канады был дан кругом ранее, но в том случае и информационный пост дал отмашку флагом — её все видели. Именно после того случая в правилах был прописан пункт, процитированный выше.

Модель заявила, что не виновата в ошибке с клетчатым флагом в Монреале

Но главное отличие той гонки от ситуации в Японии — пилоты продолжали бороться и были уверены, что заезд продолжается, ожидая отмашки на посту. Произошли довольно важные события: Серхио Перес в борьбе с Пьером Гасли вылетел с трассы и разбил машину, на этом по одной позиции отыграли Нико Хюлькенберг и Лэнс Стролл, а Чеко остался без очков.



Но из-за судейской ошибки Пересу фактически простили эту аварию — и оставили его два очка, а Хюлькенберг и Стролл по одному баллу недосчитались, хотя всё сделали правильно.

СМИ сообщают, что ФИА собирается провести расследование инцидента и разобраться, как так вышло, что электронная дублирующая система дала сбой, да ещё и раньше информационного поста. То есть, в отличие от инцидента в Канаде, когда финиш в целом был дан в неверный момент, ошибка коснулась только одной системы. По слухам, опубликованным в немецкой прессе, к ошибке привело «сочетание человеческого и технического факторов», то есть кто-то не вовремя нажал на кнопку.

Квят ещё может набрать очки, хотя стал 12-м. Последние результаты напрягают Тревожное воскресенье: напарник по “Торо Россо” вновь оказался впереди.

ФИА, так нельзя

Что бы ни показало расследование, этого круга Хюлькенбергу со Строллом уже никто не вернёт, но ФИА должна объясниться и рассказать, какие меры будут приняты, чтобы избежать подобного в будущем. На фоне противоречивых решений судей и регулярной критики в адрес дирекции гонки от ФИА требовалось лишь чёткое следование собственным инструкциям, но даже этого федерация не смогла.



Доверия к этой организации после сегодняшнего дня станет ещё меньше.