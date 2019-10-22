Квалификация и гонка Ф-1 в один день — плохая идея. Не надо слушать пилотов

На позапрошлой неделе на Японию обрушился сверхмощный ураган «Хагибис» — 39 человек погибло, более миллиона вынуждены покинуть свои дома. «Хагибис» стал для Японии самым мощным с 1958 года, когда тайфун «Ида» унёс жизни более 1200 человек.



Из-за тайфуна пришлось отменить несколько матчей Кубка мира по регби и перенести квалификацию Гран-при Японии Формулы-1 на утро воскресенья — таким образом гонка и квалификация прошли в один день. Кому-то такой формат пришёлся по душе — Льюис Хэмилтон, например, заявил, что некое разнообразие в форматах уик-энда пошло бы чемпионату на пользу.

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Меньше тусовок — больше дела

«Мне кажется, идея сокращения уик-энда звучит здорово. Немного другой формат — это классно, — сказал действующий чемпион. — Обычно у тебя есть время после квалификации — сессия прошла в одном ритме, ты успокоился и на следующий день перестроился. Но когда ты должен проехать и квалификацию, и гонку в один день, это немного другой вызов, так что мне нравится».

Также Льюис предложил отойти от схемы с единым форматом уик-энда — идея в том, что некоторые гонки можно было бы разнообразить некой альтернативной схемой расписания. «Надеюсь, они придумают что-то новое для разных гонок, чтобы не было 22-23 этапов в одном и том же формате, — сказал британец. — Смотреть Гран-при Монако не так уж и интересно — это паровозная гонка. Может, имеет смысл для таких этапов придумать какой-то иной формат?».

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Ещё несколько гонщиков отметили, что было бы здорово пересмотреть расписание уик-энда, сделать его короче и динамичнее. «День получился очень интересным, насыщенным, — сказал Кевин Магнуссен. — Я был бы рад, если бы что-то подобное появилось в будущем». «Какие-то небольшие изменения в расписании — не так уж и плохо. Почему нет?» — добавляет Даниил Квят.



«Мне понравилось, как всё прошло. Я это говорю, потому что в конце концов всё прошло не так плохо и вполне позитивно, — поделился руководитель команды „Рено“ Сириль Абитебуль. — Да, если в квалификации возникают проблемы, это настоящий стресс-тест. Но это дополнительное давление придаёт немного хаоса — и это интересно». Это мнение лаконично подытожил Нико Хюлькенберг: «Меньше тусовок — больше дела. Это воскресенье было фантастическим».

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Целый день Формулы-1 — готовы?

Однако далеко не все согласны, что проведение квалификации и гонки в один день — хорошая идея. «Я считаю, что правильнее проводить квалификацию в субботу, ведь после неё у нас брифинг и общение — не только внутренние, но и с внешним миром. Не думаю, что было бы правильно ставить всё лучшее в один день, — говорит руководитель „Макларена“ Андреас Зайдль. — Самая большая проблема в том, что у команд остаётся очень мало времени, если с машиной проблемы или нужно заменить какой-то компонент».



Его коллега из «Хааса» Гюнтер Штайнер отмечает, что сокращение времени подготовки — не проблема, однако на постоянной основе такой формат был бы неудобен зрителям. «В тех обстоятельствах идея сработала, но если речь идёт об использовании такого формата на постоянной основе, то я против, — сказал он. — Если квалификация будет утром, а гонка — днём, многие ли будут готовы потратить на это целый день? Думаю, что лишь очень немногие».

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В словах Штайнера есть свой резон: при перерыве между финишем квалификации и стартом гонки даже в два часа (в Японии, к слову, было даже три по-местному), в общей сложности эти две сессии займут пять часов. Многие ли продолжат смотреть обе сессии, если перед стартом Гран-при в телетрансляции покажут нарезку лучших моментов квалификации? А если телерейтинги квалификаций обрушатся, этому совершенно не обрадуются и телеканалы, и спонсоры команд.

Кроме того, при таком формате из всех дней уик-энда по-настоящему соревновательным остаётся только один день — какой смысл идти на трибуны в остальные дни? Учтите, что большинство трасс находится далеко от центра города. В итоге организаторы не смогут продать билетов на субботу.



Финальное решение в конце концов будет принято Liberty — владельцами чемпионата, но Росс Браун, спортивный директор первенства, к идее объединения квалификации и гонки относится настороженно. «На „Сузуке“ новый формат действительно подарил отличное шоу в течение нескольких часов, но если в этот же уик-энд проходят гонки поддержки, их придётся вынести на другой день, — отмечает он. — После тщательного анализа мы пришли к выводу, что лучшее решение — проводить уик-энд в три дня, немного скорректировав программу пятницы, с квалификацией в субботу и гонкой в воскресенье».

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Слово Брауну

И с Россом Брауном сложно не согласиться: в нынешнем формате борьба за победу начинается уже в обед субботы, вечером после квалификации паддок бурлит — десятки интервью, тонны аналитики и гигабайты видеоразборов лучших кругов. Если проводить квалификацию в день гонки, то на это просто не будет времени. То есть в попытке сделать уик-энд более насыщенным, результат получится совсем обратным.



С другой стороны, возможно, прав и Льюис Хэмилтон: почему бы не попробовать для разных Гран-при различные форматы? Главное, чтобы сам по себе формат не влиял на спортивный аспект соревнований, но от квалификационных гонок с реверсивной решёткой, к счастью, отказались.



А что вы думаете? Какой формат уик-энда вы считаете оптимальным? Делитесь мнениями в комментариях.