Квят вернулся, Шварцман — чемпион. 10 моментов, по которым мы запомним этот сезон

Рекорд «Мерседеса»

В этом году Хэмилтон вплотную подошёл к казавшемуся вечным рекорду Михаёля Шумахера — британец стал чемпионом в шестой раз и теперь от достижения немца отстаёт всего на один шаг. Нельзя сказать, что Льюис выиграл в этом году без борьбы, но серьёзного сопротивления он снова не встретил — и обеспечил себе первое место заранее. Примечательно другое: шестой подряд Кубок конструкторов и шестой подряд титул гонщика «Мерседеса» — такого в истории Формулы-1 ещё не было.

Что до самого Хэмилтона, то ему нужен ещё по крайней мере один сезон, чтобы сравняться с Шумахером по числу титулов и превзойти по победам в Гран-при. Правда, дотянуться до другого рекорда Михаэля — пять титулов подряд — Льюис сможет только в 2021-м — если, конечно, останется в Формуле-1.

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Настоящий Ферстаппен

С первой же гонки в Формуле-1 Макса называли будущим чемпионом и одним из главных талантов современности, но глядя на его постоянные аварии и вылеты, поверить в это было трудно. Однако в 2019 году голландец раскрылся по-новому, почти не совершал ошибок и едва ли не в каждой гонке привозил максимум или немного больше. Итог — третье место по итогам чемпионата.



В минувшем сезоне Макс предстал более зрелым пилотом, чем был раньше, хотя странные поступки он всё равно совершает (квалификация в Мексике). Тем не менее сейчас видно, что Ферстаппен способен вести затяжную борьбу за титул и стабильно набирать очки, не ставя всё на возможность обогнать здесь и сейчас. Если «Ред Булл» не подведёт с машиной, Макс будет готов дать Хэмилтону настоящий бой.

Фото: Charles Coates/Getty Images

Прорыв Леклера

Ещё одним откровением 2019 года стал Шарль Леклер. Как и Ферстаппен, он ещё до старта чемпионата был в списках наиболее перспективных пилотов, но мало кто ожидал, что монегаск почти выиграет уже вторую гонку за «Феррари», а по итогам сезона опередит в общем зачёте Себастьяна Феттеля. И это при том, что в Мельбурне Маттиа Бинотто чётко назвал Себа первым номером команды. Когда вообще такое было, что одному пилоту «Феррари» удавалось в борьбе на трассе отобрать статус лидера у другого?



В сезоне-2020 Леклер рассчитывает бороться за чемпионство, но здесь многое будет зависеть от «Феррари»: без достойной машины Шарль не сможет оказать на Хэмилтона достаточный прессинг. Также пока неясно, сможет ли монегаск, как, например, Ферстаппен, стабильно держаться на самом высоком уровне и не допускать ошибок — в 2019-м их было не так уж и мало.

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Провал Феттеля

Сколь обнадёживающим был успех Леклера в этом году, столь же обескураживающим стал провал Феттеля. Можно было бы подробно разобрать каждую из ошибок Себа, но главная проблема в том, что продолжаются эти неудачи уже не первый и даже не второй год. Снова и снова болельщики «Феррари» надеются, что четырёхкратный чемпион мира вернётся на пик формы, а затем немец снова и снова их разочаровывает.



Возможно, следующий сезон станет для Феттеля последним шансом вернуть доверие «Феррари». До поры до времени немцу прощали ошибки, поскольку он был очевидно быстрее Кими Райкконена, но теперь в команде появился молодой и голодный до побед Шарль Леклер. В 2019-м Себ новому напарнику проиграл — и пока это самое чувствительное поражение немца в Формуле-1. Следующее поражение может стать фатальным о похоронить карьеру экс-чемпиона.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Победы «Хонды»

В минувшем сезоне пилоты с двигателями «Хонда» выиграли три гонки и ещё восемь раз поднимались на подиум — включая Гран-при Германии, где Даниил Квят занял третье место. Для японской марки это был самый успешный с 1992 года сезон — тогда двигатели «Хонды» стояли на «Макларенах» Сенны и Бергера и одержали пять побед.



Помимо самих японцев, их победы может праздновать и «Либерти». Формуле-1 наконец удалось показать, что даже недавно присоединившийся к чемпионату поставщик способен приезжать на подиум и выигрывать гонки. Возможно, пример «Хонды» вдохновит ещё кого-то — да, первые сезоны с «Маклареном» оказались непростыми, но затем победы с «Ред Булл» окупили старания. Предполагается, что в следующем году Ферстаппен будет бороться за чемпионский титул — приходя в Формулу-1 в 2015-м японцы вряд ли всерьёз на такое рассчитывали.

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Квят на подиуме

Российским болельщикам этот год во многом запомнится возвращением Даниила Квята. В 2018 году россиянин нигде не выступал и сосредоточился на роли пилота симулятора «Феррари», но смог вернуться на стартовую решётку и не затеряться за рулём не самой конкурентоспособной техники. Не во всех гонках Квят добился того, чего хотел, однако в целом это был сильный сезон, который к тому же принёс Даниилу третий подиум — в дождевом Гран-при Германии.



Следующий сезон Квят вновь проведёт в «Торо Россо», которая, правда, уже будет называться «Альфа Таури». Будем откровенны: шансов перейти в «Ред Булл» в 2021-м или позже не так уж и много, однако в пелотоне много других машин, которые в условиях нового технического регламента потенциально смогут бороться за подиумы. Если в 2020-м Квят выступит лучше, чем в 2019-м, одна из таких машин может стать его.

Фото: Lars Baron/Getty Images

Возвращение и уход Кубицы

В этом же году на стартовую решётку вернулся Роберт Кубица — польский ветеран, которого на стыке 2000-х и 2010-х называли будущим чемпионом мира. Сезон в «Уильямс» вышел не слишком удачным: Роберт проигрывал даже напарнику-дебютанту и оказался позади во всех квалификациях сезона. Сам поляк, в свою очередь, отмечает, что команда его не слушала, а машину Расселла готовила тщательнее. Так-то оно наверное так, но уже ничего не исправишь.



В любом случае, история Кубицы в 2019 году — не о результатах, а о самоотдаче и вере в успех. Целью поляка было доказать, что та авария на ралли не будет определять за него, как ему жить. Он продемонстрировал, что способен провести целый сезон на самом высоком уровне и теперь ведёт переговоры о контракте с командами DTM — Роберт не просто вернулся в профессиональный автоспорт, ему теперь снова будут платить зарплату за участие в гонках. И, как сказал сам поляк, это лучше, чем смотреть их по телевизору.

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Уход Хюлькенберга

Ещё один пилот, который судя по всему завершает карьеру в 2019 году, — Нико Хюлькенберг. Переход в «Рено» Даниэля Риккардо плохо сказался на немце, который несколько лет считался лидером французской команды. Поначалу пилоты выступали примерно на одном уровне, однако в середине сезона вперёд вырвался Риккардо — Дэн опережал Хюлькенберга в квалификациях и чаще немца блистал в гонках. В итоге Нико закончил чемпионат 14-м, а Риккардо прорвался на девятое место и набрал почти в полтора раза больше очков, чем напарник.



Гран-при Германии, на котором Хюлькенберг едва не поднялся на подиум, но допустил ошибку и вылетел с трассы, стал своего рода иллюстрацией ко всей карьере Нико в Формуле-1: немцу редко выпадали шансы, но даже когда выпадали, он сам их упускал. Как, например, в Бразилии в 2012-м. Представьте, насколько иначе сложились бы последние семь лет, если бы Нико тогда не поскользнулся на мокром асфальте.

Фото: Charles Coates/Getty Images

Титул Шварцмана

Не совсем Формула-1, но вряд ли российские болельщики такое забудут: Роберт Шварцман стал чемпионом Формулы-3, завоевав титул в домашней гонке на «Сочи Автодроме». Теперь пилот SMP Racing и Академии «Феррари» готовится к переходу в Формулу-2, где будет выступать за «Према» — команду, которая два года назад привела к чемпионству Шарля Леклера.



Добавим, что Шварцман стал вторым российским чемпионом GP3/Ф-3 — в 2013 году титул в этой серии выиграл Даниил Квят, который уже на следующий год перешёл в Формулу-1, став гонщиком «Торо Россо». В Формуле-2 наши пилоты чемпионами ещё не становились.

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Уайтинг и Юбер

Перед самым стартом сезона не стало Чарли Уайтинга — гоночного директора Формулы-1, много лет отвечавшего за всё, что происходит на трассе. Смерть Уайтинга стала потрясением — ничто не предвещало трагедии, а буквально накануне Чарли провёл традиционный обход трассы — всё произошло накануне первого этапа сезона в Мельбурне.



После летнего перерыва мир автоспорта постигла ещё одна трагедия — в результате аварии во время гонки Формулы-2 в Спа погиб Антуан Юбер, один из наиболее перспективных французских гонщиков. В 2018-м Юбер стал чемпионом GP3, а после сильного дебюта в Ф-2 им интересовались гранды — DAMS и ART. Никто не сомневался, что в будущем Антуан пробьётся и в Формулу-1.