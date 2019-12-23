Куда податься Квяту: в «Рено» или «Альфа Ромео»? Прикидываем составы на 2021-й

В предстоящем сезоне изменений в составе команд практически не будет — лишь в «Рено» и «Уильямсе» на место Хюлькенберга с Кубицей придут новые гонщики. Однако это затишье на рынке пилотов лишь кажущееся: на самом деле уже стартовал трансферный сезон-2021.

Почему так рано?

В 2021 году в Формуле-1 вступит в силу принципиально новый регламент: аэродинамика автомобиля будет выстроена совсем иначе и строить машины предстоит с чистого листа. «Это самые большие перемены в регламенте за все 29 лет, что я в Формуле-1, — заявил Джеймс Эллисон в интервью Auto Motor und Sport, технический директор „Мерседеса“. — Это большой вызов и шанс для инженера».



На фоне коренных перемен расстановка сил в пелотоне будет выстраиваться с нуля, и сейчас никто не может предсказать, кому лучше всех удастся адаптироваться. Едва ли статус-кво в чемпионате изменится радикальным образом — у топ-команд больше ресурсов и лучшие инженеры, так что «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» наверняка останутся среди лидеров первенства.

Хэмилтон и Ферстаппен на подиуме Гран-при США Фото: Charles Coates/Getty Images

Зато могут подтянуться середняки. «Макларен» уже сейчас ближе к «Ред Булл» и «Феррари», чем всем ко всем остальным, «Рено» рассчитывает бороться за подиумы уже в 2020-м, «Хаас» и «Альфа Ромео» смогут заимствовать ещё больше компонентов… Можно также вспомнить историю 10-летней давности, когда брошенный «Хондой» «Браун» на её же собственные, хотя и небольшие деньги уверенно опередил прежних грандов в лице «Макларена» и «Феррари». Не исключено, что и в этот раз кто-то без топовых бюджетов сумеет перехитрить остальных.



Затишье на трансферном рынке летом 2019-го — следствие этого перехода. В 2020-м регламент меняется не слишком сильно, да и ресурсы следует перебросить на новый проект — в командах решили пока ничего принципиально не менять. Да и контракты почти всех топ-пилотов подходят к концу именно в сезоне-2020 — среди них Льюис Хэмилтон, Макс Ферстаппен и Себастьян Феттель. Исключение – Шарль Леклер, только что официально продливший контракт со «Скудерией» аж до 2024 года.

Готов ли Леклер стать лидером «Феррари»? Пока в это верится с трудом У Шарля есть скорость, но ошибки пока никуда не делись. Не рановато ли «Феррари» ставить на монегаска?

Дилемма Хэмилтона

Хэмилтон — ключевая фигура на рынке пилотов. Кто-то говорит, что в 2021 году британец перейдёт в «Феррари», кому-то кажется, что он вовсе повесит шлем на гвоздь и займётся чем-то другим — музыкой, модой, экологией. Сам гонщик утверждает, что поводов уходить из «Мерседеса» нет. И да, совершенно неясно, останутся ли немцы среди лидеров после реформы технического регламента.

В контексте дальнейших планов Хэмилтона есть и ещё одна переменная: его седьмой титул. Возможно, ещё один титул с «Мерседесом» как раз и станет поводом закрыть эту главу и начать следующую — и переход в «Феррари» уже в 2021-м был бы этом контексте смелым поступком. Кроме того, опередив Шумахера по количеству побед и сравнявшись с немцем по титулам, британец смог бы всего себя посвятить работе на Маранелло — ведь он, в случае победы в 2020-м, станет самым титулованным гонщиком в истории.



Мнение «Чемпионата». Шансы Хэмилтона на седьмой титул очень велики, однако его уход из «Мерседеса» кажется маловероятным. Наверняка Льюис захочет продолжить карьеру и после 2021 года, но изучать новые машины будет со ставшей уже родной маркой.

Если не Льюис, то кто. Кого взять «Мерседесу», если Хэмилтон правда уйдёт? Эдди Джордан уверен, что шестикратный чемпион скоро перейдёт в «Феррари». «Мерседесу» придётся искать себе нового топ-пилота.

(Пока) безальтернативный «Ред Булл»

От решения Хэмилтона во многом зависит дальнейшая судьба Ферстаппена. Макс хочет бороться за титул, но не уверен, что в «Ред Булл» сможет построить соответствующую машину. Если в сезоне-2020 австрийцы не убедят голландца в том, что по-прежнему способны бороться за титул, он будет искать себе другое место. Правда, в «Феррари» его уже не возьмут: Маранелло ставит на Леклера, а сводить в одной команде Макса и Льюиса Тото Вольф вряд ли рискнёт. Вот и получается, что перейти в «Мерседес» Ферстаппен сможет только тогда, когда оттуда уйдёт Хэмилтон.



Мнение «Чемпионата». В 2020 году «Ред Булл» прибавит и будет чаще бороться за победы с другими грандами, а Ферстаппен продлит контракт, но лишь на один сезон, а в 2021-м, когда станет ясна новая расстановка сил, будет вновь рассматривать варианты. Если, конечно, не станет чемпионом с «Ред Булл».

Себастьян Феттель Фото: Charles Coates/Getty Images

Феттель и «Феррари»

Минувший год стал одним из самых трудных в карьере Себастьяна Феттеля. Сбылись худшие прогнозы: он вновь проиграл молодому напарнику, причём теперь поражение было намного более очевидным, чем в 2014-м. Немец не разучился быстро ездить и не зря взял четыре титула, но ошибки в начале сезона и прессинг со стороны напарника выбил гонщика из колеи — и спровоцировал новые ошибки.



Итальянская пресса больше не верит в Феттеля и все надежды связывает с Леклером. Сама «Феррари» пока воздерживается от критики своего пилота, однако уже лишила его первого номера. В условиях «Ред Булл», когда всё вокруг было сделано под Феттеля, он стабильно привозил результат, но теперь экс-чемпион вынужден бороться даже внутри собственной команды. Следующий чемпионат в карьере Себа станет определяющим — ещё одного провала «Феррари» ему не простит.



Мнение «Чемпионата». В следующем году Шарль Леклер станет опытнее и сильнее, а потому выдерживать конкуренцию с ним Феттелю будет ещё сложнее. Однако пока у «Скудерии» нет адекватной замены немцу — Кими Райкконен уже не вернётся на топ-уровень, а Армстронг, Шумахер-младший и Шварцман едва ли будут готовы к переходу в Формулу-1. Себ наверняка подпишет ещё один контракт с «Феррари».

Бинотто объяснил, зачем «Феррари» продлила контракт с Леклером

Будущее Квята

Важным предстоящий год станет и для Даниила Квята. В 2019-м россиянин вернулся на стартовую решётку, поднялся на подиум в Германии и доказал, что по-прежнему достоин места в Формуле-1. Тем не менее концовка сезона получилась неоднозначной — слишком уж часто новый напарник Пьер Гасли оказывался быстрее.



В сезоне-2020 Квят останется в той же команде, хотя называться она теперь будет иначе — «Альфа Таури» вместо «Торо Россо». Стоит понимать, что пробиться дальше в программе «Ред Булл» Даниилу будет очень непросто — на данный момент места весьма прочно заняты Ферстаппеном и Албоном, однако за счёт сильного сезона россиянин сможет обратить на себя внимание других команд. Так, уход из «Торо Россо» и последовавший в итоге успех с «Маклареном» перезапустил карьеру Карлоса Сайнса.

Даниил Квят и Александер Албон Фото: Charles Coates/Getty Images

Представим, Квят выступил сильно — куда он в таком случае мог бы перейти? В топ-командах мест нет, зато есть длинные очереди на них. Тем не менее молодой, опытный и быстрый пилот, как Даниил, мог бы подойти «Хаасу», если Грожан продолжит совершать ошибки, или «Рено», если Риккардо удастся-таки перейти в топ-команду или пропустивший целый сезон Окон оглушительно провалится.



Памятуя о годе тестером в «Феррари», можно представить Квята в «Альфа Ромео» — в том случае, если Райкконен к 41-му дню рождения решит оставить гонки, а Вассёру понадобится опытный гонщик. Потенциально Даниил мог бы здорово смотреться в «Рейсинг Пойнт», но надо помнить про долгосрочный контракт Переса, так что нужно не только перебить стабильность Чеко, но и обзавестись какими-то спонсорами.

«Трудно представить, что Квят получит ещё один шанс». Что пишут в мире о сезоне россиянина На каких местах оказался Даниил Квят в рейтингах мировых СМИ, избавился ли он от имиджа «торпеды» и какое будущее ждёт россиянина?

Мнение «Чемпионата». Квят проведёт сильный сезон-2020 и в 2021 году окажется в новой для себя команде.