«Великий угон» Формулы-1: в GTA добавили гоночные болиды

В Сан-Андреасе появились несколько трасс, а также свои «Макларен» и «Лотус». Ну, почти.

Игры серии Grand Theft Auto (один из вариантов перевода на русский — «Великий автоугонщик») известны по всему миру — первая часть вышла в далёком 1997 году. Одна из главных «фишек» игры — здесь можно оказаться в шкуре преступника, а нарушения закона и гонки по улицам приветствуются и дают бонусы. Сейчас в GTA Online играют десятки миллионов человек по всему миру, и новое обновление может привлечь дополнительных игроков — из числа фанатов автоспорта.

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Компания Rockstar представила дополнение Open Wheel Races («Гонки с открытыми колёсами» — англ.). Это значит, что в Сан-Андреасе появились две машины в стиле Формулы-1 и несколько трасс, на которых можно погоняться против других игроков.

У компании Rockstar, разрабатывающей игры серии GTA, нет прав на коммерческое использование интеллектуальной собственности Формулы-1, а поэтому, строго говоря, появившиеся с обновлением автомобили нельзя считать машинами этой серии, хотя все всё понимают. В игре автомобили называются Ocelot R88 и Progen PR4, явно срисованные с «Лотуса» и «Макларена» 80-х. В официальных промо-материалах эти машины даже раскрашены под оригиналы — чёрно-золотую и красно-белую ливреи соответственно.

Игроки отмечают, что машины даже немного отличаются друг от друга характеристиками: «Лотус» (то есть Ocelot) быстрее на прямых, «Макларен» (Progen) — лучше на торможениях и обеспечивает больше сцепления в поворотах. Автомобили стоят чуть больше трёх миллионов в игровой валюте, по ходу игры их можно также дорабатывать, приобретая обновления.

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Конфигурации трасс разработчики создавали с нуля — реальные треки чемпионата Rockstar также не имеет права использовать. Для игры создали уличную трассу в порту Лос-Сантос, есть также автодром, проложенный в аэропорту (и машины ездят мимо самолётов, а не этих ваших унылых отбойников). Глядя на конфигурацию трасс, кажется, что Герману Тильке тоже стоило бы на них взглянуть: здесь представлены как его любимые шпильки после длинных прямых, так и хитроумные связки в стиле первого сектора «Сузуки».

«Вам предстоит принять десятки решений — от шин, которые вы будете использовать, до времени пит-стопа», — обещает в пресс-релизе Rockstar.

Инициатива Rockstar похвальна, хотя нужно понимать, что поведение машин вряд ли хоть сколь-нибудь напоминает работу за рулём реального автомобиля, да и физика повреждений, если судить по трейлеру, далека от того, что хотели бы видеть фанаты хардкорных симуляторов. С другой стороны, существует уже немало симуляторов, которые хвалят даже гонщики (с понятными оговорками), а вот более простой и менее замороченный формат гонок может оказаться более привлекательным в глазах простых игроков.