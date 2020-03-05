Кто кого опережает в Формуле-1? Версии и рейтинги от главных экспертов

До старта очередного сезона Формулы-1 остаётся полторы недели — если чрезвычайная ситуация с распространением коронавируса не приведёт к отмене Гран-при Австралии. После двух недель тестов многие гадают, какой же окажется расстановка сил на первом этапе. И если первое место (почти) все отдают «Мерседесу», то дальше начинаются разночтения: «Феррари» или «Ред Булл»? «Рейсинг Пойнт» или «Макларен»?

«Мерседесы» быстры, но ломаются, у Квята есть шансы. Итоги тестов Формулы-1 К надёжности чемпионских моторов всё больше вопросов. А копипастеры из «Рейсинг Пойнт» начинают раздражать конкурентов.

Как считать будем

Методологию расчётов объясняет на страницах сайта издания MotorSport Magazine Марк Хьюз (другие издания могут пользоваться немного иными методами, но основные принципы схожи). «Мы знаем, на каких шинах пилоты проезжали каждый круг, и знаем разницу в скорости между составами — от „Пирелли“. Мы не знаем точного количества топлива на том или ином круге, но знаем, сколько нужно горючего, чтобы проехать отрезок такой-то длины, — пишет он. — Например, для „Мерседеса“ лучшим кругом будет не рекорд Боттаса — 1.15,7 на шинах С5, а круг, который ещё в первый день на шинах С2 проехал Хэмилтон — 1.16,976, и на том отрезке в баках его машины топлива было как минимум на 12 кругов — столько он прошёл в той серии. С поправкой на шины мы получаем время на круге около 1.16,0, а с поправкой на топливо — 1.15,5. Возможно, горючего в баках было с запасом, и тогда „Мерседес“ потенциально может ехать ещё быстрее».

Расстановка команд по лучшему кругу с поправкой на шины и топливо по версии MotorSport Magazine:

1. «Мерседес» — 1.15,5

2. «Ред Булл» — 1.16,0

3. «Рейсинг Пойнт» — 1.16,1

4. «Феррари» — 1.16,3

5. «Макларен» — 1.16,3

6. «Рено» — 1.16,3

7. «Альфа Таури» — 1.16,8

8. «Альфа Ромео» — 1.16,8

9. «Уильямс» — 1.16,8

10. «Хаас» — 1.17,0.

Более показательными для оценки темпа машины на тестах являются длинные серии — здесь у всех примерно одинаковое количество топлива (на всю гонку — не более 100 кг), но возникает другая проблема: разные команды проводили симуляции длинных заездов в разное время. «Трасса в Барселоне крайне чувствительна к температуре, а потому в утренней сессии асфальт заметно быстрее, чем после обеда, — продолжает Хьюз. — Разницу можно проследить на примере Валттери Боттаса, который репетировал гонку после обеда в тот же день, когда утром длинными сериями работал Хэмилтон».



«Время финна на всей дистанции оказалось на секунду медленнее времени Леклера — то есть на 35 секунд медленнее Хэмилтона. Правда, на последних 12 кругах у Валттери возникли механические проблемы, стоившие ему 9-10 секунд, — отмечает издание. — С поправкой на это мы получаем результат на 9 секунд лучше, чем у пилота „Феррари“. Но до Хэмилтона всё равно остаётся 26 секунд — и мы можем предположить, что основная часть этого времени — разница в состоянии трассы утром и после обеда».

Время симуляции гонки с поправкой на условия по версии MotorSport Magazine:

1. «Мерседес» — 1:29.53 (66 кругов)

2. «Феррари» — 1:30.02 (+9 секунд)

3. «Ред Булл» — 1:30.09 (+16 секунд)

4. «Рейсинг Пойнт» — 1:30.50 (+57 секунд)

5. «Макларен» — 1:30.59 (+66 секунд)

6. «Альфа Таури» — 1:31.55 (+122 секунды).

«Исходя из симуляций гонки, „Феррари“ и „Ред Булл“ гораздо конкурентоспособнее на длинных отрезках, чем на одном круге, — добавляет в конце Хьюз. — С другой стороны, „Рейсинг Пойнт“, „Макларен“ и „Альфа Таури“ проигрывают в таких условиях больше, чем их лучшие круги. Но это может говорить и о том, что что-то пошло не так во время симуляции гонки».

«Феррари» и «Ред Булл» скрывают свой темп». Мировая пресса — об итогах тестов Ф-1 В Италии уже отдают чемпионский титул «Мерседесу», а «Макларен» и «Рено» призывают опасаться «Рейсинг Пойнт».

Что думают другие

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер (теперь — эксперт F1 TV) тоже ставит на первое место «Мерседес», однако, в отличие от Хьюза, отдаёт вторую позицию «Ред Булл». «Не исключено, что «Феррари» скрывает свой темп, и я думаю, что им ещё есть что показать. Но сомневаюсь, что они на уровне „Мерседес“ или „Ред Булл“, — говорит он. — В середине пелотона я бы поставил на первое место „Рейсинг Пойнт“. Пойду дальше и скажу, что в этом году Серхио Перес вернётся на подиум».

«„Макларен“ и „Рено“ синхронно представили в этом году машины с зауженными носовыми обтекателями, и пока они смотрятся неплохо, но кажется, что они пока отстают от „Рейсинг Пойнт“, — продолжает Палмер. — Далее идут „Альфа Таури“, „Альфа Ромео“ и „Хаас“, но по-настоящему судить о разнице в скорости трудно: борьба очень плотная. „Уильямс“, как мне кажется, по-прежнему будет замыкать пелотон. На тестах они смотрелись гораздо лучше, чем в прошлом году, но дотянуться до середины пелотона всё равно будет непросто. Думаю, они сократят отставание, временами даже будут бороться с середняками, но будут позади».

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Американская ESPN тоже ставит на первое место «Мерседес», а на второе — «Ред Булл». «Есть шанс, что в боевых условиях „Феррари“ будет смотреться иначе, но исходя из того, что мы видели и слышали, машине действительно не хватает темпа, — пишет обозреватель издания Лоуренс Эдмондсон. — Не исключено, что в погоне за прижимной силой инженеры обрекли машину на слишком высокое сопротивление воздуха».



В середине пелотона Эдмондсон также ставит на «Рейсинг Пойнт»: «В финальный день на шинах С3 Перес проехал круг за 1.16,658 — даже быстрее, чем лучший круг Хэмилтона на этом составе в тот день». «Альфа Таури», по мнению издания, располагает седьмой по скорости машиной, уступая также «Макларену» и «Рено», а замыкают пелотон «Хаас», «Альфа Ромео» и «Уильямс». «За 12 месяцев команда добилась прогресса — и может им гордиться, однако автомобилю по-прежнему в целом не хватает эффективности. Вызывает вопрос и надёжность машины», — пишет Эдмондсон о «Уильямсе».

Расстановка сил по версии ESPN:

1. «Мерседес»

2. «Ред Булл»

3. «Феррари»

4. «Рейсинг Пойнт»

5. «Макларен»

6. «Рено»

7. «Альфа Таури»

8. «Хаас»

9. «Альфа Ромео»

10. «Уильямс».

AMuS ставит на «Феррари»?

Авторитетное немецкое издание Auto Motor und Sport, в отличие от многих коллег, отмечает, что «Феррари» далеко не так сильно отстаёт, как пытается убедить окружающих. Журналисты изучали лучшие времена по секторам и уже из них собирали так называемый идеальный круг — сумму лучших секторов, даже если они были пройдены в разных сериях, и при таком подсчёте «Феррари» оказалась быстрее всех.



«В разные дни на трассе были разные условия, в четвёртый и пятый дни стоял сильный ветёр, который подгонял машины на прямых, а потому проехавшие свои быстрейшие круги в те дни „Рейсинг Пойнт“, „Альфа Таури“ и „Мерседес“ оказались на первом секторе быстрейшими, — пишет обозреватель Auto Motor und Sport Михаэль Шмидт. — Зато „Феррари“ оказалась быстрейшей на втором секторе, а на третьем уступила лишь „Мерседесу“».

Идеальные круги по версии Auto Motor und Sport

1. «Феррари» — 1.15,961

2. «Мерседес» — 1.16,054

3. «Ред Булл» — 1.16,144

4. «Рено» — 1.16,176

5. «Рейсинг Пойнт» — 1.16,451

6. «Альфа Таури» — 1.16,561

7. «Макларен» — 1.16,702

8. «Уильямс» — 1.16,835

9. «Хаас» — 1.16,867

10. «Альфа Ромео» — 1.16,890.

Журналист Лоуренс Барретто, который теперь пишет для официального сайта Формулы-1, выделяет «Рено» — их он называл «тёмной лошадкой». «Показанное „Рено“ время на круге — это второй результат, в секунде позади „Мерседеса“ и на полсекунды быстрее своих прямых соперников в середине пелотона, — пишет он. — Также они неплохо смотрелись на длинных отрезках — и в этом компоненте продемонстрировали наиболее впечатляющий прогресс относительно „Мерседеса“ с гонки в Абу-Даби».



Барретто, впрочем, уверенно отдаёт пальму первенства «Мерседесу», однако отмечает, что немцы не непобедимы, а в случае проблем с техникой у «Ред Булл» и «Феррари» появится шанс. «Как уже не раз случалось в прошлые годы, „Мерседес“ начинает сезон фаворитом и будет лишь набирать ход, — заключает автор. — Но время от времени на команду будут оказывать давление и провоцировать ошибки».

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Об «Альфа Ромео» Барретто пишет, что команда из Фаэнцы находится примерно на одном уровне с сателлитами «Феррари» — «Хаасом» и «Альфа Ромео», однако позади лидеров середины пелотона: «Рейсинг Пойнт», «Макларена» и «Рено».



Буквально в каждом рейтинге журналисты напоминают, что все эти расчёты — лишь теоретические выкладки, и даже если они верны (что не факт), в Австралии появится столько уникальных переменных, что результаты гонки всё равно будут отличаться. Напомним об этом и мы — настоящую борьбу и истинный темп новых машин мы узнаем лишь в квалификации первой гонки.