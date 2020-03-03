«Пьер, мы не можем так продолжать». Как напарник Квята рушил свою карьеру в «Ред Булл»

Полагаем, все, кто действительно хотел, уже посмотрели хотя бы первые серии нового сезона Dive to Survive – документального сериала от Netflix, рассказывающего о самых интересных событиях и сюжетах сезона-2019 Формулы-1. Создатели сериала по некой причине абсолютно проигнорировали Даниила Квята (впрочем, как и Сергея Сироткина год назад), и в такой ситуации самая интересная для российских болельщиков серия – номер пять, посвящённая проблемам Пьера Гасли в составе «Ред Булл». Если не хотите спойлеров, сначала посмотрите этот эпизод, ну а мы сейчас разберём самые интересные моменты серии, которые позволят лучше понять, почему француз полностью провалился в составе «быков» и почему ему на смену взяли не Квята, а Албона.

Как всё было на самом деле

Перевод Гасли в «Ред Булл» получился вынужденным. Даниэль Риккардо внезапно покинул «быков» ради «Рено», а других кандидатов на замену, кроме Пьера, у Хорнера и Марко не было: Квята убрали из программы годом ранее, отношения с Сайнсом были испорчены, а ставка на Хартли абсолютно не сработали. Таким образом Пьер пошёл на повышение спустя всего год после дебюта в Формуле-1.



Всё пошло не так уже на тестах, где Гасли не избежал серьёзных аварий и тем самым испортил «Ред Булл» подготовку к сезону. «Повреждения машины обошлись нам в два миллиона долларов. И эти аварии ударили по его уверенности», — рассказал в сериале Хорнер. В итоге Пьер лишь в редких случаях конкурировал с Ферстаппеном в квалификациях, а в гонках каждый раз выпадал из лидирующей группы. Пока Макс боролся с «Феррари» и иногда давил на «Мерседес», Гасли проигрывал пилотам «Рено», «Макларена» и так далее. По мере развития сезона ситуация нисколько не менялась, и в летнюю паузу Пьер предсказуемо потерял своё место после обмена болидами с Алексом Албоном.

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Как показал Netflix

В сериале мы следим за выступлениями с Пьера, начиная с шестого этапа в Монако. Разница в скорости двух пилотов «Ред Булл» очевидна, и на почти домашнем этапе ничего не меняется. Гасли чуть не разбивает машину на тренировке, но всё-таки добивается в воскресенье пристойного пятого результата. Правда, Ферстаппен тем временем чуть не обгоняет Хэмилтона в борьбе за победу.



«Пьер добился достойного результата в Монако, но и близко не был к темпу лидирующей группы», — констатирует Хорнер.



На Гран-при Канады всё становится ещё хуже. Авария Магнуссена в конце Q2 откинула Макса на 11-е место (стартовал он девятым), а Гасли хоть и опередил Боттаса, но неожиданно оказался позади Риккардо. Кстати, в сериале не раз показывается, как тепло механики и руководство «Ред Булл» общаются с Дэном – словно скучая по нему на фоне трудностей преемника. Недовольство команды очевидно: инженер по радио регулярно требует от Гасли прибавить, а Хорнер и Марко критикуют новичка, не стесняясь микрофонов. «Он теряет четыре десятые в последних двух поворотах. Я думаю, так и мы с тобой можем», — говорит Кристиан.

Хельмут Марко и Кристиан Хорнер Фото: Netflix: Drive to Survive

В воскресенье всё у Гасли становится только хуже. Застряв после старта за Риккардо, Пьер довольно рано проводит пит-стоп – и остаётся запертым за Пересом. На Гасли вновь давит инженер: «Мы не можем так продолжать. Атакуй, Пьер». Ничего не выходит – хотя Макс тем временем прорвался с девятой позиции на пятую. Механики в боксах, наблюдая за беспомощностью француза, печально качают головами (впрочем, это может быть обычной склейкой с совсем другого Гран-при). Всё плохо.



Апогей серии – домашний для «Ред Булл» Гран-при Австрии. Ферстаппен проваливается на старте (это не вписывается в концепцию и потому в сериале игнорируется), но затем демонстрирует впечатляющий прорыв, включая скандальный обгон Леклера в борьбе за победу (темы возможного штрафа в сериале тоже нет). Ну а Гасли… Тут создателям сериала даже ничего не надо придумывать: что может быть красноречивее, чем проигрыш напарнику целого круга?



Ферстаппен финиширует, в боксах «Ред Булл» праздник, японцы из «Хонды» плачут – и только Пьер грустно стоит в командном моторхоуме и признается Хорнеру, что ехал чертовски медленно. Босс смотрит на француза с грустью и сочувствием, но мы понимаем, что увольнение уже не за горами.

Гран-при Австрии: после финиша Фото: Netflix: Drive to Survive

«Он был повышен слишком рано. Но мы не можем искать оправданий. Всем пилотам известно: если они достаточно хороши, то плывут и выживают. Если нет… Вопрос в том, кто лучший парень для роли напарника Макса», — говорит Кристиан.



И даже не следившим за сезоном-2019 тут же намекают, что этим парнем дальше будет не Гасли: мелькают мощные кадры, на которых механики «Ред Булл» сдирают стикеры с фамилией и гоночным номером француза с оборудования главной команды «быков».

Фото: Netflix: Drive to Survive

Финал истории Пьера – уже в начале шестой серии. Нам показывают очередные аварии Гасли в Хоккенхайме, после чего Хорнер объявляет о решении дать шанс Албону.



Тем временем сам Алекс участвует в официальной фотосессии, на которой ему говорят: «Мы сфотографируем тебя в такой же позе, потому что уберём этот объект и поместим тебя на его место». Объект – это про Гасли. Ох уж этот суровый мир Формулы-1.

Фото: Netflix: Drive to Survive

Самые главные фразы

Хорнер даёт советы Пьеру: «Парень, просто постепенно поднимай темп. Чем расслабленнее ты будешь, тем быстрее поедешь».



Хорнер – о главной проблеме Гасли: «Пьер проводит кучу времени, изучая данные. Слишком много времени. Он не пилотирует на основе инстинктов. На этом уровне так нельзя. Ему нужно перестать сравнивать себя с Максом. В команде растёт разочарование, на его молодых плечах большое давление. Великих определяет то, как они реагируют на это давление».



Гасли – о собственных проблемах: «Макс — один из лучших, если не просто лучший гонщик в пелотоне. Это двигает меня вперёд, ведь я знаю, что способен добиться подобного уровня выступлений. Мне не нужен никто, кто бы сказал: «Вот что тебе нужно делать». Задача, которую они ставят передо мной, ниже, чем та, что ставлю я сам. Вот так я работаю».

«Ред Булл» тасовал напарников Ферстаппена и Квята. Но кто всё-таки лучше? Гасли не смог, Албон не захотел. Разбираемся и отвечаем, кто из этой парочки сильнее.

Хорнер – о замене Гасли на Албона: «Ситуация с Пьером разочаровывает, ведь я правда считаю, что у нас есть машина, способная в этом году бороться с «Феррари». Но мы словно выступаем на одной ноге. Мы хотим, чтобы гонщики были героями. Если он разобьёт машину, рискуя, я не против. Но мы не хотим, чтобы он финишировал седьмым, восьмым или девятым. Для нас это не имеет ценности. Поэтому мы решили освободить место Пьера в «Ред Булл». В конечном счёте если ты не можешь справиться с давлением, ты никогда не добьёшься результатов на высочайшем уровне Формулы-1.

Пьер стал ахиллесовой пятой «Ред Булл». Нам нужен пилот, который будет давать результаты и не допускать ошибок. Пилот, у которого невероятная уверенность в себе. Пилот, который скажет: «Всё к чёрту, я пойду на это. Вот кто я есть», — и даст результат. Мы дали Алексу Албону девять гонок до конца сезона. Это логичный кандидат из программы «Ред Булл». У Алекса есть девять гонок, чтобы продемонстрировать, что у него есть нужные качества, чтобы быть гонщиком «Ред Булл». Мы говорим: «Если ты достаточно хорошо выполнишь свою работу, то место останется твоим и на 2020-й». Но ему нужно будет справиться с соответствующим давлением».

Главные выводы

— Гасли оказался просто морально не готов к переходу в «Ред Булл». Аварии на тестах и проигрыш Максу в первых гонках психологически убил Пьера, и выбраться из этого состояния он уже никак не мог. Ситуация с Пьером один в один копирует то, что случилось с Даниилом Квятом после понижения в «Торо Россо»: психологическое состояние не позволяет прервать череду неудач. К слову, вот как раз Гасли переход в молодёжную команду помог: оказавшись в менее конкурентоспособной среде и выйдя из-под прессинга Марко, Хорнера, журналистов и самого себя, Пьер моментально показал скорость, которая у него имелась в 2018-м.

Тост: у Квята фантастическая природная скорость

— Авторы сериала вообще проигнорировали тот факт, что на место Гасли в «Ред Булл» был и другой кандидат, кроме Албона. Видимо, рассказ про долгую карьеру Квята в Формуле-1 и его выступления в 2019-м сделал бы пятую серию слишком длинной, ну а шестая была посвящена непростому пути Алекса в Ф-1 – и Даниил туда тоже не вписывался. «Не повезло» Дане и с подиумом: Гран-при Германии и так было посвящено две серии, причём обе мощные – про провал «Мерседеса» в юбилейной гонке и судьбоносную аварию Нико Хюлькенберга в борьбе за подиум.



— Должно произойти что-то невероятное, чтобы Гасли или Квят получили второй шанс в «Ред Булл». В глазах Марко и Хорнера они не выдержали испытания топ-командой, оказались недостаточно хороши психологически – и есть ощущение, что даже если Квят или Гасли разгромят друг друга, а Албон провалится в 2020-м, то новым напарником Ферстаппена станет кто-то другой. Например, вернувшийся в родные пенаты Риккардо или согласившийся на резкое понижение зарплаты Феттель.