«Мерседес» всех предал? Немцы отказались от наказания «Феррари»

Главный скандал минувшей зимы — разбирательства по поводу двигателя «Феррари». В прошлом году соперники неоднократно обращали внимание ФИА на силовую установку «Скудерии», но многомесячное расследование закончилось ничем: федерация выпустила странное заявление о «секретном соглашении» с итальянской командой. Оно, по понятным причинам, вызвало негодование в паддоке — не может санкционирующий орган заключать тайные соглашения с командой, которую подозревают в нарушении регламента.

Жана Тодта, президента ФИА и экс-руководителя «Феррари», вопросы других команд задели, француз в довольно жёсткой форме обвинил «банду семерых», как назвали недовольных решением, в подрыве доверия к федерации. Команды во главе с «Мерседесом» пообещали бороться дальше, и внезапно появляются слухи о том, что действующие чемпионы отказываются от своих претензий. Почему? Потому что тоже заключили тайное соглашение с ФИА.

Слишком наглый «договорняк» в Формуле-1. «Феррари» и федерация подставили сами себя Пытаясь не дать разгореться мощному скандалу в Формуле-1, «Феррари» и ФИА по факту подлили в костёр бензина. Гнев конкурентов понятен.

По данным издания F1 Insider, «Мерседес» больше не поддерживает протест против тайного соглашения ФИА и «Феррари». Такое решение было принято после встречи генерального директора «Даймлер» Олы Калениуса с президентом «Феррари» Джоном Элканном. Стороны сошлись на том, что больше не хотят вредить имиджу Формулы-1 обвинениями и судебными разбирательствами, пишет F1 Insider, достигнув таким образом ещё одного секретного соглашения.



Вскоре о том же написало издание Motorsport, по информации которого Тото Вольф сообщил другим командам о решении «Даймлера» в дни несостоявшегося Гран-при Австралии. Motorsport отмечает, что Вольф непосредственно уточнил, что инициатива исходила от глав «Даймлера».



Но как же высокие стандарты прозрачности, которых «Мерседес» требовал в открытом письме? А как же информация о расследовании двигателя «Феррари»? «Серебряные стрелы», напомним, требовали этого от имени болельщиков в том числе — так что же получается? «Мерседес» предал не только коллег по оппозиции, но и зрителей, интересами которых прикрывался в открытом письме?

Розовая копия «Мерседеса» — наглое нарушение? Объясняем, почему всё нормально «Чужие» шасси — смертельное зло для Формулы-1 или неизбежная реальность?

Команды, напомним, спрашивали у ФИА, кто проводил расследование и какие удалось обнаружить доказательства — достаточно ли их для пересмотра итогов сезона-2019? «Мерседес» получил ответы или немцам они уже не интересны?



Предполагалось, что атака на ФИА и «Феррари» была попыткой Тото Вольфа ослабить позиции Жана Тодта, чтобы самому избраться на должность президента федерации. И не до конца ясно, как сам Вольф относится к договорённостям Каллениуса и Элканна. «„Феррари“ поступила плохо, но ФИА повела себя ещё хуже», — сказал Тото в интервью Speedweek менее двух недель назад. Что же с тех пор изменилось? ФИА как-то резко исправилась? Нет, информации о расследовании больше не стало.



Сложно представить, что изначально — в момент первого открытого письма — «Даймлер» не поддерживал Вольфа, а ведь уже тогда «Мерседес» и шесть других команд грозили судом. Получается, угрозы «Мерседеса» — пустой звук?



Не исключено, что ФИА начала предоставлять информацию о расследовании, но тогда ради той самой прозрачности, которую «Мерседес» требовал ещё месяц назад, она должна быть предана гласности.

Ситуация с отменой Гран-при Австралии — просто цирк. Формула-1 сильно подставилась Формула-1 сработала медленно и подставила болельщиков. Сложность ситуации — не оправдание.

F1 Insider и Motorsport пишут, что договорённости «Мерседеса» и «Феррари» достигнуты ради того, чтобы не вредить имиджу спорта, однако именно такие кулуарные договорённости вредят спорту. И «Мерседесу» с «Феррари» тоже. Спорту, кроме того, вредят не способные обеспечить соблюдение собственных правил организаторы. Спорту вредят «соглашения» главы санкционирующего органа с командой, в которой он работал более десяти лет, и встречи двух главных команд первенства за спинами других участников.



Спорт должен быть прозрачным, чтобы каждый понимал, что по правилам можно, а что — нельзя и чтобы каждый мог убедиться, что соперники играют по тем же правилам. Это обязанность ФИА, с которой она, кажется, не справляется.



Если бы ФИА была уверена, что «Феррари» в прошлом году не нарушала никаких правил, она бы об этом сообщила. А раз не сообщила, значит, тайное соглашение со «Скудерией» это либо преступный сговор с целью сокрытия доказательств, либо крайняя форма беспомощности главной организации в Формуле-1. Что из этого хуже?

Что будет с календарём Формулы-1 и как сорванный старт сезона повлияет на команды? Эпидемия может спасти сезон «Феррари», но существенно осложнит жизнь боссам команд. Очень много последствий.

А что, если у каждой команды будут какие-нибудь договорённости с ФИА? Единое пространство — регламент, в котором оперируют участники, — попросту развалится. Это будет, возможно, красивое и зрелищное автомобильное шоу, но это больше не будет спорт, поскольку спортивное состязание подразумевает одинаковый набор правил для всех и прозрачную процедуру контроля за их соблюдением.



Теперь интересно послушать самого Тото Вольфа — верна ли вообще информация F1 Insider и Motorsport, и если да, то как он объяснит смену позиции. Кроме того, неясно, что будут делать остальные команды — во главе оппозиции теперь «Ред Булл», а Хельмут Марко был в ярости, узнав о соглашении ФИА с «Феррари». Не будем забывать, что «Ред Булл» обещал опротестовать систему DAS, если «Мерседес» будет использовать её на этапах чемпионата.



История с двигателем «Феррари», похоже, далека от окончания.