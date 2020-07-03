«Мерседес» доминирует в протоколах, но «быки» не сказали последнего слова. А «Феррари» если и борется с «Мерседесом», то только розовым.

У «Феррари» всё плохо. Надежда только на «Ред Булл». Что мы узнали о раскладе сил в Ф-1

Пилоты «Мерседеса» за явным преимуществом возглавили протоколы свободных заездов Гран-при Австрии — первого этапа Формулы-1 сезона-2020. Из этого пока рано делать далекоидущие выводы — если ситуация в «Феррари» действительно близка к катастрофе, то «Ред Булл» пока своей истинной скорости не показал. Разбираем первый день свободных заездов нового сезона.

Есть надежда на «Ред Булл», на «Феррари» — нет

В обеих сессиях быстрейшее время показал Льюис Хэмилтон (Валттери Боттас оба раза был вторым), и оба раза ближайший соперник оказывался в шести десятых секунды. Для «Ред Булл Ринга», время прохождения которого не превышает 70 секунд, это очень большой разрыв.



Ближе всех к действующим чемпионам, судя по первой сессии свободных заездов, находится «Ред Булл». В итоговых протоколах Макс Ферстаппен очень далеко — в 0,6 и 0,9 секунды соответственно, но в утренней части голландец поставил лучший круг в начале длинного отрезка (то есть с большим запасом топлива), а после обеда сломал переднее антикрыло. Другими словами, свой лучший круг Ферстаппен ещё не собрал.

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При этом обращает на себя внимание довольно большое количество вылетов Ферстаппена и Албона: машину «Ред Булл» регулярно ставило поперёк трассы на выходе из первого поворота, и поймать её на такой скорости не представлялось возможным. С одной стороны, это может быть поиск предела пилотами, с другой — признак проблем со стабильностью задней части. Стабильности в сцеплении, к слову, не хватало и Квяту с Гасли — а машины «Альфа Таури» и «Ред Булл» похожи.

Если «Ред Булл» проблемы с настройками наверняка решит, то на «Феррари» в этот уик-энд надежд мало: в пятницу красные машины были отчаянно медленными. Феттель и Леклер совершили по одной попытке на «софте» — и уступили даже времени «Рейсинг Пойнт»! К Гран-при Австрии «Скудерия» не подготовила сколь-либо серьёзных новинок, мотор тоже остался старым, но к этапу в Венгрии Маттиа Бинотто обещал радикально переработанный аэродинамический пакет — этот, похоже, провалился окончательно.

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Ну, и отметим, что и у «Мерседеса» день прошёл не без проблем: за полчаса до окончания свободных заездов из-за механических проблем прервал серию кругов Валттери Боттас — перед съездом на пит-лейн гонщик передал команде, что не переключаются передачи. Но



вместе с этим в паддоке вновь заговорили о возможном протесте на систему DAS — может получиться так, что судьба Гран-при Австрии будет решаться в кабинетах технических комиссаров и юристов команд.

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«Рейсинг Пойнт» не удивил

Вторая самая быстрая машина в пелотоне в эту пятницу — «Рейсинг Пойнт», а с третьим временем день закончил Серхио Перес. Копирование прошлогоднего «Мерседеса» по фотографиям даёт свои плоды, и розовых автомобилей стоит опасаться не только «Рено» и «Макларену», но и «Феррари».

На пятой строчке расположился Даниэль Риккардо — и с точки зрения чистой скорости инженеры «Рено», судя по всему, добились прогресса благодаря «тройному обновлению машины». Но возникают технические проблемы: в первой тренировке у Окона на ходу оторвался боковой дефлектор, а в начале второй оба гонщика полчаса простояли в боксах, пока механики работали с машинами.



Всего в нескольких сотых от «Рейсинг Пойнт» и «Рено» (и «Феррари»!) держится «Макларен». Пока команда из Уокинга не продемонстрировала чего-либо революционно нового, но нет сомнений, что коллектив Зака Брауна в числе лидеров середины пелотона.

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«Альфа Таури» выглядит лучше, чем едет

Даниил Квят завершил пятничные тренировки на солидном 12-м месте — и это похоже на хороший результат, однако на фоне Пьера Гасли (уступил россиянину более полусекунды!) и скорости в первой тренировке уверенности в форме «Альфа Таури» нет. Впрочем, у инженеров есть весь вечер, чтобы уточнить настройки с учётом собранной информации и решить проблемы с внезапными вылетами.



Совсем неубедительно пока выглядят «Хаас» и «Альфа Ромео». Ромен Грожан, например, полностью пропустил первую тренировку из-за утечки тормозной жидкости и закончил день на 16-й строчке — в двух десятых позади Кевина Магнуссена, у которого подобных проблем не было.

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Лишь немногим лучше «Хаасов» смотрелся Антонио Джовинацци — он показал 14-е время, уступив 0,15 секунды Квяту. Можно было бы рассчитывать, что в руках Кими Райкконена «Альфа Ромео» может ехать быстрее, но финн оказался в конце протоколов — на 19-й позиции, уступив даже «Уильямсу» Джорджа Расселла.



Что до «Уильямса», то команда действительно выглядит лучше, чем год назад: Джордж Расселл уже едет на уровне собственной квалификации в сезоне-2019. Вопрос в том, хватит ли этого, чтобы бороться за очки. Пока не похоже.