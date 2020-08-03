Разбор драматичного финиша в Ф-1: как Хэмилтону удалось выиграть фактически без колеса

Финиш Гран-при Великобритании Формулы-1 надолго запомнится болельщикам. Льюису Хэмилтону пришлось ехать почти целый круг с повреждённым колесом, что, однако, не помешало британцу сохранить победу. Благодаря видео с официального сайта Ф-1 у нас есть возможность полностью восстановить картинку концовки гонки.

Три круга до финиша

Инженер Хэмилтона Питер Бонингтон: «Проблема с передним левом колесом у Валттери. На трассе могут оставаться ошмётки от этой покрышки».



Льюис никак не реагирует на эту информацию, но понимает, что лишился своего единственного преследователя.

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Два круга до финиша

Бонингтон: «Позади нас Макс, он в 15 секундах».



Внешне переднее левое колесо на болиде Хэмилтона в порядке. Да, виден несколько неравномерный износ протектора, но ничто не предвещает серьёзных проблем.



Бонингтон: «Ферстаппен только что остановился ради новых шин. Похоже, он попробует побороться за быстрейший круг. А мы не будем».



Льюис молчит, в несвойственной себе манере не жалуясь, что его шины умерли. Команда тоже не ведёт переговоров с пилотом и не зовёт его в боксы на безопасный пит-стоп перед финальным кругом. Колесо внешне по-прежнему в порядке — да и не стал бы командный мостик при наличии проблем уточнять, что Хэмилтону не надо бороться за быстрейший круг.

Хэмилтон и Леклер творят чудеса, Кими — мрачнеет. Оценки за Гран-при Великобритании Даниилу Квяту по-прежнему не удаётся блеснуть.

Круг до финиша

Бонингтон: «Льюис, ещё один круг, просто довези машину домой».



Первые пять поворотов Хэмилтон преодолевает без видимых проблем. Но затем сам выходит на связь по радио: «Думаю, у меня тоже что-то случилось с левым колесом».



Хэмилтон с трудом вписывается в правый поворот, заметно теряя скорость. Бонингтон: «Принял. То же самое. Ферстаппен в 30 секундах позади».



Льюис едет на крейсерской скорости, стараясь хоть как-то сберечь колесо и всю машину. Бонингтон: «Diff-Mid 12. Ферстаппен в 25 секундах».

Бонингтон: «Это последний круг. У тебя 20 секунд от Ферстаппена». Колесо продолжает деформироваться, машина искрит, но всё-таки позволяет поддерживать на прямой приличную скорость, Льюис даже не боится заезжать повреждённым колесом на поребрик в «Мэгготсе» (то место, где странная проблема спровоцировала аварию Квята).

После опасной аварии Квят оговорил сам себя, причём дважды. Зачем? Ну почему же россиянину так не везёт! Можно было набрать хорошие очки, а в итоге отставание от напарника растёт.

Хэмилтон в быстрой секции трассы. Бонингтон: «Теперь 17 секунд, 16». Льюис выходит на Hangar Straight. Бонингтон: «Используй Strat, когда хочешь. Так что Strat-5». Судя по всему, инженер призывает Хэмилтона максимально использовать возможности двигателя.



Льюис успешно справляется с поворотом «Стоув», впереди заезд на пит-лейн и финальная часть круга. Инженер: «10 секунд от Ферстаппена». Хэмилтон вновь не боится заезжать деформированным колесом на бордюр.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Конец круга. Британец блокирует колесо, но попадает на апекс поворота, Бонингтон в этот момент сообщает о девятисекундном отрыве от Ферстаппена. Инженер ещё скажет про семь секунд, но в этот момент Льюис уже пересекает финишную черту, на всякий случай уточняя, финальный ли это круг. В ответ слышит: «Вот и всё, ты сделал это! Вау, парень».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграмее» Формулы-1.

После финиша

Хэмилтон пожаловался, что не видел клетчатого флага — поэтому и испугался, что гонка продолжается. Бонингтон в ответ предлагает остановить автомобиль: «Мы приедем и заберём тебя. Стоп, стоп, стоп».



Льюис: «Ты уверен? Я думаю, что могу доехать с заблокированным колесом». Бонингтон: «Нет, не надо, это опасно. Просто остановись и мы заберём тебя. Нам просто нужно поберечь машину, детали». Льюис вроде бы замедляется, но продолжает ехать дальше. В итоге Хэмилтон молча пропускает приказ с командного мостика, показывает большой палец Ферстаппену и говорит по радио уже на другую тему: «Чёрт, это было на грани!» Уже потом добавляет, продолжая ехать: «Честно, машина в порядке, она не скребёт».

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Бонингтон сдаётся, больше не требует остановить автомобиль и лишь просит изменить пару регулировок. Довольный Льюис вновь говорит: «Это было на грани!» Бонингтон согласен: «Хотел сказать то же самое. Слишком близко, чтобы чувствовать себя комфортно! Но — отличная работа».



Льюис продолжает удивляться возникшей проблеме: «Но шина выглядела нормально, ощущения были хорошими, а потом… Наверное, я что-то задел на трассе». После очередной просьбы об изменении регулировок Хэмилтон заезжает на пит-лейн.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-1.

Что думал Хэмилтон в конце гонки?

Льюис: «Я постоянно смотрел на колесо, оно выглядело ровным и очень хорошо работало ещё в третьем повороте. Всё было в порядке. У меня не было ощущения, что оно сильно изношено. Затем на прямой я почувствовал падение оборотов мотора из-за того, что колесо больше не крутилось на прежней скорости. И ещё я почувствовал смещение баланса влево. На секунду возникла паника, я чуть не промахнулся мимо седьмого поворота, но после этого проехал все повороты, как надо. Только спустя время мне становилось всё хуже и хуже: когда я осознал, что произошло. А в горячке момента у тебя подскакивает адреналин — полагаю, возникает инстинкт «борьбы за выживание», так что я смог сохранить хладнокровие, всё оценить и попробовать довезти машину. Но, конечно, после финиша я думал — а что, если бы проблема возникла в скоростном повороте, ну и так далее.



Я слышал, что Макс приближался с сумасшедшей скоростью, так что старался набрать темп на прямой, но дела с колесом были совсем плохи, и я думал: «Боже, как я смогу проехать последние повороты, не потеряв слишком много времени?» К счастью, я преодолел 15-й поворот, а вот к последним двум с колесом уже была настоящая катастрофа. Я слышал по радио, что осталось 7, 6, 5 секунд… Но я сумел сохранить машину».

Хэмилтону ещё и отчаянно везёт! Не то что Квяту. Выводы по Гран-при Великобритании «Ред Булл» и «Феррари» повезло со вторым и третьим местами, но темп обеих команд вновь неутешителен.

Почему «Мерседес» не провёл пит-стоп вслед за Ферстаппеном?

Объяснение Тото Вольфа: «Мы обсуждали это на пит-уолл — останавливаться или нет. Был запас от Макса, но оставался лишь круг, так что мы решили не проводить пит-стоп, ведь в тот момент всё выглядело хорошо. Мы видели, что состояние колеса у Льюиса было лучше. Форма его переднего левого колеса была лучше, чем у Валттери. Да и в его случае проблема казалась случайной. Ну а затем всё произошло, мы увидели на экране Сайнса, а ещё через несколько секунд — прокол у Льюиса.



Если оглядываться назад, то, вероятно, было бы лучше провести пит-стоп, но мы не знаем причины проблемы. Может, были осколки. Новое колесо имеет большую целостность, на нём больше резины, что могло бы лучше защитить от осколков. Мы сделаем выводы. В следующий раз, вероятно, при наличии отрыва мы проведём пит-стоп, если шины в плохом состоянии».