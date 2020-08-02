После опасной аварии Квят оговорил сам себя, причём дважды. Зачем?

Ну почему же россиянину так не везёт! Можно было набрать хорошие очки, а в итоге отставание от напарника растёт.

По сложившейся традиции — несколько главных выводов по выступлению Даниила Квята на прошедшем Гран-при Формулы-1. Начнём, разумеется, с главного эпизода уик-энда — аварии на 12-м круге гонки.

Квят не виноват, но удар по имиджу остался

1. Для болельщиков приятно, а для пилота крайне важно, что жёсткая авария в гонке произошла не по вине гонщика. Квят потерял контроль над болидом в быстром повороте «Мэгготс» не потому, что заигрался с регулировками болида на рулевом колесе и заехал на опасный красный поребрик, а из-за странной проблемы с задним правым колесом. К тому моменту шина проехала ещё совсем небольшую дистанцию — вряд ли это та же проблема, что возникла с изношенными шинами «хард» у обоих пилотов «Мерседеса» и Карлоса Сайнса. Тем не менее повторы показывают: либо случился прокол, либо по какой-то причине колесо покинуло предназначенное ему место — команде ещё предстоит изучить, не было ли поломки подвески или крепления.



В оперативном комментарии после аварии Квят возложил вину на себя, сказав следующее: «Я по-прежнему до конца не понимаю, что произошло. В этот момент я многое переключал на рулевом колесе, отвлёкся. Я задел красный поребрик, и из-за него машину развернуло. Я не ожидал этого. На самом деле в тот момент я не концентрировался на трассе, потому что были некоторые проблемы с машиной и мне нужно было изменить многие параметры на рулевом колесе. Это очень сильно отвлекало».

Эггинтон: уверены, что Квят вернётся в борьбу за очки на следующей неделе

Позднее выяснилось, что никакого заезда на поребрик не было, так что к первым заявлениям есть сразу два вопроса. Во-первых, зачем Даниил охотно возложил вину на себя? Кто-то может потом и не прочитать уточняющие новости и считать, что Квят по собственной вине разложил машину. Вполне можно было обойтись нейтральным «нам нужно посмотреть видео и телеметрию» и выдать реальную версию условно через час.



В последующем заявлении в командном пресс-релизе Даниил отметил, что у него вообще есть склонность брать вину на себя. Интересное признание — правда, не слишком сочетающееся с заявлениями Квята после столкновений с другими пилотами в конце прошлого сезона. Даже в эпизодах, где вина была очевидна, россиянин не брал вину на себя. Впрочем, вы редко найдёте пилота, который согласится со штрафом за борьбу с соперником.

Квят: я всегда склонен сначала винить себя

И второй вопрос к оперативному комментарию Квята. Точно ли нужно было признаваться, что в момент аварии он отвлёкся от трассы на рулевое колесо? Да, мы знаем, что по факту авария произошла не из-за этого, но все равно признание так себе. Возможно, это тот случай, когда радоваться излишней откровенности пилота не следует.

2. Отдельно обратим внимание на слова Квята про проблемы с машиной. То есть, пусть даже Даниил прорвался с 19-го (с учётом досрочного схода Хюлькенберга — 18-го) места на 12-е, без неких трудностей все равно не обходилось. Стоит это запомнить.



Вместе с тем вопрос по преодолению тех самых трудностей: не слишком ли опасно «играться» с рулевым колесом на скорости под 300 км/ч? Впрочем, уж тут точно не будем учить пилота Формулы-1. Вероятно, для него такие манипуляции в порядке вещей, а подождать до следующей прямой было нельзя.

Хэмилтону ещё и отчаянно везёт! Не то что Квяту. Выводы по Гран-при Великобритании «Ред Булл» и «Феррари» повезло со вторым и третьим местами, но темп обеих команд вновь неутешителен.

3. Собственно о гонке. Чертовски жаль, что проблема с колесом возникла именно сегодня. Во-первых, Квят здорово стартовал, сразу же отыграв несколько позиций. Кто-то скажет — ну, с предпоследнего места немудрено. Однако мы помним случаи, когда и при дальних стартах Даниил не обгонял кого-нибудь, а, например, пропускал даже «Уильямс». В этот раз старт был прям хорошим.



Да и дальше Квят демонстрировал отличный темп, красиво прошёл Джовинацци и в итоге очень быстро нивелировал последствия как средненькой квалификации, так и штрафа за замену коробки передач. Если исходить из развития событий, у Квята был шанс повторить выступление Гасли и финишировать в очковой зоне. Впрочем, мы можем только гадать — в том числе потому, что именно авария Квята спровоцировала сверхраннюю волну пит-стопов и долгие отрезки на «харде». В теории пилоты «Альфа Таури» могли получить преимущество относительно стартовавших на «софте» пилотов «Макларена» и «Рено», но, повторимся, это сугубо теоретические размышления.

Тост: очень досадно за Даниила, он показывал отличную скорость

4. Единственная претензия к Даниилу — квалификация. Да, он был в курсе про потерю пяти позиций на стартовой решётке, но полноценно принимал участие в главной сессии субботы и мог поднять себя на решётке выше. Однако по факту — четвёртое поражение от Гасли в четырёх квалификациях. На сей раз разрыв составил четверть секунды. Не так много, не так мало. Надо прибавлять.

5. Финальный — обидный — вывод. Квят здорово выглядел в дебюте гонки и совершенно не виноват в собственной аварии. Но по факту по итогам воскресенья у Гасли ещё шесть очков в копилке, а у Даниила — сход. В общем зачёте разрыв между ними тоже неприятный: 12 баллов против одного. Вот так и получается: мы-то видим здесь и сейчас, что два гонщика рядом, близки по темпу и так далее, а бездушная таблица рисует нам чуть ли не разгром, как в концовке прошлого сезона. И постепенно воспоминания о конкретных гонках выветрятся, а печальный общий зачёт останется.



Сегодня назад откатились Боттас, Феттель и Сайнс, резко сдал «Рейсинг Пойнт» — и это позволило Гасли оказаться действительно высоко. А когда удача будет на стороне Квята, как бы не получилось, что речь идёт лишь о десятом месте из-за отсутствия проблем у лидеров… Так что повторимся: крайне важно использовать все свои шансы, которые могут представляться в нынешнем сезоне Формулы-1 далеко не в каждой гонке. Но сегодня про это надо напоминать не самому Даниилу, а его технике.