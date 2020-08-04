Квят выдал просто блестящий старт — разом прошёл троих и напугал даже Албона! Видео

Боевой и зрелищный первый круг от россиянина. Кто же знал, что дальше подведёт колесо…

Разбудите российского болельщика Ф-1 среди ночи и спросите, в каких двух компонентах нужно прибавить Даниилу Квяту, и фанат сразу ответит: в квалификации и борьбе на первом круге. Что ж, если с главной сессией субботы у пилота «Альфа Таури» на Гран-при Великобритании опять возникли проблемы, то старт гонки Квяту удался — настолько, что в соцсетях Формулы-1 даже выпустили про него отдельный ролик.



Видеоповтор позволяет нам определить, как именно Даниил отыгрывал позиции. На решётке он занимал 19-ю позицию, но в реальности отправился в бой 18-м: Нико Хюлькенберг не только не сумел занять место на решётке, но не в итоге не стартовал даже с пит-лейна.

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Как это ни смешно, но при всей классности старта Квята, именно первые метры дистанции ему не удались: Даниил временно выпустил вперёд даже Джорджа Расселла, опустившись на последнюю строчку. Но дальше всё пошло намного лучше.

Квят временно откатывается на последнее место Фото: Ben Stansall/Pool via Getty Images

В первом повороте Квят сумел избежать суматохи, возникшей на внешнем радиусе, и проехать внутри на полном ходу. В итоге позади остался не только Расселл, но и Ромен Грожан на «Хаасе». Более того, за счёт лучшего разгона Даниил тут же прошёл и второй «Уильямс» Николаса Латифи — впечатляет!

Канадец попробовал контратаковать, но лучше бы этого не делал: новичок Ф-1 перестарался, заблокировал колёса и поехал на обочину. Там уже находился Кими Райкконен, которого вытеснил Алекс Албон.

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Сам пилот «Ред Булл» тоже теряет темп за счёт слишком глубокого входа в поворот, а Квят уже вступает в борьбу с Антонио Джовинацци, которого притормозил таиландец. Следующий поворот итальянец и россиянин красиво проходят бок о бок, но кажется, что отыграна ещё одна позиция: благодаря слипстриму от Албона Даниил разгоняется быстрее и атакует уже самого Алекса!



Это момент максимального успеха россиянина: он уже 14-й и имеет шанс выйти даже на 13-ю позицию. Увы, потом пришлось сделать шаг назад: Албон отбился, а Квят в борьбе с ним чуть потерял динамику и пропустил разогнавшегося по внешнему радиусу Джовинацци. Антонио даже не помешала лёгкая блокировка колёс. Так или иначе, Квят красиво прорвался с 18-го места на 15-е — мощь!

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Видео доступно на странице Формулы-1 в «Инстаграме».

Что было дальше, вы знаете. Два места Квят отыграл благодаря необдуманным действиям Албона, выбившего с трассы Кевина Магнуссена и вынужденного отправиться на ранний пит-стоп из-за повреждения колеса. А на 11-м круге Даниил красиво опередил Антонио Джовинацци в споре за 12-ю позицию.



Всё шло максимально хорошо, но заднее правое колесо «Пирелли» уже начало терять давление, чтобы отправить россиянина в неприятную аварию. Но это уже совсем другая история.