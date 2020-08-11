«У «Феррари» 36 млн причин (простите, евро), чтобы не расстаться с Феттелем досрочно»

«Максу просто нужна подходящая машина — и титул придёт»

Заслуженно одержанная Максом Ферстаппеном победа на Гран-при 70-летия не оставила равнодушными журналистов. Первым отдаёт голландцу должное Джусто Ферронато из Gazzetta dello Sport.

«Сейчас уже все согласны, что Максу просто нужна подходящая машина — и титул придёт. Он быстр в квалификациях, мощен в гонках, точен в обгонах, идеален в работе с шинами, создаёт симбиоз с шасси «Ред Булл». Если есть шанс перевернуть расклад сил, Макс знает, как его использовать. Посмотрите на положение в чемпионате и подумайте, как оно могло бы выглядеть без схода в Австрии и решения сменить шины ради быстрейшего круга в первой гонке в Сильверстоуне», — напоминает итальянец.

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Эндрю Бенсон из BBC не исключает, что «Ред Булл» может победить и на следующем этапе в Барселоне в ближайшие выходные.

«Трасса «Каталунья» — ещё один трек, как Сильверстоун, с протяжёнными скоростными поворотами, которые сильно напрягают покрышки. А прогноз погоды даже слегка жарче, чем был в прошлое воскресенье. Это может значить, что «Ред Булл» снова окажется в игре. С другой стороны, на сей раз будут выбраны три самых жёстких комплекта покрышек — так, как это было неделю назад в Сильверстоуне, когда «Мерседес» доминировал», — оговаривается автор.

«Примером поддержки Ферстаппена со стороны боссов «Ред Булл» стал момент, когда они не слишком сопротивлялись уходу Риккардо в «Рено», — отмечает Нэтан Солт из Daily Mail. – Также важно, что Хэмилтон говорил о борьбе за чемпионство именно с Ферстаппеном. Он очень редко делает одолжение и говорит в подобном ключе о своём напарнике Боттасе. Борьба за титул — настоящая! — это то, что хотели бы наблюдать поклонники Ф-1 каждый уик-энд. Если Ферстаппен сможет вновь расстроить «Мерседес» в Испании, ждите драмы!»

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К слову, о Боттасе. Поведение обычно спокойного финна после финиша удивило Джона Вилде из PlanetF1.



«Вы не часто услышите, как Валттери критикует свою команду, — обращает внимание автор. — Это не в его стиле. Но в этот раз было несомненное недовольство. Возможно, после подтверждения контракта на следующий год Боттас считает, что эта чуть большая безопасность позволяет ему высказывать собственное мнение.

Очевидно, что ни один пилот не будет прыгать от радости, когда финиширует третьим после старта с поула. Однако Боттас определённо чувствовал, что его обделили, ну или по меньшей мере не предоставили наилучшей возможности максимизировать свои шансы. Даже с учётом подтверждения со стороны команды на следующий сезон Валттери, должно быть, интересуется, сможет ли он когда-то стать кем-то большим, чем «ведомым» пилотом».

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«Смотреть на отношения Феттеля и «Феррари» становится больно»

Впрочем, на фоне проблем Себастьяна Феттеля в «Феррари» у Боттаса всё просто замечательно. А вот когда четырёхкратный чемпион финиширует 12-м на фоне четвёртого результата напарника, очевидно: жди беды.

«Для тех, кто не любит «Феррари», должно быть забавно наблюдать за взрывом в отношениях «Феррари» и Феттеля, — пишет Нэтан Солт из Daily Mail. – И всё же для большинства смотреть на это становится больно. Четырёхкратный чемпион в ссоре с величайшей командой и даже не финиширует в топ-10. Наблюдается накалённый развод между Феттелем и «Гарцующим жеребцом», а ведь сезон только разгорается. Нет ничего весёлого наблюдать, как чемпион мира падает всё ниже с каждой гонкой».

«Мерседес» не непобедим. А «Феррари» что-то может. Итоги Гран-при 70-летия Формулы-1 Оказывается, бороться с Льюисом в этом году способен не только Валттери Боттас.

«Феттель обвинил команду по радио, что они «облажались», словно забыв, что именно его разворот откинул его на последнее место (хотя в момент общения он думал, что получил удар сзади). Если бы у нас был сезон нормальной протяжённости, я бы сказал, что его развод с «Феррари» не дотянется до финальных гонок, но и сейчас это будет непросто. В обеих гонках в Сильверстоуне он ни в какой момент не выглядел претендентом на место в топ-10 и сейчас занимает в чемпионате 13-е место», — отмечает эксперт Sky Sports Мартин Брандл.

Почему Себ всё-таки должен доехать этот сезон за «Скудерию», объясняет Андреа Кремонези из Gazzetta dello Sport.

«Они продолжат вместе, потому что есть 36 миллионов хороших причин (простите, евро), которые мешают им сказать друг другу «пока» до клетчатого флага в последней гонке этого неудачного сезона. Однако отношения между Феттелем и «Феррари» сейчас так испорчены, что никто больше не делает хорошую мину при плохой игре».

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«Сайнс не заслуживает такого от «Макларена»

Отойдём от темы «Феррари» и расскажем об интересных оценках, которые выставил за гонку портал PlanetF1.

Александер Албон получил от них только 6 баллов: «Есть два варианта, как посмотреть на выступление Алекса. С одной стороны, он провёл ряд фантастических обгонов и отыграл за время гонки четыре позиции, хорошо поработав с шинами. С другой — Албон вновь был нигде по сравнению с напарником (на сей раз уступил 39 секунд) и не смог принять участия в схватке «Ред Булл» с «Мерседесом». В этот раз Ферстаппен сумел справиться с немецким дуэтом в одиночку, но так будет не всегда».

А вот Даниил Квят заработал сразу 9 баллов: «Россиянину требовалось потрясающее восстановление после неожиданного вылета в первом сегменте квалификации. К счастью для пилота «Альфа Таури», в гонке он выдал именно это, пробившись в очковую зону. Что самое примечательное, так это то, что Квят при своей стратегии с двумя пит-стопами сумел опередить напарника, Сайнса, Феттеля и других пилотов, которые стартовали намного выше».

Кстати, Гасли получил от портала только 6 баллов после падения с седьмого места на 11-е.

Квят снова провёл отличную гонку. Когда же решатся проблемы в квалификациях? Проклятие юбилейных гонок не сработало: в 100-м Гран-при Квят попал в очки. Жаль, 100-я квалификация опять подвела.

Напоследок расскажем о гонщике, которому в этом году везёт даже меньше, чем Квяту. Речь о Карлосе Сайнсе, чьи беды перечисляет Карлос Микель из AS.

«Кроме одного этапа, ошибки «Макларена» в этом году сосредоточены на Сайнсе. Конечно, не надо думать о какой-то злонамеренности. Просто происходят непростительные промахи со стороны команды, которая хочет вернуть прежнее величие. Пилот, который принёс им четвёртое место в Кубке конструкторов, не заслуживает такого. В Штирии он потерял пятое место из-за потери на пит-стопе шести секунд, когда подвела гайка. Гонку спустя в Венгрии — потеря в боксах пяти секунд. В первой гонке в Сильверстоуне он провёл квалификацию без восьмой передачи из-за программной ошибки. Это стоило полутора десятых на круге. В боксах его пит-стоп впервые занимает не более трёх секунд, но потом его просят пропустить вперёд Норриса. В итоге взрывается колесо, и четвёртое место превращается в ноль. Невезение в лотерее со взрывами шин… и спорное управление со стороны команды. Уже просто устаёшь от потери очков без своей вины.

В эту субботу на его машину поставили более консервативную версию кожуха двигателя из-за перегрева мотора. Только на его машину. Это дало гандикап в две десятые на прямых — если бы не это, он пробился бы в третий сегмент», — печально констатирует Микель.

Команда Ф-1 грубо нарушила правила, но почти не наказана. Теперь воздуховоды с кешбэком? Решение ФИА по делу о «розовом «Мерседесе» — самое абсурдное из всех, какие только можно было себе представить.

Неужели Феттеля в «Феррари» сменит пилот, которому здесь и сейчас тоже негласно отдали роль второго номера?