Компьютер определил быстрейших гонщиков Формулы-1 за 37 лет. Результаты очень странные

Сколько существует Формула-1, столько болельщики и специалисты пытаются определить: кто из гонщиков всё-таки был быстрейшим в истории чемпионата мира? Сенна или Шумахер, Прост или Фанхио, Кларк или Хэмилтон… Всевозможных рейтингов, которые основывались на опросах специалистах или неких мудрёных методиках, было немало. И вот сегодня мы получили ещё один. И тоже, конечно же, крайне спорный.

Как был создан рейтинг: главные факторы

Формула-1 уже несколько лет сотрудничает с компанией AWS: вы наверняка видели в телевизионных трансляциях всевозможную статистику — от текущего состояния шин до числа кругов, через которые один пилот сможет догнать другого и пойти в атаку. Иногда данные AWS выглядят достоверно, иногда — смешно, но в целом позволяют разнообразить традиционный поток информации, который есть у комментаторов и болельщиков.

Но на сей раз AWS и Формула-1 пошли куда дальше и попробовали создать рейтинг быстрейших гонщиков. Правда, речь идёт не о всей истории Формулы-1, а о периоде с 1983 года — вероятно, именно с того сезона сохранилась подробная и достоверная статистика, которую можно было использовать.

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Сразу оговоримся: методика AWS определяла быстрейшего гонщика в режиме квалификации, а не гонки. То есть её рейтинг выдвигает максимально высоко пилотов, которые в состоянии выжать из машины максимум на одном отдельно взятом круге. Если же эти гонщики затем в гонках плохо работали с резиной, не умели экономить топливо или проваливались в борьбе с конкурентами, то AWS это уже не учитывала.

Авторы рейтинга взяли в расчёт результаты всех квалификационных сессий с 1983 года. Во внимание не принимались сессии на мокрой трассе и в других условиях, когда элемент случайности играл слишком большое значение. При анализе результатов алгоритмы AWS сравнивали результаты партнёров по команде, после чего создавали сложную сеть, которая позволяла учитывать результаты разных лет. Почему сравнивались только результаты напарников? Чтобы минимизировать роль машины и команды.

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Ещё несколько нюансов. Во-первых, партнёры по команде должны были принять участие хотя бы в пяти совместных квалификациях. Во-вторых, был учтён фактор возраста пилотов. В-третьих, учитывались случаи, когда гонщик возвращался в спорт после многолетней (как минимум три года) паузы.



Итак, перейдём к топ-20 (у пилотов ниже первого места указано отставание от лидера), а затем прокомментируем получившийся рейтинг…

Быстрейшие гонщики Формулы-1 1983-2020 по версии AWS

1.

2. Михаэль Шумахер — 0,114

3. Льюис Хэмилтон — 0,275

4. Макс Ферстаппен — 0,280

5. Фернандо Алонсо — 0,309

6. Нико Росберг — 0,374

7. Шарль Леклер — 0,376

8.

9.

10. Себастьян Феттель — 0,435

11. Рубенс Баррикелло — 0,445

12. Нико Хюлькенберг — 0,456

13. Валттери Боттас — 0,457

14. Карлос Сайнс — 0,457

15. Ландо Норрис — 0,459

16. Даниэль Риккардо — 0,461

17. Дженсон Баттон — 0,462

18. Роберт Кубица — 0,463

19. Джанкарло Физикелла — 0,469

20. Ален Прост — 0,514. 1. Айртон Сенна — 0,0002. Михаэль Шумахер — 0,1143. Льюис Хэмилтон — 0,2754. Макс Ферстаппен — 0,2805. Фернандо Алонсо — 0,3096. Нико Росберг — 0,3747. Шарль Леклер — 0,3768. Хейкки Ковалайнен — 0,3789. Ярно Трулли — 0,40910. Себастьян Феттель — 0,43511. Рубенс Баррикелло — 0,44512. Нико Хюлькенберг — 0,45613. Валттери Боттас — 0,45714. Карлос Сайнс — 0,45715. Ландо Норрис — 0,45916. Даниэль Риккардо — 0,46117. Дженсон Баттон — 0,46218. Роберт Кубица — 0,46319. Джанкарло Физикелла — 0,46920. Ален Прост — 0,514.

Что не так?

В первой семёрке, пожалуй, всё нормально. Сенна опережает Шумахера, Хэмилтон замыкает тройку — с таким расположением гонщиков кто-то может не согласиться, но вряд ли скажет, что подобная топ-3 не имеет права на существование. Ферстаппен и Алонсо — без особых вопросов. Росберг на шестом — тоже нормально, учитывая, что он навязывал борьбу Хэмилтону. Леклер — не рановато ли после полутора сезонов в «Феррари» рядом с теряющим скорость Феттелем? Ну, допустим — всё-таки обошёл четырёхкратного чемпиона мира, который сам замыкает топ-10.

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Главные вопросы, которые возникли у всех болельщиков, — восьмая позиция Хейкки Ковалайнена и девятое место Ярно Трулли, которые на двоих одержали в Формуле-1 всего две победы, но при этом опередили Феттеля. Что уж говорить о четырёхкратном чемпионе мира и обладателе 33 поул-позишен Алене Просте, который еле-еле попал в топ-20. Даже такой почести не удостоился Мика Хаккинен с двумя титулами и 26 поулами. Два чемпионства Нельсона Пике в 1983 и 1987 годах (1981-й в рейтинге не учитывается) алгоритм AWS тоже не впечатлили.

В чём же дело? Что ж, давайте напомним: новый рейтинг фактически определил не лучших гонщиков последних 37 лет, а лучших квалификационных пилотов. То, что кто-то из них мог почти ничего не добиться по воскресеньям, систему вообще не волнует. Раз так, то попаданию Ярно Трулли в десятку вообще не стоит удивляться: итальянец всегда был крут по субботам, благодаря чему в гонках создавал легендарный «паровозик Трулли» — с гонщиками, которые были быстрее, но в квалификациях раз за разом уступали Ярно.

Хейкки Ковалайнен — главная загадка рейтинга. По сути ему просто повезло, что за свою карьеру в Формуле-1 он почти всё время выступал с другими обитателями топ-20 — Физикеллой, Хэмилтоном и Трулли. Видимо, именно уверенная победа в 2011 году над потерявшим в «Кэтерхэме» форму и мотивацию Ярно (16:2) и вознесла Хейкки так высоко. А в соцсетях моментально начали шутить — боже, а мы не представляли, какую сильную пару гонщиков тогда собрал у себя Тони Фернандес…

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Ко второй десятке рейтинга совсем уж серьёзных вопросов нет — кроме слишком низкой позиции Проста на фоне пилотов, некоторые из которых ни разу не побеждали или даже не поднимались на подиум. Да-да, мы помним, что обсуждаются только квалификации, но смотрится все равно странно. Как странно и наличие Норриса — насколько правильно добавлять в рейтинг пилота, который провёл в чемпионате мира всего один сезон?

В целом, обычный рейтинг — с нормальным топом, несколькими странностями и рядом совсем нелепых вещей. Хочется дождаться полной версии, чтобы посмотреть, где Хаккинен, который в чемпионские годы был очень силён в квалификациях, и как низко в списке российские гонщики.

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Правда, никого из россиян к мастерам суббот не отнесёшь. Петров был разгромлен Кубицей, частично отыгрался на Хайдфельде, но начал опережать Ковалайнена лишь к концу сезона. Начал бы раньше, может, тоже оказался в топ-20. У Квята с квалификациями в последнее время всё плохо, ну а Сироткин далеко не всегда опережал Стролла, который и сам в верх списка не попал. Но взглянуть все равно было бы любопытно.