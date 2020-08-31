В годовщину смерти Антуана Юбера Пьер выдал целый фестиваль обгонов, а вот Квят опять проехал средне.

Гасли и правда герой, а Джовинацци «закапывает» сам себя. Оценки за Гран-при Бельгии

Седьмой этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Ещё один безупречный этап в исполнении действующего чемпиона. Полсекунды преимущества в квалификации, 8,5 — в гонке, лидирование от старта до финиша. У Льюиса вновь не было соперников.

Ферстаппен вновь выжал из имеющейся техники максимум и едва не опередил Боттаса в квалификации, но в гонке «Ред Булл» не позволял бороться с «Мерседесами».

В конфигурации с низкой прижимной силой «Рено» смотрится очень неплохо, и Риккардо не упустил представившуюся возможность: четвёртое место в квалификации и уверенное четвёртое место в гонке. Добиться большего было невозможно.

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Гасли впервые в сезоне проиграл напарнику в квалификации, но реабилитировался в воскресенье, когда на первых кругах прошёл Квята, Норриса и Переса, а на последних 17 кругах устроил настоящий фестиваль обгонов — Пьер прорвался с 17-го места на восьмое. И всё это в эмоционально тяжёлую годовщину гибели одного из своих ближайших друзей.

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Гран-при Бельгии стал лучшей гонкой Окона после возвращения на стартовую решётку. Француз вновь проиграл Риккардо в квалификации, но дважды опередил Албона — на старте и на последнем круге. В прошлый раз Эстебан финишировал так высоко в Мексике в далёком 2017 году.

Ландо провёл очень умную гонку, сэкономив на середине дистанции шины, чтобы под финиш пройти Стролла — в итоге Норрис с 9-го (с учётом досрочного схода Сайнса) места прорвался на седьмое. Но если бы не слабый старт, Ландо смог бы дотянуться и до Окона с Албоном. Кроме того, он уже второй раз подряд уступает Сайнсу в квалификации.

В Бельгии для Чеко всё пошло не так, как должно было. В квалификации «Рейсинг Пойнт» потерял темп, а в гонке стратеги не стали менять мексиканцу «софт», когда выехал автомобиль безопасности. Очень странная тактика, не самый сильный темп и лишь 10-е место на финише.

«Феррари» унижена, Боттас раздавлен. Итоги Гран-при Бельгии В самых страшных снах тифози «Скудерия» не бывала такой беспомощной: легендарная команда выглядела даже не середняком, а аутсайдером.

В Бельгии «Феррари» смотрелась намного слабее, чем в любой другой гонке сезона-2020. Уже в тренировках стало ясно, что провал неминуем, тем не менее Леклер продолжал бороться и выдал великолепный старт, который, увы, оказался совершенно бессмысленным.

Первая победа над Гасли в квалификации, увы, ничего россиянину не принесла: француз уже на старте вышел вперёд. В остальном же шансов на очки у Квята не было — опережать «Макларен» и «Рейсинг Пойнт» при аналогичной тактике «Альфа Таури» пока не по силам.

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«Феррари» сама по себе была медленной в этот уик-энд, но и Феттель не сделал ничего, чтобы получить хоть какой-то шанс: уступил Леклеру четверть секунды в квалификации и не сумел ничего отыграть на старте. Правда, потом всё-таки опередил напарника.

На финише Кими оказался лучшим пилотом с двигателем «Феррари» и даже отметил, что ему понравилось поведение машины, но старт финну не удался (мотор ушёл в режим, не дающий заглохнуть), а в квалификации не удалось прогреть шины. Впрочем, даже если бы этих помарок не было, вряд ли «Альфа Ромео» удалось бы дотянуться до топ-10.

«Хаас» по-прежнему остаётся одним из аутсайдеров сезона, так что лучшее, что произошло с французом по ходу гонки — борьба с Леклером под финиш. Увы, Ромен её проиграл.

Для Расселла гонка закончилась после вылета Джовинацци — увернуться от колеса у Джорджа шансов не было.

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Карлос Сайнс — 7,0

До старта Сайнс так и не доехал (отказала выхлопная система), но в квалификации испанец добился максимума, уступив лишь пилотам на более быстрой технике — «Мерседес», «Ред Булл» и «Рено».

Финн всё дальше и дальше отстаёт от своего напарника в чемпионате и продолжает терять шансы побороться с ним за титул. По словам Боттаса, это был «чистый» для него уик-энд — и тем печальнее наблюдать такие разрывы.

С одной стороны, Латифи в седьмой раз проиграл напарнику в квалификации и финишировал на предпоследнем месте, но с другой — поборолся с «Феррари» и получил ценный для дебютанта опыт.

Главные трансферные интриги Формулы-1: «глупый сезон» в руках Феттеля и Райкконена Даниилу Квяту, как и многим другим, не гарантировано место на следующий сезон. Но россиянину всё равно проще, чем Пересу.

Магнуссен великолепно стартовал, опередив четверых соперников, но в дальнейшем темп машины не позволял бороться за очки. Правда, не ошибись датчанин в квалификации, был бы шанс побороться с Феттелем хотя бы на первых кругах.

Албон по-прежнему очень много проигрывает Ферстаппену в квалификациях и не выжимает максимума в гонках. Возможно, переход на «медиум» был ошибкой стратегов, но это был шаг отчаяния в борьбе с «Рено», которых Макс в этот уик-энд уверенно опережал. Алекс же в итоге проиграл обоим.

Строллу, в отличие от Переса, повезло получить свежие шины во время выезда сейфти-кара, но Лэнс не смог сберечь комплект и под финиш проиграл позицию Ландо Норрису, ехавшему на аналогичной тактике. Кроме того, канадец ошибся в последней эске в квалификации и в третьем сегменте уступил собственному времени Q2.

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В момент, когда весь паддок обсуждает состав «Альфа Ромео» на будущий год, Джовинацци ошибается буквально на ровном месте и под списание разбивает автомобиль об отбойник. И это уже не первая оплошность итальянца в Спа — год назад он точно так же улетел в барьеры.