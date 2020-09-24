К Гран-при России в «Рено» нарисовали постер в жёлто-синих цветах. Совпадение?

К этапу Формулы-1 в Сочи многие команды чемпионата по традиции подготовили эффектные постеры. Мы собрали все творения дизайнеров и добавили к ним другие интересные публикации из соцсетей команд и гонщиков.
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Начинаем с «Феррари» — и сразу вопрос: на картинке точно всё в порядке? Судя по медальной площади и Ледовому дворцу «Большой» на заднем плане, а также дворцу «Айсбергу» справа перед нами второй поворот трассы. Однако Шарль Леклер не приближается к нему, а наоборот выходит с намерением отправиться в сторону стартовой прямой. Может, «Феррари» намекает, что обратная конфигурация трассы подойдёт её бедовой машине лучше?
В «Рейсинг Пойнт» по традиции создали постер со множеством мелких деталей, которые можно изучать и изучать. Без стереотипов не обошлось: на постере в изобилии присутствуют медведи (впрочем, вполне миролюбивые — болеют на трибунах, стоят на подиуме с Даниилом Квятом, наносят себе аквагрим). На месте шашлык и котлета по-киевски, как всегда нашлось место для Роско.
Как видим, поворот «Омега» гонщики будут преодолевать при поддержке бобслеистов и одного конькобежца, при этом пока одни пилоты ещё борются, Квят уже празднует победу, а ряд гонщиков веселится в фан-зоне рядом с трассой. Ах да, отдельное спасибо за матрёшек!
Команда «Рено» пошла по стопам «Феррари» и тоже создала загадочный постер — почему-то с преобладанием цветов украинского флага. Или это мы уже зашли в своих размышлениях слишком далеко, а дизайнеры просто потихоньку готовят нас к перекрашиванию чёрно-жёлтых болидов в фирменные цвета «Альпин»?
Бонусом к постеру «Рено» добавим видео из «инстаграма» Эстебана Окона. Из-за коронавирусных ограничений он не смог воспользоваться тренажёрным залом, но не растерялся и провёл тренировку прямо в гостиничном номере.
Как всегда стильный постер подготовили в «Альфа Ромео». Правда, пейзаж больше напоминает японский. Если же на изображении всё-таки Сочи, то, вероятно, дизайнеры вдохновлялись фотографиями Имеретинской долины до строительства в ней Олимпийского парка.
В «Пирелли», в отличие от коллег, вспомнили о центре Сочи, а конкретно о красивом здании морского вокзала. По замыслу итальянцев, российский этап проходит рядом с ним — видимо, на спешно возведённом треке на насыпном грунте.
«Ред Булл», проводивший в России бесконечное количество мероприятий, вспомнил, как в своё время его бывший атлет Никита Шиков подрифтил по самому известному повороту трассы в Сочи — «Омеге».
В «инстаграме» «Сочи Автодрома» показали, как выглядела подготовка к Гран-при и днём, и ночью.
Ну и напоследок воспользуемся «твиттером» Натальи Фабричновой, чтобы показать, как выглядит суровая сочинская медицинская палатка, в которой проводятся обязательные тесты на коронавирус. Враг не пройдёт!
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