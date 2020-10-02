«Хонда» бросила «Ред Булл». Что это значит для «быков», Квята и всей Формулы-1

Гром среди ясного неба: японский автопроизводитель «Хонда» объявил, что не останется в Формуле-1 после 2021 года. Из-за последствий пандемии коронавируса японцам пришлось сокращать расходы, и программа Ф-1 не вписалась в стратегию, нацеленную на «зелёные» технологии и достижение так называемой углеродной нейтральности к 2050 году.

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Таким образом, без двигателей на сезон-2022 остались «Ред Булл» и «Альфа Таури». Уход «Хонды» и необходимость для «быков» искать новые моторы может коренным образом сказаться на трансферном рынке Формулы-1.

Почему «Хонда» ушла на самом деле

Во вступлении мы привели официальную версию. Если же копать глубже, то, видимо, японцы не поверили, что в ближайшее время смогут догнать «Мерседес» и создать силовую установку сопоставимого с немцами уровня. Считается, что если с двигателем внутреннего сгорания у «Хонды» всё неплохо, то вот по системе ERS есть над чем работать, а процесс это долгий и очень затратный. При этом напрямую перенести технологии ERS на дорожные автомобили всё равно не получится — какой-то опыт инженеры получат, но уж очень дорогой ценой. В то же время моторный регламент Формулы-1 останется неизменным ещё несколько лет, так что скорого успеха ждать не приходится.



Вдобавок к этому партнёры «Хонды» из «Ред Булл» никак не могут создать болид, который по уровню соответствовал бы «Мерседесу». Сейчас особо никто не спорит, что проблема «быков» не только в силовой установке: по шасси австрийцы тоже только вторые. Так что и с этой точки зрения ждать скорых побед в «Хонде» не могли. Да, есть надежда на коренные изменения в Формуле-1 в 2022 году, но тогда японцам пришлось бы гарантировать собственное участие в Ф-1 ещё как минимум на несколько сезонов, к чему «Хонда» в условиях падения продаж автомобилей оказалась не готова.



Наконец, не всегда следует искать в действиях «Хонды» логику, которая была бы понятна болельщикам Формулы-1. Вы ведь помните, когда в 2008-м они избавились от команды во главе с Россом Брауном, которая следующей весной начала доминировать? Полагаем, Росс всячески старался убедить руководство в скором успехе, но менеджмент «Хонды» доводы Брауна не впечатлили. Точно так же и сейчас руководство в Японии оказалось глухо к рассказам о светлом будущем в 2022-м.

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Что теперь делать «Ред Булл»?

Скорый приход нового поставщика моторов в Формулу-1 выглядит практически нереальным. Разработка силовой установки для Формулы-1 – это очень-очень дорого, при этом все равно первая пара сезонов уйдёт на устранение проблем роста, а дальше в чемпионате мира как раз собираются поменять правила. Да и коронавирусная пандемия – сомнительный фон для старта столь затратного проекта. Так что «Ред Булл» остаётся договариваться с тремя остающимися автопроизводителями.

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«Мерседес» уже имеет контракты сразу с тремя командами-клиентами и вряд ли захочет поддерживать конкурента. Моторы «Феррари» сейчас вряд ли кого-то привлекают, но при этом легко представить, что в Маранелло согласятся предоставить свои силовые блоки «Альфа Таури», как уже не раз бывало в прошлом, – но только зачем «Ред Булл» возвращаться к ситуации, когда у двух команд разные моторы и ограниченные возможности по синергии?

Остаются старые знакомые из «Рено». Прежние ссоры позабылись, клиентов у французов как раз не осталось, а сам мотор неплох – уж точно не хуже «Хонды». Возобновление сотрудничества с «Ред Булл» позволит «Рено» компенсировать часть затрат на Формулу-1, при этом при желании можно сохранить в Ф-1 бренд головной компании. Наконец, во время переговоров «Рено» может выторговать место в «Альфа Таури» для кого-то из своей талантливой молодёжи – Лундгора, Гуаньюя, в перспективе Пиастри.



Сомнительно, чтобы в «Рено» пошли на принцип и гордо заявили, что ни за что не будут сотрудничать с «быками». В концов, у французов даже по регламенту нет такого права. Согласно правилам Ф-1, если какой-то команде не удаётся договорить о поставках двигателей, то один из мотористов серии обязан заключить с ней соглашение. Учитывая, что у «Мерседеса» три клиента, а у «Феррари» — два, «обязаловка» всё равно ляжет на плечи «Рено», так что есть смысл договориться полюбовно и на оптимальных условиях.

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Как всё это отразится на рынке пилотов?

Совсем чуть-чуть мы этот вопрос уже затронули. Если «Ред Булл» вновь договорится с «Рено», можно ждать в 2022 году появления в «Альфа Таури» кого-то из французской молодёжки. Либо, например, «быки» согласятся отдать «Рено» Гасли – если Абитебуля и компанию продолжит разочаровывать Эстебан Окон, а руководству во что бы то ни стало понадобится сильный пилот с правильным паспортом.



Если говорить о краткосрочных перспективах, то уход «Хонды» сильно бьёт по перспективам Юки Цуноды. Теперь «Ред Булл» уже не надо во что бы то ни стало сажать воспитанника «Хонды» в болид Квята в 2021 году. Это не значит, что Цунода в принципе лишится шанса на Ф-1. Талант Юки никуда не денется, «быки» вполне могут оставить его в Ф-2 ещё на год, и если Цунода выиграет сезон-2021, то всё-таки перейдёт в Ф-1.

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Возможная пауза с Цунодой отнюдь не гарантирует Даниилу Квяту ещё один сезон в Формуле-1. Буквально накануне появились слухи, что в «Ред Булл» всё-таки всерьёз рассматривают возможность взять в напарники Ферстаппену какого-то опытного пилота – Переса или Хюлькенберга. Если «быки» действительно заменят Албона, то вот теперь для него найдётся место в «Альфа Таури», раз с Цунодой можно не торопиться. Получается, в интересах Квята желать, чтобы Алекс вдруг резко прибавил и сохранил за собой кокпит в «Ред Булл».



Наконец, грядущий уход «Хонды» — сильный удар по шансам «Ред Булл» сохранить у себя Макса Ферстаппена. Голландец прекрасно понимает, что очередная смена моториста может в очередной раз задержать момент, когда «Ред Булл» сможет предоставить ему чемпионскую технику.

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Говорят, в контракте Макса есть разные опции, позволяющие досрочно покинуть «Ред Булл», несмотря на трёхлетний контракт. Вот только куда ему идти в 2022-м? Если Хэмилтон всё-таки подпишет новый многолетний контракт с «Мерседесом», то варианта сильнее, чем «быки», Макс все равно не найдёт. Так что, видимо, Ферстаппену остаётся дождаться сезона-2022 и уже там смотреть, что у «Ред Булл» с мотором и кто лучше всех адаптировался к новому регламенту.