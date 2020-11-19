В Формуле-1 катастрофа с безопасностью: пожары не тушат, людей не берегут. Это вообще как?

У кого-то расстегнулись ремни — ну и чёрт с ним. Массовый завал — мы здесь не при чём. Собака на трассе — ха-ха, весело.

Формула-1 постоянно работает над повышением безопасности гонщиков и не только. С каждым годом ужесточаются краш-тесты, не так давно появилось спорное, но уже ставшее вполне привычным «гало», почти по любому поводу вводится режим виртуального сейфти-кара или выезжает реальный… Но вот беда: в последних Гран-при Ф-1 словно поразил какой-то вирус беспечности, который мог привести к неприятностям. К счастью, пронесло, но не пора ли ФИА и всем причастным задуматься, почему вдруг в их работе возникло столько проблем? Ну а мы напомним, про что речь.

Гран-при Тосканы

Наверное, все помнят эпичный завал на рестарте гонки, когда Валттери Боттас старался до последнего не разгоняться, а вот пилоты позади него пытались «угадать» момент общего разгона, создали «эффект гармошки» и в итоге спровоцировали аварию в задних рядах. Гонщиков вполне справедливо наказали — но, похоже, и вообще не нашли виновных, что странновато.



При анализе трассы в ФИА вполне могли бы предположить, что при столь позднем расположении финишной черты на стартовой прямой что-то может пойти не так. Однако когда Льюис Хэмилтон и другие пилоты попробовали покритиковать спортивного директора ФИА Майкла Маси по поводу позднего выключения огней сейфти-каром (это лишило Боттаса шанса разогнаться заранее и не допустить «гармошки») и в целом опасных правил, то директор вины не признал.



«Если говорить о расстоянии, то между точкой, в которой гаснут огни на автомобиле безопасности, и контрольной линией дистанция примерно такая же, как на других трассах, если не длиннее. В любом случае сигналы на сейфти-каре погасли тогда, когда он свернул на пит-лейн. У нас есть 20 лучших пилотов в мире. При этом в гонке Ф-3, которая прошла утром, был очень похожий рестарт, но пилоты молодёжной серии обошлись в такой ситуации без происшествий», — парировал явно обидевшийся Маси.



Трасса «Муджелло» в календарь Ф-1 не вернётся, так что мы не узнаем, извлекла ли ФИА для себя какие-то уроки.

Эпичный завал с тараном на рестарте гонки Формулы-1! А до этого был мощный крэш на старте Два боевых круга — и три крупные аварии. Так началась первая в истории Формулы-1 гонка на трассе «Муджелло».

Гран-при России

Воскресная гонка Формулы-2 была остановлена после эпичной аварии с участием Джека Эйткена и Луки Гьотто. При этом машина итальянца перевернулась и загорелась. Казалось бы, на месте событий незамедлительно должны были оказаться маршалы, однако они стояли на месте и никто не торопился тушить машину. К счастью, Гьотто сам выбрался из кокпита и со стороны наблюдал, как его автомобиль пылает всё сильнее.



В чём же дело? Маси привёл весьма странное объяснение: «Маршалы добрались до места аварии более-менее быстро, но проблема была в том, что место аварии оказалось на приличном расстоянии от постов маршалов, расположенных на этой стороне трассы. Естественно, на месте маршалов я бы не хотел бежать 150 метров с огнетушителем. Но, как только гонка была остановлена, а машины проехали мимо, туда поспешили маршалы с постов, расположенных на противоположной стороне трассы. Да, видеть такой пожар — не лучшее, что может быть. Но позитивный момент в том, что пилоты не пострадали, и это главное».



У вас есть ощущение, что в ФИА признали наличие проблемы и пообещали поработать над ней до следующего этапа в Сочи? У меня — как-то нет, и это настораживает. Надеемся, маршалы всё-таки получат новые инструкции и/или их положение их постов будет пересмотрено.

Пугающая авария в Сочи: скорость под 300 и пожар. Гонку даже не смогли возобновить. Видео Горящую машину почему-то долго не начинали тушить — есть вопросы по безопасности.

Гран-при Португалии

О самом небезопасном эпизоде гонки в Портимане стало известно уже после финиша. Из записей радиопереговоров Даниила Квята с его гоночным инженером мы узнали, что последние круги гонки россиянин провёл с, как он сам выразился, расстёгнутыми ремнями безопасности.



Что ж, хотя бы тут ФИА отреагировала. «Вопрос обсуждался. В ходе расследования выяснилось, что ремень не был расстёгнут, он лишь несколько ослаб, и в команде уже поменяли свой подход к этой процедуре», — приводит слова Маси F1News. Ладно, выдохнули.

Оказывается, Квят ехал гонку в Португалии непристёгнутым! «Альфа Таури», это вообще как? Абсолютно бессмысленный риск, за который сейчас ещё и штраф может прилететь.

Гран-при Эмилии-Романьи

Ремни стали ерундой после ситуации в гонке в Имоле. После уже ставшей легендарной аварии Джорджа Расселла позади сейфти-кара случилось серьёзная промашка в коммуникации между Маси и маршалами, убиравшими с трассы обломки от «Уильямса» и снесённых им пенопластовых блоков. Спортивный директор ФИА дал добро на то, чтобы круговые начали разгоняться и возвращаться в один круг с лидерами, когда маршалы ещё находились на трассе — для Лэнса Стролла, Себастьяна Феттеля и ехавших за ними гонщиков это стало неприятной неожиданностью. Да, люди не работали прямо на гоночной траектории, но все равно для Ф-1 образца 2020 года смотрелось непривычно и жутковато.

Неудивительно, что пилотов совсем не впечатлила работа Маси и компании. ФИА пришлось оправдываться в официальном заявлении: «Безопасность маршалов и официальных лиц на трассе является высшим приоритетом для ФИА. Дирекция гонок была поставлена в известность об этой проблеме, они оценивают, можно ли внести какие-либо изменения в действующие процедуры для дальнейшей защиты маршалов и официальных лиц и минимизировать вероятность повторения ситуации в будущем».

«Возвращение Торпеды!» Иностранцы дружно хвалят Квята после яркого прорыва в Имоле А ещё жёстко критикуют Стролла и не верят в уход Хэмилтона из Формулы-1.

Гран-при Турции

Этап в Стамбуле стал апогеем всего этого неприятного сериала с безопасностью (вернее — небезопасностью). Всё началось ещё до Гран-при, когда ФИА каким-то мистическим образом не смогла наладить коммуникацию между местными организаторами и «Пирелли». В то время как шинники решили привезти самые жёсткие типы покрышек, организаторы подумали-подумали, да и решили полностью переасфальтировать трассу — то есть создать условия, при которой наоборот желательно привозить компаунды помягче. Результат — почти не работающие покрышки и парад вылетов и разворотов от гонщиков.



Дальше камешек скорее в сторону не ФИА, а местных организаторов: десять лет прошло, а турки так и не сумели решить проблему с бродячими животными, оказывающимися на трассе. Можно понять и принять, когда сурки вылезают из своих норок в Монреале, но точно ли нереально справиться с собаками, которые так и норовят отправиться на быстрый круг по «Истамбул-парку»?



К счастью, в этот раз четвероногое создание выбрало удачный момент: на трассе не было Бруно Сенны (кто знает, тот поймёт), был вывешен красный флаг и круги наматывал только автомобиль безопасности. В общем, все порадовались, наделали мемов, но ситуация на самом деле все равно неприятная.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» «Альфа Таури».

Ну и финальное. Своеобразная вишенка на торте. В начале второго сегмента дождевой квалификации гонщики покинули боксы и сильно удивились, когда обнаружили в гравийной ловушке восьмого поворота эвакуатор, вызванный туда после вылета Никола Латифи. Все моментально вспомнили печальный Гран-при Японии 2014 года, когда Жюль Бьянки вылетел с трассы в момент, когда на обочине эвакуировали болид Адриана Сутиля…

Да, в Турции дирекция вывесила жёлтые флаги (хотя скрин ниже демонстрирует зелёный сигнал) и дело было лишь на прогревочном круге, но ситуация вновь всех возмутила. Что мешало дать старт второму сегменту на пару минут позже, удостоверившись, что все работы на месте вылета Латифи завершены?

Ответ Маси не слишком впечатляет: «Мы выпустили машины с пит-лейна, потому что эвакуатор уже ехал к зоне, в которой он мог покинуть пределы трассы и уехать за барьер. Решение было основано на тех данных, что передали наблюдатели на месте, эвакуатор должен был покинуть трассу до того, как болиды доберутся до восьмого поворота, в котором он находился.

Как только стало понятно, что эвакуатор не успевает, мы расширили зону с двойными жёлтыми флагами, чтобы замедлить гонщиков. Понятно, что это был не тот сценарий, на который мы рассчитывали, и мы понимаем, что могли действовать иначе, задержав машины в боксах. Думаю, мы пересмотрим эти процедуры, чтобы такая ситуация в будущем не повторилась», — приводит слова спортдира ФИА RaceFans.



И вроде бы всё не так страшно: подвели информаторы, процедуры будут пересмотрены… Но когда за несколько последних этапов возникает так много всевозможных проблем, поневеле задумаешься: может, ФИА просто слишком расслабилась, уверовав в неуязвимость болидов Ф-1, теперь оснащённых «гало»? Нет-нет, мы не призываем доводить дело до абсурда, выпуская сейфти-кары и вывешивая жёлтые флаги вообще по любому поводу, но встряхнуться Маси и компании, похоже, давно пора.