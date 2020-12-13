В финале сезона чемпионы были беспомощны, а сама гонка оказалась слишком унылой для такого необычного сезона.

Ферстаппен победил «Мерседес» в его же манере! А Квят не смог закрыть год красиво

Макс отрывается в стиле «Мерседеса»

На старте Макс Ферстаппен уверенно сохранил первое место, в то время как Валттери Боттаса едва не занесло на выходе из первого поворота — но Льюис чуть отпустил газ, и никаких перестановок в топ-3 не произошло. Далее позиции сохранили Норрис, Албон, Сайнс, Квят и Стролл, а в борьбе за девятое место Окон опередил Пьера Гасли — правда, на втором круге пилот «Альфа Таури» контратаковал и вернул себе позицию.

Наиболее активным на первых кругах был Серхио Перес, вынужденный пробиваться с последнего места, но Чеко за два круга смог опередить лишь Николаса Латифи и застрял позади «Хаасов». А вот лучше всех стартовал Кевин Магнуссен — датчанин стоял на решётке последним, но к концу первого круга был 17-м, отыграв три позиции. Всё изменилось, когда разрешили использовать DRS — Чеко в течение нескольких кругов прошёл Фиттипальди, Магнуссена, Расселла, Джовинацци и Райкконена.

Тем временем впереди Ферстаппен вёл гонку в лучших традициях «Мерседеса» — Макс быстро нарастил отрыв от Боттаса в две с половиной секунды и уверенно контролировал ход заезда. Льюис тоже финна не прессинговал и шёл её в 2,6 секунды позади — либо британец не до конца восстановился после болезни, либо сыграло роль то, что в «Мерседесе» в целях предосторожности снизили мощность силовых установок. Так или иначе «Ред Булл» планомерно наращивал преимущество.

Позади тройки лидеров Алекс Албон прессинговал Ландо Норриса — британец уступал лидерам почти по секунде с круга, но держался под напором тайского гонщика. Пока на шестом круге Алекс на пошёл в атаку на торможении и не опередил «Макларен». Ландо попытался ответить с помощью DRS, но на следующем торможении Алекс закрепился на четвёртой позиции — первая тройка к тому моменту уехала от него уже на 5,8 секунды.

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Квят теряет седьмое место

Увы, не удержал позицию и Даниил Квят. Россиянин стартовал на «софте», и тот постепенно терял эффективность — на девятом круге Лэнс Стролл поравнялся с «Альфа Таури» на прямой и на торможении выехал вперёд. Даниил сразу же отстал от канадца на две секунды и теперь сдерживал Гасли, но не пропускал его. Лишь после отчаянной атаки Пьера на торможении ему удалось подвинуть россиянина и выйти на восьмое место.

На машине россиянина явно уходили шины, и в этот момент технические проблемы возникли на машине Серхио Переса — уже в третий раз за три последние гонки. Он, напомним, сошёл на последних кругах Гран-при Бахрейна, а на Гран-при Сахира двигатель лишь чудом дотянул до финиша — за его замену мексиканец и был оштрафован стартом с последнего ряда. Увы, новый мотор тоже не выдержал — и последняя гонка Переса за «Рейсинг Пойнт» завершилась сходом. Чтобы эвакуировать обездвиженную машину, судьи объявили режим виртуального автомобиля безопасности — чуть позже на трассу выехал и реальный сейфти-кар.

Большинство пилотов отправились в боксы за новыми шинами — на трассе остались лишь те, кто стартовал на «харде» или сумел сохранить в рабочем состоянии «медиум». Ферстаппен, Боттас, Хэмилтон и Албон остались на четырёх первых позициях, а вот на пятую строчку вырвался Риккардо, стартовавший на «харде». Вслед за ним расположился Норрис, а на седьмое и восьмое места вышли Феттель и Леклер — гонщики «Феррари» тоже предпочли остаться на трассе. Квята все эти перестановки отбросили на 14-е место — он заезжал сразу после Гасли и вынужден был ждать окончания пит-стопа напарника.

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Гасли возвращает своё

Сейфти-кар покинул трассу в конце 13-го круга — пилоты выстроились в один ряд и благополучно преодолели первый поворот. Ферстаппен вновь мгновенно уехал от гонщиков «Мерседеса» на секунду с небольшим и контролировал ход гонки, пилоты позади тоже сохранили позиции и лишь Карлос Сайнс отыгрывал позиции, потерянные на пит-стопе — как и Квят, он заехал позади своего напарника и потерял на этом несколько секунд. На свежих шинах Сайнс прошёл Леклера и Феттеля и теперь шёл седьмым — сразу позади Норриса. Со сходом Переса у «Макларена» появился реальный шанс отобрать у «Рейсинг Пойнт» третье место Кубка конструкторов.

Тем временем на «Феррари» Шарля Леклера продолжала разрушаться резина — монегаск уже больше 20 кругов проехал на «медиуме», его один за другим прошли Стролл, Гасли и Окон, и лишь после этого он поехал в боксы. На трассу Шарль вернулся 19-м — в минуте позади лидера и 23 секундах от топ-10. Зато Леклеру больше не нужно было ехать в боксы, в то время как остальных ждали либо дополнительный пит-стоп, либо проблемы с резиной под финиш гонки.

Тем временем отрыв Макса Ферстаппена достиг гигантских шести секунд — стало очевидно, что «Мерседесу» нечем ответить на темп «Ред Булл». Льюис Хэмилтон тоже не усердствовал в борьбе с Боттасом — британец держался в 2,7 секунды и никак не угрожал позициям напарника. Никак за 15 кругов после рестарта не проявил себя и Алекс Албон — от Хэмилтона он отстал на 5,7 секунды, а от лидировавшего напарника — на 14,7. Второй гонщик «Ред Булл» скорее напоминал вырвавшегося вперёд середняка, нежели гонщика, который поддерживает Ферстаппена. Пятым по-прежнему шёл Риккардо — Норрис позади «Рено» в теории мог идти быстрее, но комплект «харда» следовало экономить, и Ландо предпочёл выждать пит-стопа соперника.

Наиболее активным в первой десятке был Пьер Гасли — француз долго преследовал Лэнса Стролла, и на 30-м круге лучше вошёл в связку после длинной прямой и перед тройной связкой обогнал «Рейсинг Пойнт». Затем Гасли нагнал Феттеля, который шёл на изношенном «харде», и похожим манёвром на торможении в другом повороте опередил «Феррари». После двух подряд обгонов Пьер вернулся на восьмое место — которое занимал до пит-стопа.

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10-я победа Макса

Риккардо оставался на трассе вплоть до 39-го круга и вернулся на трассу на свежем «медиуме» седьмым — австралиец пропустил лишь гонщиков «Макларена» и выехал аккурат перед Пьером Гасли. До финиша оставалось лишь 15 кругов, и фактически только Риккардо мог атаковать в полной мере — у остальных в топ-10 шины уже прошли по 30 кругов.

Однако серьёзных проблем так ни у кого и не возникло. Макс Ферстаппен благополучно пересёк линию финиша первым — с комфортным отрывом свыше десяти секунд — и завоевал 10-ю в карьере и вторую в этом году победу. Кроме того, это мог бы быть первый для голландца «Большой шлем» (поул, быстрейший круг и победа с лидированием от старта до финиша), но быстрейший круг в самом конце поставил Даниэль Риккардо.

Валттери Боттас финишировал вторым, удержав позади себя Льюиса Хэмилтона — под финиш британец подобрался опасно близко, но так и не смог провести атаку. Александер Албон финишировал четвёртым, а пятое и шестое места заняли Ландо Норрис и Карлос Сайнс — то есть «Макларен» отобрал у «Рейсинг Пойнт» третье место Кубка конструкторов. Так высоко Уокинг не поднимался с 2012 года — тогда за «Макларен» ещё гонялся Хэмилтон.

Даниэль Риккардо за счёт сверхдлинного отрезка на «медиуме» занял в итоге седьмое место, Пьер Гасли стал восьмым, а замкнули топ-10 Эстебан Окон и Лэнс Стролл — француз совершил обгон буквально на последнем круге. Даниил Квят финишировал 11-м, далее расположились Кими Райкконен, Шарль Леклер и Себастьян Феттель — в трёх последних гонках сезона-2020 «Феррари» набрала лишь одно очко.

Следующий сезон Формулы-1 стартует 21 марта в Австралии.