Команда Квята ведёт себя очень странно: словно стесняется сказать ему о расставании

Гран-при Абу-Даби вышел для Даниила Квята и его болельщиков весьма любопытным. Да, воскресная гонка разочаровала, но зато высказывания россиянина позволили лучше понять весь его сезон, а также удивиться странной позиции «Альфа Таури» по вопросу о будущем пилота. Пойдём по порядку.



1. Осознавая, что он, вполне возможно, в последний раз в карьере принимает участие в квалификации Форумлы-1, Квят выдал максимально мощное выступление. Да, дотянуться до двух пилотов «Макларена» не удалось, но Даниил напоследок опередил Пьера Гасли и сделал общий счёт противостояний чуть более приличным – 4:13.

Учитывая, что выиграл Даниил и прошлую субботу, невозможно было не задаться вопросом: что же мешало Квяту так выступать раньше? И вот тут гонщик в не свойственном для себя стиле и взял и максимально подробно всё объяснил.



«Мы в нашей стороне боксов поняли ряд вещей насчёт машины, и теперь она работает ровно так, как мне нравится. Я понимал машину всё лучше и лучше в этом году. Возможно, в начале года это была одна из тех машин, которая подходила мне хуже всего в Формуле-1. Но наша сторона боксов работала очень упорно. Как я уже не раз упоминал, начиная со Спа пошли очень позитивные изменения. А после Имолы, скажем так, мы вышли на новый предел возможностей. Думаю, сейчас в квалификациях, когда машина мне подходит, я тоже могу быть очень конкурентоспособным», — поведал Даниил.

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Свою точку зрения изложил и технический директор команды Джоди Эггинтон: «На первых двух-трёх этапах сезона Даниил был не совсем доволен болидом, мы привнесли некоторые механические изменения в рулевое управление. Последние этапы он выступает сильно. Но в этом нет ничего особенного. К концу чемпионата он стал чувствовать себя в болиде более комфортно, работал с инженерами над настройками. Но здесь не было чего-то вроде «эврика». Всё заключалось в постепенном прогрессе».



Итак, вины Квята нет, ему просто не подходила машина? Что ж, хотелось бы поставить вопрос таким образом, но это будет некорректно. У пилотов нет никаких вариантов, кроме как приспосабливаться даже к неудобной для себя технике. Разве Льюис Хэмилтон перестанет бороться за титул, если ему вдруг не подойдёт машина? Или все поклонники «Феррари» оправдывают развороты Себастьяна Феттеля, коли уж ему достались болиды со слишком нервным задом?

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Нет, в этом тоже есть задача пилота: как можно быстрее подстроиться под неидеальную технику – в ожидании, пока инженеры со своей стороны сделают машину более подходящей. Да, управлять таким «неправильным» болидом сложнее, ты не чувствуешь должной уверенности в себе. Но будет ли кто-то помнить о проблемах с машиной при взгляде в таблицу общего зачёта? Увы, все запомнят только разницу в очках с напарником, а не ряд нюансов.



Так что проблему Квята принимаем и понимаем, но не можем сказать, что теперь стало так легко и приятно на душе. Увы, проигрыш Гасли никуда не делся, пусть даже концовка чемпионата у Даниила получилась сильной.

Макс и Норрис блеснули, прощание Квята получилось смазанным. Оценки за Гран-при Абу-Даби Российский пилот выдал сильную концовку сезона, но гонка на «Яс Марине» получилась разочаровывающей.

2. Ну и немного о гонке. Старт выдался неплохим. Да, Даниил к первому повороту почти проиграл позицию Лэнсу Строллу, но не сдался, сохранил более оптимальную внешнюю траекторию, за счёт этого сохранил бОльшую скорость и остался на седьмой позиции. Так что старт был нормальным.



3. Короткий отрезок до единственного пит-стопа – момент, когда Квят проиграл гонку. Даниил был удивлён работой передних шин на своём комплекте «софта»: резина начала сдавать, и Квят быстро пропустил вперёд Стролла и Гасли. Вроде и можно сетовать на шины, но такие же «красные» комплекты стояли у Лэнса и Пьера. Так что можем говорить или о не совсем удачных настройках (слишком сильный акцент на квалификацию?), либо о неверном подходе к пилотажу.



Именно пропуск Гасли «добил» гонку Квята: после включения режима виртуального сейфти-кара Даниил не мог не поехать в боксы, а там пришлось ждать, пока обслужат автомобиль напарника. Это стоило россиянину позиции впереди Окона, отыграть которую обратно так и не удалось, пусть даже всю оставшуюся часть гонки инженер пытался по радио внушить Квяту, что потенциально он быстрее француза. Увы, пилот «Рено» вновь проявил себя отличным «защитником» — сломать его оборону не вышло.

Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images

4. Претензий по тактике нет: при старте на «софте» у стратегов «Альфа Таури» не было возможности не использовать VSC. Раз шины Квята быстро изнашивались, то он, конечно, мог бы выиграть ряд позиций, но после ухода машины безопасности с трассы наверняка быстро бы их растерял. Да и вообще из тех, кто остался на трассе, выгоду извлёк только Даниэль Риккардо, но он ехал на «харде», имел перед собой свободную трассу и быстрый в гоночном режиме болид «Рено». Ну а инженеры «Альфы» альтернативных вариантов просто не имели. Увы, повторимся: всё было решено, когда Квят пропустил Гасли на первых кругах. Итог – обидное 11-е место. Которое в купе с ударной квалификацией хорошо отражает весь сезон Даниила: потенциал и скорость были, а вот с итоговым результатом не задалось.



5. Что же, финита ля комедия? По какой-то непонятной причине в «Альфа Таури» не торопятся объявлять, что Квят покинет команду, чтобы освободить место Юки Цуноде. Это странно: японец давно завоевал суперлицензию, сезон Формулы-2 завершён, сам Квят уже прямым текстом рассказывает о планах руководства высадить его ради японского новичка. Но в «Альфа Таури» хранят молчание и, к слову, даже не посадили Цуноду на первую пятничную тренировку, что было бы вполне логично.

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Хельмут Марко заявил, что младшая команда то ли сделает выбор, то ли объявит о нём в среду, 16 декабря – сразу после молодёжных тестов Формулы-1, на которых выступит Цунода. Непонятно, к чему такие церемонии. Неужели в «Альфа Таури» опасаются, что испытания сложатся так плохо, что продемонстрируют: Юки никак не готов к Ф-1? Но он ведь был вполне убедителен в Формуле-2 и, по слухам, неплохо провёл испытания в Имоле за рулём «Торо Россо» 2018 года…



В общем, какая-то странная пауза, из-за которой Даниил даже не смог нормально попрощаться с Формулой-1 (если ему суждено её покинуть). Конечно, можно было в любом случае покрутить пончики и сказать что-нибудь пафосное по радио, но Квят решил дождаться официальной информации. Видимо, не хотел оказаться в положении Фелипе Массы, который красиво ушёл из гонок лишь ради того, чтобы спешно в них вернуться после ухода Боттаса в «Мерседес». Так что пока ждём.



Вяленькая надежда на внезапное решение «Альфа Таури» отправить Цуноду в Японию и сохранить Квята, судя по всему, будет жить ещё пару дней.