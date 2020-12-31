Мы делали подробные прогнозы на сезон Формулы-1. Насколько точными они оказались?

Да уж, в такое сильное падение «Феррари» было трудно поверить даже после тестов.

Главное развлечение перед стартом сезона Формулы-1 — попытка угадать форму команд и их итоговое положение. В 2020-м было странно: прогнозы делали ещё в марте, а сезон стартовал спустя четыре месяца. Тем не менее любопытно сравнить наши предсказания перед отменённым Гран-при Австралии и проверить собственную точность. Поехали!

«Мерседес»

Что писали в марте: Несмотря на серию отказов двигателя и солидный темп «Ред Булл», «Мерседес» вновь входит в чемпионат в качестве фаворита. Последний год действия нынешнего технического регламента вполне может принести Хэмилтону и его команде рекордные седьмые титулы. Прогноз «Чемпионата»: 1-е место в Кубке конструкторов.



На самом деле: С «серебряными стрелами» всё слишком скучно и предсказуемо. Коронавирусная пауза позволила поработать над надёжностью мотора, а во всех остальных компонентах «Мерседес» был безупречен. Так что гордиться верным прогнозом тут не стоит.

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«Ред Булл»

Что писали: «Быки» ставили задачу наконец-то начать чемпионат без существенного отставания от «Мерседеса» и, похоже, справились. С учётом умения «Ред Булл» сильно прибавлять в ходе чемпионата и обещаний «Хонды» по части мотора Ферстаппен может наконец-то получить шанс на борьбу за титул. А вот в Кубке конструкторов придётся сложнее: по-прежнему неясно, готов ли Албон на равных бороться с топ-пилотами. Прогноз «Чемпионата»: 2-е место.



На самом деле: Насчет австрийцев мы были настроены слишком оптимистично. По факту «Ред Булл» как всегда уступал «Мерседесу» на факту сезона — слишком много, чтобы можно было организовать погоню. Ну а насчёт Албона мы переживали не зря: сезон-2020 не развеял опасения, а только их подтвердил.

«Макларен»

Что писали: «Макларен» рассчитывал вновь стать лучшим из середняков и сократить отставание от лидеров, но фактор «Копи Пойнт» может спутать Уокингу все карты. С другой стороны, Сайнс и Норрис как гонщики всё-таки сильнее Стролла, что может помочь в Кубке конструкторов. На тестах мы до конца не поняли потенциал MCL35 – осталось дождаться Австралии. Прогноз «Чемпионата»: 5-е место.



На самом деле: Скромные результаты «Макларена» на испытаниях слишком нас смутили (плюс было трудно поверить в такое падение «Феррари»), зато насчёт пилотов мы были правы: сила и стабильность дуэта Норрис-Сайнс позволила оставить позади «Рейсинг Пойнт» и «Рено», где вторые номера много проиграли первым.

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«Рейсинг Пойнт»

Что писали: «Рейсинг Пойнт» и без денег-то пару раз становился лучшим из остальных, ну а теперь, получив достойный бюджет и прошлогодний «Мерседес», команда из Сильверстоуна способна не только уверенно стать четвёртой, но и покусывать зазевавшихся лидеров за пятки. Серхио Перес, вероятно, получит несколько шансов подняться на подиум, а вот Лэнс Стролл — потенциальное слабое звено. Интересно, как поступит Стролл-старший, если из-за его сына четвёртое место окажется под угрозой? Прогноз «Чемпионата»: 4-е место.

На самом деле: Место угадали, соседей — нет. Розовый «Мерседес» легко объехал «Феррари», но остался позади «Макларена». Перес перевыполнил план, не ограничившись просто подиумами, ну а Стролл всё-таки подвёл во второй половине сезона. Но на увольнение отцом пока не заработал.

«Рено»

Что писали: Абитебуль и компания осторожничают: никаких шапкозакидательских заявлений про подиумы и прочее. По сути задача «Рено» — просто достойно провести сезон-2020 и максимально хорошо подготовиться к 2021-му. С другой стороны, совсем уж слабые результаты могут стоить Абитебулю своего поста, плюс окажется сложнее удержать в команде Риккардо, а концерн может взять и прикрыть никак не взлетающий формульный проект. В общем, деликатная ситуация. Прогноз «Чемпионата»: 6-е место.



На самом деле: Французы на тестах были слабы, но после старта сумели добиться прорыва в настройках болида и поехали гораздо шустрее — отсюда и более высокий результат, чем мы ожидали. Сезон явно вышел за рамки просто «достойного», но вот шансов удержать Риккардо не было просто потому, что австралиец всё решил ещё до старта. Главное, что сама команда «наиграла» на продолжение выступлений.

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«Феррари»

Что писали: Несмотря на траурные заявления Маттиа Бинотто, гоночные симуляции в исполнении Леклера и Феттеля не позволяют окончательно похоронить сезон «Феррари». Возможно, в режиме гонки «Скудерия» будет конкурентоспособна уже в Мельбурне, а с первым обновлением мотора удастся подтянуть и квалификацию. Однако есть опасение, что, как и год назад, итальянцы слишком много проиграют на старте чемпионата, тем более что на сей раз впереди должен оказаться не только «Мерседес», но и «Ред Булл». Прогноз «Чемпионата»: 3-е место.



На самом деле: А вот надо было верить Бинотто и не смотреть на гоночные симуляции! Шансы побороться за титул, конкуренция с «Ред Булл» — о чём это мы? Хотя отчасти на итогах сезона сказалась ситуация с коронавирусом, не давшая «Феррари» шансов хоть как-то привести в чувство двигатель. С другой стороны, если бы не перенос нового регламента, «Скудерия» наверняка забросила бы развитие машины и сосредоточилась на 2021-м.

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«Альфа Таури»

Что писали: «Альфа Таури» неплохо провела зимние тесты и, похоже, находится в эпицентре схватки с участием остальных команд-середняков. Опытный состав гонщиков повышает шансы итальянского коллектива выполнить установку босса: Франц Тост нацеливается на место в топ-5. Правда, конкуренция будет даже суровее, чем в 2019-м. Прогноз «Чемпионата»: 7-е место.



На самом деле: Попадание в цель. Опытный состав гонщиков позволил итальянцам провести лучший сезон в истории, но только по очкам. Итоговая позиция полностью соответствует нашему прогнозу — а вот Тост был слишком оптимистичен.

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«Альфа Ромео»

Что писали: Пока новый болид «Альфа Ромео» не блещет скоростью. Быть может, швейцарцы решили не раскрывать в Барселоне все козыри, но пока есть ощущение, что форма «Альфы» будет ближе к безрадостной второй половине сезона-2019, нежели к боевой первой. В такой ситуации Кими Райкконен может растерять всю мотивацию и решиться на завершение карьеры. Прогноз «Чемпионата»: 8-е место.



На самом деле: С показателями швейцарской команды под итальянским брендом мы угадали, а вот с решением Кими — нет. Слабая техника и даже тот факт, что в следующем сезоне ситуация вряд ли изменится, не подтолкнули чемпиона к уходу из Ф-1.

«Хаас»

Что писали: Американцы надеялись построить автомобиль, который «подружится» с резиной и не будет бесполезным в гоночном режиме. Судя по симуляциям на тестах, эту задачу «Хаас» решил. Но вот есть ли у новинки темп, чтобы вновь выдавать яркие квалификационные выступления и регулярно бороться по воскресеньям за очки? Не исключено, что у Гюнтера Штайнера вновь будет много поводов смачно поматериться. Прогноз «Чемпионата»: 9-е место.



На самом деле: «Хаас» не удивил. Более того, всё было настолько скучно и безнадёжно даже по сравнению с 2019-м, что и Штайнер никаких эмоций не проявлял (хотя дождёмся нового сезона от Netflix).

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«Уильямс»

Что писали: По крайней мере, «Уильямс» сейчас снова похож на команду Формулы-1. Клэр и компания вовремя построили новый болид, и на тестах он выглядел небезнадёжно. Да, вероятно, британцы сохраняют звание худшей команды пелотона, но теперь у них хотя бы эпизодически должны появляться шансы на попадание в Q2 и, чем чёрт не шутит, очковую зону. Всё внимание Расселлу, у которого теперь будут более интересные задачи, чем разгром польского ветерана. Прогноз «Чемпионата»: 10-е место.



На самом деле: И ещё одно довольно точное попадание – прогресс при сохранении последней позиции. Расселл действительно стал иногда гостить во втором сегменте квалификации, а Гран-при Сахир подарил Джорджу, хм, более интересную задачу, чем в 2019-м.



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Мы угадали места семи команд из десяти, а ещё в двух случаях были довольно близки к цели. Пожалуй, это плохо: мы делаем акцент не на собственной прозорливости, а на том, что нынешняя Формула-1 слишком предсказуема. Вероятно, в 2021-м лучше не станет. Может, хотя бы в 2022-м к радости вашего автора «Чемпионат» будет ждать провал в прогнозах?