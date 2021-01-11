У «МАЗа» на «Дакаре» взорвалось колесо – и «КАМАЗы» отрываются всё дальше! Итоги 8-го дня

Ближайший соперник «КАМАЗ-мастер» проигрывает уже полтора часа, а вот в остальных категориях борьба за победу в разгаре.

В Саудовской Аравии продолжается ралли «Дакар» — и марафон уже вступил в решающую стадию. Позади день отдыха и марафонский этап, особенно беречь технику уже нет необходимости, а потому почти во всех классах кипит борьба за победу. Во всех, кроме класса грузовиков — здесь по-прежнему нет равных «КАМАЗ-мастер». Итоги восьмого этапа ралли «Дакар» — в традиционном обзоре «Чемпионата».

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BIKE/QUAD: Игнасио Корнехо удержался лидером

В категории мотоциклов первую победу по ходу марафона одержал Хосе Игнасио Корнехо Флоримо, причём накануне чилиец был вторым. Правда, по ходу этапа долгое время с лучшим графиком ехал Тоби Прайс, но австралийцу накануне пришлось в буквальном смысле зашивать одну из шин на бивуаке (запаски на марафонском этапе не было), так что он, естественно, берёг технику.

На такой резине Прайс показал второе время, уступив минуту победителю! Третье время поставил Рикки Брабек, победитель предыдущего этапа, а замкнули топ-5 Сэм Сандерленд и Кевин Бенавидес.



В итоге Игнасио Корнехо стал первым пилотом, которому удалось сохранить лидерство в общем зачёте. Вторым с отставанием в минуту держится Прайс, далее идут Сэм Сандерленд, Кевин Бенавидес и Хоан Барреда Борт.

Мотоциклы. Положение после СУ8

1. Хосе Игнасио Корнехо (Monster Energy Honda Team) — 32:00.11

2. Тоби Прайс (Red Bull KTM Factory Racing) +1.06

3. Сэм Сандерленд (Red Bull KTM Factory Racing) +5.57

4. Кевин Бенавидес (Monster Energy Honda Team) +12.58

5. Хоан Барреда Борт (Monster Energy Honda Team) +16.05

6. Рикки Брабек (Monster Energy Honda Team) +17.42

7. Скайлер Хауэс (BAS Dakar KTM Racing Team) +19.20

Среди квадроциклистов быстрейшим стал Александр Жиру — и это уже четвёртая его победа в гонке, если считать пролог. В общем зачёте по-прежнему лидирует Мануэль Андухар, но его отрыв от Жиру теперь менее 20 минут. Третьим идёт чилиец Джованни Энрико — он в 26 минутах от лидера.

Квадроциклы. Положение после СУ8

1. Мануэль Андухар (7240 Team / Yamaha) — 40:08.45

2. Александр Жиру (Team Giroud / Yamaha) +19.43

3. Джованни Энрико (Enrico Racing Team / Yamaha) +26.00

4. Пабло Копетти (MX Devesa by Berta / Yamaha) +2:41.27

5. Итало Педемонте (Enrico Racing Team / Yamaha) +2:50.19.

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AUTO: Аль-Аттия опять побеждает

В зачёте внедорожников продолжается сражение между Стефаном Петеранселем и Нассером Аль-Аттия. Накануне быстрее был француз, а потому Аль-Аттия стартовал позже и в итоге проехал дистанцию на три минуты быстрее лидера общего зачёта. Таким образом преимущество Петеранселя в генеральной классификации сократилось до 4 минут 50 секунд. К слову, Стефан на этом этапе показал только третье время, уступив также и Карлосу Сайнсу.



«Я очень доволен: марафонский этап позади, а моя машина цела! — заявил после финиша Аль-Аттия. — Сегодня приходилось атаковать, чтобы не отставать от багги, зато отыграли три минуты у Петеранселя. Всего четыре дня до финиша? Это не проблема. Наши шансы оценить сложно, но мы будем атаковать».

Нассер Аль-Аттия на восьмом этапе Фото: dakar.com

«Если честно, в концовке я допустил пару ошибок: не послушал штурмана, — признался в свою очередь Петерансель. — В общей сложности потеряли одну или две минуты — пришлось покрутиться, но главное — мы по-прежнему в борьбе. Проехать всю гонку без ошибок непросто, но надеюсь, что эта была нашей последней».



Четвёртое время на СУ8 поставил Халид Аль-Кассими, опередивший Сириля Депре, Якуба Пшигонски и Шамира Вариаву. Лучший из россиян — Владимир Васильев — был восьмым. Денис Кротов показал 21-е время, а Виктор Хорошавцев стал 30-м. В общем зачёте Васильев по-прежнему идёт шестым, уступая 11 минут Нани Роме, Виктор Хорошавцев отыграл три позиции и теперь занимает 24-ю строчку, а Денис Кротов с 35-й позиции поднялся на 31-ю.



Ясир Сеайдан и Алексей Кузьмич на момент подготовки материала прохождение СУ8 не завершили, потеряв более трёх часов.

Внедорожники. Положение после СУ8

1. Стефан Петерансель (X-raid Mini JCW Team) — 29:36.49

2. Нассер Аль-Аттия (Toyota Gazoo Racing) +4.50

3. Карлос Сайнс (X-raid Mini JCW Team) +38.55

4. Якуб Пшигонски (Overdrive Toyota) +1:38.08

5. Нани Рома (Bahrain Raid Extreme / BRX) +2:30.29

6. Владимир Васильев (X-raid Mini JCW Team) +2:42.00

7. Халид Аль-Кассими (Abu Dhabi Racing / Peugeot) +2:45.33

8. Мартин Прокоп (Benzina Orlen Team / Ford) +3:18.24

9. Джиниэл де Вильерс (Toyota Gazoo Racing) +3:26.50

10. Кристиан Лавьей (MD Rallye Sport / Optimus) +3:41.57…

24. Виктор Хорошавцев (X-raid Team / Mini) +7:05.05…

31. Денис Кротов (MSK Rally Team / Mini) +9:19.39.

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SSV: у Домжалы проблемы, новый лидер — Джонс

В зачёте мотовездеходов главным проигравшим восьмого этапа стал Арон Домжала — уже экс-лидер гонки. После семи этапов поляк опережал всех своих соперников на восемь с половиной минут, однако технические проблемы на СУ8 стоили ему 36 минут и первой позиции генеральной классификации.



Новым лидером стал американец Остин Джонс, вторым — в девяти минутах от лидера — идёт 18-летний дебютант Сет Кинтеро, а третью строчку занимает Франсиско Лопес Контардо — именно он стал сильнейшим на восьмом этапе. Это, отметим, уже четвёртая его победа по ходу марафона и вторая подряд.



Сергей Карякин завершил этап со вторым временем, уступив Лопесу Контардо всего 52 секунды. В генеральной классификации россиянин теперь идёт пятым, но отставание от лидера по-прежнему весьма внушительное — более 47 минут. Однако радует, что Карякин взвинтил темп – что будет дальше?

SSV/UTV. Положение после СУ8

1. Остин Джонс (Monster Energy Can-Am) — 36:13.57

2. Сет Кинтеро (Red Bull Off-Road Team USA / OT3) +9.22

3. Франсиско Лопес Контардо (South Racing Can-Am) +19.42

4. Арон Домжала (Monster Energy Can-Am) +30.22

5. Сергей Карякин (SNAG Racing Team) +47.15.

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TRUCK: вся топ-3 снова за «КАМАЗ-мастер»

Очередной хет-трик завоевала команда «КАМАЗ-мастер» на восьмом этапе гонки. Антон Шибалов показал лучшее время дня, Андрей Каргинов расположился на второй строчке, а лидер общего зачёта Дмитрий Сотников стал третьим — все эти экипажи разделили две с половиной минуты. Немного не повезло лишь Айрату Мардееву, который уступил Шибалову десять с половиной минут и занял седьмую строчку.

В этот раз, правда, нельзя сказать, что у «Синей Армады» не было конкурентов — на последних точках этапа с лучшим временем отметился Алексей Вишневский, единственный оставшийся в гонке пилот «МАЗ-СПОРТавто». Увы, за 50 километров до финиша на его грузовике лопнуло колесо — на этом экипаж потерял порядка десяти минут и в итоге закончил день с четвёртым временем. Так или иначе, Вишневский опередил Игнасио Касале, Алеша Лопрайса, Айрата Мардеева и Мартина Мацика — очень достойное выступление.



Тем временем в общем зачёте по-прежнему лидирует Сотников. Второе место занимает Шибалов — он в 43 с половиной минутах от товарища по команде, а третью строчку удерживает Айрат Мардеев. На четвёртом и пятом местах идут Лопрайс и Мацик, однако последнему Вишневский проигрывает ровно десять секунд. Ещё одну позицию отыграл Каргинов, опередивший Мартина ван ден Бринка.

Грузовики. Положение после СУ8

1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 32:34.18

2. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +43.28

3. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +1:13.15

4. Алеш Лопрайс (Instaforex Loprais Praga) +1:29.11

5. Мартин Мацик (Big Shock Racing / Iveco) +1:51.46

6. Алексей Вишневский («МАЗ-СПОРТавто») +1:51.56

7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +2:35.55

8. Мартин ван ден Бринк (Trucks Mammoet Rallysport / Renault) +2:41.19

9. Игнасио Касале (Tatra Buggyra Racing) +2:43.41

10. Мартин Шолтыс (Tatra Buggyra Racing) +3:08.54.

9-й этап: Неом

До финиша гонки остаётся всё меньше этапа, и решающим может оказаться каждый из них — в том числе и кольцевой этап в Неоме. Участникам предстоят 465 боевых километров по побережью Красного моря, при этом, как обещают организаторы, он станет одним из наиболее сложных на всём маршруте марафона из-за разнообразия покрытия.