DRS не место в Формуле-1: эта система испортила Гран-при Португалии

Скажете, без неё обгонов вообще не будет? А зачем нужны такие?!

Гонка в Портимане оставила пресное ощущение, хотя были и обгоны в первой тройке, и тактическая борьба в середине пелотона, и геройства Норриса, и возвращение Алонсо, и много чего ещё. И проблема, в первую очередь, кроется в DRS — от этой системы нужно избавиться как можно скорее. Она портит гонки.

Мик Шумахер уже впечатляет, а Алонсо восстал из пепла. Выводы по Гран-при Португалии Разрыв между Хэмилтоном и Ферстаппеном всего восемь очков, но сможет ли нидерландец остаться в борьбе при таком количестве ошибок?

Обгон не равнозначен борьбе

DRS придумали, чтобы в Формуле-1 было больше обгонов. Суть в том, что если ты идёшь менее чем в секунде от идущей впереди машины, то имеешь право «открыть крыло»: подвижный элемент заднего антикрыла создаёт дополнительную прорезь для воздуха, в итоге машина сталкивается с меньшим сопротивлением воздуха и едет быстрее. Всё хорошо, кроме того, что пилот впереди воспользоваться такой же системой не может.

Гран-при Португалии завершился очень скучной победой Льюиса Хэмилтона, но без DRS это был бы невероятный поединок двух пока главных пилотов чемпионата. Вспомните обгон на 12-м круге, который в итоге стал решающим в их борьбе. Ферстаппен ошибся на выходе из финальной секции, потерял DRS позади Боттаса, в то время как сам Льюис открыл крыло, подтянулся на прямой и ещё до первого поворота вышел вперёд. Макс сопротивлялся, но инициативой уже владел Хэмилтон — отыграться шанса не было.

А без DRS Хэмилтону не хватило бы скорости на прямой. Без этой системы Льюису пришлось бы в последний момент решать: идти в атаку прямо сейчас или ждать следующей ошибки Макса, которой может и не быть. Но в нынешних условиях такой дилеммы перед британцем не стояло: отстав от Боттаса, Ферстаппен лишился возможности использовать крыло.

К слову, а что с Валттери? В концовке гонки у него возникли проблемы с мощностью, он отстал от Хэмилтона на десять секунд. Но, может, все эти десять секунд у финна отобрали на первом секторе, когда его преследователи подтягивались на прямых, а сам Валттери должен был ехать без DRS?

DRS портит гонки Формулы-1. Если отказаться от неё прямо сейчас, обгонов на трассе действительно станет меньше, зато станет намного больше борьбы. Объехать соперника на прямой и перестроиться на оптимальную траекторию — это не борьба, это её имитация.

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Ф-1 надо быть проще

DRS появилась в Формуле-1 десять лет назад и уже пустила корни в регламент, на каждой трассе промоутеры хотят сделать как можно больше зон активации крыла — гонки якобы станут лучше. Отмена этой системы сродни революции, но спортивный директор чемпионата Росс Браун нет-нет да и позволит себе выразить надежду на отказ от неё. Приятно видеть, как Стефано Доменикали, новый президент Ф-1, отказался от реверсивных решёток как неспортивных. Может, освоившись в должности, Доменикали наберётся решимости запретить DRS — несмотря на неизбежную критику профанов, которым в спорте важнее зрелищность.

Тем не менее DRS это один из многих симптомов укоренившихся проблем спортивного регламента. Другим симптомом таких проблем стала апелляция «Альфа Ромео» на штраф Райкконена, полученный в Имоле. Тогда, напомним, финн вылетел с трассы, когда все готовились к рестарту, потерял две позиции — и не успел их вернуть. За это злостное нарушение Кими был оштрафован 30 секундами — это в три-шесть раз больше, чем можно получить за то, что ты выбил с трассы соперника.

После вынесения штрафа регламент поправили и решили, что больше по таким абсурдным поводам (человек из-за ошибки потерял две позиции и согласился с этим) пенализаций не будет. Однако апелляция «Альфа Ромео» всё равно не принята — если доктор сказал в морг, значит — в морг.

Другой пример: в Портимане во время волны пит-стопов у «Мерседеса» не было свежих комплектов «харда». Прикатанные (то есть использовавшиеся в тренировках) — были, а свежие — кончились. У Ферстаппена наоборот — были. Ему, правда, этого преимущества по резине не хватило, чтобы догнать лидера, но что если бы хватило? Как бы вы объяснили друзьям исход гонки? У Хэмилтона кончились шины и пришлось ехать на старых? Это и правда то, какой должна быть Формула-1?

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Почему топ-10 обязаны стартовать на тех шинах, на которых они прошли в финал? В чём логический смысл этого правила? В первую очередь, внимание привлекает борьба за победу, но это правило отсекает лучших из середняков от этой борьбы — у них почти нет шансов пройти в Q3 на «медиуме». Кроме четырёх пилотов топ-команд, только Леклер в Португалии смог выйти в финал на более жёсткой резине.

Да, был период, когда «Мерседес» безраздельно доминировал, и, чтобы это прекратить, начали придумывать разные правила в надежде на то, что хотя бы раз у чемпионов не хватит шин или с помощью крыла кто-то сможет хоть как-то их прессинговать, и вот к чему это привело…

Впервые за долгие годы «Ред Булл» существенно сократил отставание от «Мерседеса», борьба идёт если и не на равных, то очень близко к тому, а Формула-1 оказалась не готова. Будет очень жаль, если исход такой дуэли решат какие-то мелочи типа нехватки комплекта резины, штрафа за твою же собственную ошибку или просто потому, что твой соперник всю гонку ехал позади тебя только ради того, чтобы на последнем круге проехать тебя на прямой. И шансов защититься не будет — потому что DRS только у тех, кто сзади.