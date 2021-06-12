«Логан» затмил «БМВ» и «Ауди» на 24-часовой гонке! За худшую машину болели даже соперники

Для абсолютного большинства россиян Logan — это недорогой автомобиль, который часто можно встретить не только в руках частных владельцев, но и в такси эконом-класса. Отдельные фанаты автоспорта вспомнят, что неказистый седан Renault участвовал в раллийном монокубке, что проводился в России в начале прошлого десятилетия. Но с июня 2021 года о Logan в гонках узнали, похоже, все. За это надо сказать спасибо культовому марафону «24 часа Нюрбургринга» и команде Ollis Garage Racing, которая подготовила к суточному заезду угловатый Renault Logan!

Точнее, Dacia Logan — под маркой этого румынского автопроизводителя модель продаётся в Европе, тогда как в России сборка всех поколений этой модели налажена под брендом Renault. Но суть от этого не меняется. Речь идёт о максимально утилитарном транспортном средстве, а никак не о гоночном спорткаре, с которым ассоциируется легендарная «Нордшляйфе». Вернее даже сказать — «не ассоциировалась», ведь гоночный квартет в составе трёх немцев (Оливера Кризе, Михаэля Лахмайера и загадочного пилота, заявленного в стартовой ведомости под ником DOOM) и «немца» Михаила Шарудина. Русскоязычный пилот, известный не только своей работой на «Нюрбургринге», но и видеоблогом на YouTube, стал одним из членов необычного экипажа. И не пожалел об этом!

«Один мой друг рассказал, что некая команда на Dacia Logan ищет четвёртого пилота на 24-часовую гонку, а кроме того, у неё есть место на квалификационную шестичасовую гонку перед марафоном на «Нордшляйфе». Узнав стоимость участия в гонке на этой машине, я сразу сказал «Да!». Кроме того, понимая, что этот автомобиль крайне необыкновенный, я сразу осознал, что мне как человеку из медийной сферы это было интересно с точки зрения узнаваемости. Если бы я поехал на любой машине не класса GT3, то бы ничем не выделялся из массы других участников. Так что для меня старт на Dacia Logan стал своеобразным интересным экспериментом, который, как мы сейчас уже все видим, оказался успешным.

Фото: Михаил Шарудин

Я сразу связался с командой, сказал, что хочу проехать гонку с ними, а они в ответ спросили, зачем мне это. Свои сомнения аргументировали тем, что я езжу по «Нордшляйфе» на Porsche, на McLaren, а после них садиться за руль Dacia… Но я объяснил, что это интересно и мне с точки зрения необычной машины, и вместе с этим я хочу рассказать своим подписчикам на YouTube и в «Инстаграме», что необязательно быть пилотом Формулы-1 или гонщиком GT3 на дорогой и мощной машине, чтобы кайфовать на «Нордшляйфе». Хотелось ещё раз показать, что это прекрасно можно делать на таких бюджетных вариантах», — рассказал предысторию своего появления в экипаже «Миша».

Быстро выяснилось, что выбор основы для гоночной машины был неслучаен. Готовить к стартам Logan команда решила не просто так, а потому что владелец автомобиля и заодно глава всего коллектива уже был знаком с маркой Dacia по своим рабочим будням.

«Ollis Garage Racing — это такая мастерская-дилер Оливера Криза, которая занимается автомобилями Renault и Dacia. В какой-то момент они решили взять Dacia Logan и превратить её в гоночный автомобиль, с которым участвовали в нидерландской серии DNRT, а потом за баночкой пива решили, почему бы им не выйти на старт и «24 часов Нюрбургринга». Всё закрутилось и вылилось в итоге в реальное участие в суточной гонке.

Надо понимать, что это не какая-то профессиональная команда, которая пользуется поддержкой завода, а просто группа единомышленников, их родственников и их друзей, получающих удовольствие от того, что они делают. В свободное от своей основной работы время, не получая от этого никаких денег, а даже вкладывая свои, Ollis Garage Racing построили машину и вместе с ней стартовали на «Нордшляйфе».

Это очень круто! Гоночная Dacia Logan стала одним из главных украшений прошедшего марафона — за неё болели не только зрители, но и маршалы на трассе, потому что этот тот редкий случай, когда машину построили любители, сами же вышли на ней на старт и участвовали в гонке бок о бок с заводскими гоночными командами и профессиональными пилотами. Такие проекты важны с точки зрения привлечения внимания к автоспорту, что и доказала Ollis Garage Racing.

Для меня как гонщика, впрочем, всё было не так однозначно. Да, я кайфовал от атмосферы в команде, но в какие-то моменты мой опыт работы с профессиональными гоночными коллективами вынуждал задаваться вопросами «Ребята, что вы делаете?!» или наоборот, «Почему вы не делаете эту простую вещь?!». Понятно, что это не профессиональные автоспортсмены, так что с такими моментами удалось быстро смириться, но в итоге мы смогли добиться своей цели и добраться до финиша», — подчеркнул Шарудин.

Впрочем, прежде чем оказаться перед клетчатым флагом, надо было увидеть огни стартового светофора. Для этого пришлось поработать ещё до старта уик-энда, чтобы подготовить автомобиль к гонке.

Фото: Михаил Шарудин

«Естественно, перед стартом на «Нордшляйфе» Dacia была доработана. Вместо штатного двигателя был установлен 2-литровый атмосферный мотор от Renault Megane — не от «заряженного» R.S., а от стандартного, но с помощью тюнинга его мощность была увеличена со 150 до 165 л.с. Коробка передач — стоковая 5-ступенчатая «механика», подвеска — KW Competition, насчёт тормозов не могу сказать точно. Салон был облегчён за счёт снятия отделки, установили болтовой каркас безопасности Wiechers, гоночное сиденье, систему пожаротушения, комплекс телеметрии и всё такое. Сам владелец команды и этой машины называл Logan не иначе как «Франкенштейном», потому что в него установили всё, что удалось найти от автомобилей любых других марок — были даже детали от какого-то пикапа! И, конечно, антикрыло.

Из-за такой сборной солянки Dacia была допущена в класс SP 3, где участвуют автомобили с двигателем объёмом до 2-х литров и где разрешены более серьёзные доработки, чем в зачёте V. Вообще два основных класса — это V, для практически стандартных автомобилей, где помимо обязательных систем безопасности допустимы только доработки тормозов и подвески, но не аэродинамики, и SP, где можно уже ставить на машину другой мотор, как это и было в нашем случае, с единственным условием, чтобы он был от того же производителя. Ну а поскольку Dacia — это марка, которая принадлежит Renault, то проблем не было.

В одном классе с нами ехала заводская команда Toyota Gazoo Racing Team Thailand, которая привезла две Toyota Corolla Altis, одна Toyota GT86 Cup и знаменитый Opel Manta, который стал уже легендой «24 часов Нюрбургринга». Зачёт получился очень разнообразный, несмотря на то, что ехали в нём всего 5 машин, из которых две были подготовлены очень серьёзно», — раскрыл технические секреты Михаил.

В этом и прелесть марафона на «Нордшляйфе», что там может ехать абсолютно любой автомобиль, который проходит по техническим требованиям одного из представленных в гонке классов. Logan — не самый безумный вариант, потому что, как вспоминает Шарудин, в 2000 году в гонке участвовал и вовсе микроавтобус Volkswagen Transporter (T4)! Но даже если машина не попадает ни в один из зачётов — добро пожаловать в класс SP-X, «экспериментальный», где рады видеть любую технику, лишь бы она была безопасной. В 2021-м в этой категории были представлены Glickenhaus Racing (между прочим, построившие «гиперкар» для чемпионата мира FIA WEC!) со своей моделью SCG 004c и Space Drive Racing, выставившая Mercedes-AMG GT3 с системой drive by wire, где нет жёсткой связи между рулём и передними колёсами, которую заменяет управление «по проводам».

«На «Нордшляйфе» участников делят скорее не по автомобилям, а по пилотам. Для участия в «24 часа Нюрбургринга» помимо обычной гоночной лицензии необходим так называемый DMSB Permit Nordschleife. Получить его можно, проведя три гонки Rundstrecken Challenge Nurburgring — спринтерской серии на «Нордшляйфе», по итогам заездов в которой выдают лицензию Grade B, а уже она открывает доступ к стартам в гонках Nurburgring Endurance Series, квалификационной 6-часовой гонке и самому 24-часовому марафону на машинах «младших» классов», — пояснил пилот.

Но даже блестящее знание трассы и множество пройденных по ней кругов не стали поводом для того, чтобы «отлынивать» от 6-часовой квалификационной гонки. Просто для того, чтобы получить возможность проверить надёжность машины, сработаться с напарниками по экипажу да и самому освоиться за рулём хотя бы потому, что езда на 1600-сильном Bugatti Centodieci и 165-сильной Dacia Logan — далеко не одно и то же.

«Особых проблем с тем, чтобы после езды по «Нордшляйфе» на более мощной технике перестроиться под темп Dacia, не было. У всех пилотов экипажа была общая задача — доехать до финиша. Самой главной сложностью в гонке для нас стала разница в скорости с машинами «старших» классов, которая во время обгонов достигала 100 с лишним километров в час — важно было постоянно помнить об этом и всё время контролировать ситуацию по зеркалам.

Фото: Михаил Шарудин

Мне повезло, потому что я последние 5 лет работаю инструктором на «Нордшляйфе» и водителем гоночного такси. Так что в трафике Nordschleife Touristenfahrten, когда на трассу могут выехать все желающие на любых автомобилях, я уже адаптировался к ситуации, когда нужно одновременно смотреть по зеркалам и вперёд, а ещё предупреждать человека за рулём, что нас сейчас обгоняют.

Этот опыт в гонке мне помог. На вопросы, каково ехать в пелотоне на самой медленной машине, когда тебя всё время обгоняют, я отвечал, что для меня такая езда по «Нордшляйфе» совершенно в кайф. Просто потому, что я сам за рулём, прекрасно знаю, куда ехать, сам слежу за ситуацией вокруг и сам всё контролирую. А обычно приходится делать всё то же самое, но с пассажирского сиденья машины, которой управляет не знающий ни автомобиля, ни трассы, ни английского языка, но при этом желающий что-то кому-то доказать, клиент», — объяснил Шарудин.

Быстро поняли, что Logan хоть и выступает в совсем другой лиге, но немецким и итальянским спорткарам угрозы не представляет, и гонщики-лидеры. Они ещё до старта оказали горячий приём Dacia. В этом и особенность марафона на «Нордшляйфе», где за необычный экипаж болели не только фанаты автоспорта, но и держали кулаки другие участники. Причём даже из топовых команд!

«Практически все команды приходили к нам в боксы! И менеджеры коллективов, и их пилоты, включая заводских гонщиков Audi, BMW и Porsche, выражали приятное удивление тем, что такой автомобиль вообще был подготовлен к такой сложной гонке и что мы на нём едем. Было сказано очень много тёплых слов и пожеланий, включая просьбы продолжать в том же духе и не бросать эту затею.

Поначалу пилоты других команд признавались, что им было боязно обгонять Logan на трассе. Но вскоре все поняли, что у нас за рулём сидят адекватные гонщики, которые понимают, что они делают, и контролируют ситуацию. Быстро стало понятно, что наш экипаж хочет только одного: безопасно доехать до финиша, не участвуя ни в каких инцидентах и тем более не провоцируя их, так что в итоге всех «отпустило», все расслабились и уже не нервничали при виде нашей машины.

Фото: Михаил Шарудин

В конце концов выяснилось, что такого уровня водительского этикета, который был у нашей Dacia с соперниками, не встречалось даже среди участников топовых классов — после окончания гонки в адрес нашей команды прозвучало немало комплиментов за то, как мы вели себя на трассе», — не без улыбки вспоминал первую реакцию пелотона на Logan «Миша».

Колоссальный опыт езды на «Нордшляйфе» на технике самого разного уровня — от суперкаров до клиентских автомобилей и машин из пресс-парков автопроизводителей — позволил Михаилу быстро освоиться за рулём, а стратегия Ollis Garage Racing дала возможность найти оптимальный темп. Всё потому, что единственной задачей команды на «24 часа Нюрбургринга» был гарантированный финиш.

«Мы прекрасно понимали, что мы не то что не самый быстрый, но и, скажем прямо, самый медленный автомобиль гонки. В своём классе SP 3 мы отставали от лидеров на 1,5-2,5 минуты на круге. Осознавая это, мы не пытались никому ничего доказать, а просто стабильно и спокойно ехали к финишу. Старались не заезжать на поребрики, в некоторых поворотах выбирали отличную от правильной траекторию, чтобы только лишний раз не нагружать подвеску и не рисковать поломкой. Наша скорость нашла прямое отражение в итоговых протоколах — Dacia Logan стала предпоследним из финишировавших автомобилей, опередив только Porsche Cayman, который из-за поломок проехал меньше кругов, чем мы.

Но самое главное, что в итоге всё получилось. Конечно, вместо 24 часов гонка в этом году продлилась всего 9,5, а мы боялись за надёжность отдельных узлов. Например, у нас было сразу 6 пар приводных валов, потому что мы были готовы к тому, что они сломаются, но удалось без каких-либо проблем проехать на тех, на которых стартовали. Впечатления остались только самые позитивные — удалось доехать до конца без поломок и приключений. Жаль, конечно, что из-за тумана мы не смогли проехать всю дистанцию. Я должен был ехать двойной ночной стинт — с двух ночи до полшестого утра — и очень ждал этого, потому что для меня это были первые «24 часа Нюрбургринга». К сожалению, не сложилось. Это, пожалуй, единственный минус гонки.

Фото: Михаил Шарудин

И, конечно, нас потрясла медийная отдача — мы и не рассчитывали получить столько позитивных откликов от болельщиков, от других участников гонки и от организаторов марафона. Ни я, ни команда не ожидали такой реакции! Закончив свой последний стинт, я сказал менеджеру команды, что готов прямо сейчас оплатить участие в гонке 2022 года. На следующий сезон хочется стартовать сразу в двух экипажах, регламент позволяет участвовать сразу на двух автомобилях. Так что Dacia Logan — это прикольно, но хочется проехать «24 часа Нюрбургринга» ещё и на чём-то быстром!», — не успев отдохнуть от прошедшего марафона, Шарудин уже сформулировал свои планы уже на следующий.

Но на чём бы «Миша» не поехал «24 часа Нюрбургринга» в следующие сезоны, одним из самых ярких впечатлений и для самого пилота, и для всех фанатов марафона останется Dacia Logan. Зачем все эти Audi, BMW, Ferrari, Mercedes-AMG, Lamborghini и Porsche, когда на наших глазах родилась новая звезда «Нордшляйфе».