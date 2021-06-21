Хэмилтон был лучше Ферстаппена, Алонсо опять затмил напарника. Оценки за Гран-при Франции

Седьмой этап Формулы-1 — в крайне субъективных оценках автора.
Льюис Хэмилтон — 9
«Мерседес» в этот уик-энд уступал в чистой скорости «Ред Булл», но Хэмилтон почти до самого финиша удерживал лидерство. В конце концов комплекта резины не хватило, и победа досталась Ферстаппену — но говоря объективно, британец уже не мог ничего поделать.
Ландо Норрис — 9
После пит-стопа Норрис вернулся на трассу 14-м — этому предшествовала стратегия поздней остановки, потеря двух позиций и «не очень хороший» круг в квалификации. Однако затем Ландо продемонстрировал блестящий прорыв, опередив нескольких прямых конкурентов и уже шестой в семи гонках сезона финиш в топ-5.
Пьер Гасли — 9
На четвёртой по скорости машине француз занял седьмое место, завоевав максимально возможный результат. На одном быстром круге «Альфа Таури» оказалась чуть-чуть медленнее «Феррари», но Пьер прошёл Сайнса в гонке, а вот «Макларены» были уже недосягаемы.
Макс Ферстаппен — 8,5
Во Франции Ферстаппен одержал вторую победу в трёх последних гонках и упрочил лидерство в общем зачёте, однако стоит признать честно: он проиграл Хэмилтону на старте, а под финиш прошёл его лишь потому, что британцу совсем чуть-чуть не хватило резины. Заслуженная победа, но не безупречная гонка.
Фернандо Алонсо — 8
В квалификации и гонке «Альпин» оказалась совсем не так быстра, как в тренировках, но Фернандо всё равно пробился в Q3, а затем завоевал восьмое место в гонке. За два этапа Алонсо набрал десять очков — в полтора раза больше, чем в пяти предыдущих Гран-при.
Джордж Расселл — 8
Молодой британец оказался одним из тех, кто лучше всех справился с износом резины, и это окупилось — 12-е место стало самым высоким финишем «Уильямса» в сезоне и вернуло команде девятую строчку Кубка конструкторов. Сам Расселл считает эту гонку своей лучшей из всех, проведённых в цветах Гроува.
Серхио Перес — 7,5
Чеко во второй раз подряд поднялся на подиум, но выступление мексиканца в целом получилось средним. В квалификации Перес оказался на 0,45 секунды медленнее Ферстаппена, а на первом отрезке отстал от напарника на семь секунд и никак не угрожал позициям Боттаса, пока у того не сдала под финиш резина. Впрочем, для второго пилота — неплохо.
Даниэль Риккардо — 7,5
Австралиец осваивается за рулём «Макларена», но по-прежнему уступает в темпе Ландо Норрису — и в квалификации, и на длинных отрезках. На старте Риккардо опередил напарника, однако на «харде» Дэн уступал и финишировал в итоге в 12 секундах позади!
Лэнс Стролл — 7,5
При старте с последнего ряда канадец провёл выдающуюся гонку и прорвался на десятое место. Однако если бы не ошибка в первой попытке квалификации (нарушение границ трассы), не пришлось бы геройствовать и стартовать с последнего ряда.
Себастьян Феттель — 7
Во Франции Себу блеснуть не удалось: немец не вышел в Q3, уступив пилотам «Альпин» и «Макларена», и финишировал позади них в гонке. Но если бы не ошибки самого Феттеля (вылет на первом отрезке, например), был бы шанс опередить кого-то из соперников.
Карлос Сайнс — 7
На протяжении всего уик-энда Карлос смотрелся намного увереннее Леклера и впервые по ходу сезона поставил под сомнение его статус лидера команды. Жаль, что в конце концов из этого ничего не вышло: из-за проблем с «хардом» финальный отрезок гонки превратился в настоящее мучение.
Антонио Джовинацци — 7
После относительно неплохой 13-й позиции в квалификации Джовинацци ничего не приобрёл на старте, а тактика позднего пит-стопа в итоге себя не оправдала. Но отметим пятую победу над Кими в субботу.
Валттери Боттас — 6,5
В тренировках финн смотрелся многообещающе и радовался тому, что снова может доверять машине, но уик-энд завершился как обычно — весьма средне. В квалификации Валттери совсем чуть-чуть уступил напарнику, а на первом отрезке прессинговал Ферстаппена — всё шло хорошо, но после одной из блокировок Боттасу пришлось раньше заезжать в боксы, что спровоцировало скорые остановки соперников и впоследствии — проблемы с резиной у Льюиса.
Кими Райкконен — 6,5
Как и напарник, Кими оказался в заложниках темпа машины, которая не позволяла прорваться выше. Но вот в квалификации опытный Райкконен мог бы выступить и получше: в своей единственной попытке финн оказался на 0,6 секунды медленнее.
Шарль Леклер — 6
Монегаск на протяжении всех тренировок уступал в темпе Сайнсу и, хотя смог подтянуться к нему в квалификации, всё равно уступил — лишь во второй раз в сезоне. Но в гонке Шарль вновь отошёл на второй план и испытывал намного больше проблем.
Мик Шумахер — 6
Немец впервые в карьере пробился во второй сегмент, но это не принесло никакой выгоды: уже на первом круге он откатился на предпоследнее место, а потом пропустил и Мазепина. Лишь за счёт более удачной тактики Мик оказался впереди, а иначе рисковал бы закончить гонку последним… И это мы ещё не вспоминаем об аварии в квалификации.
Николас Латифи — 5,5
Канадец здорово выступил в квалификации, уступив лишь 0,002 секунды Расселлу, но в гонке Николас и близко не демонстрировал схожего темпа и финишировал в 15 секундах позади.
Эстебан Окон — 5
Слабый старт, потеря позиции и неверная тактика позднего пит-стопа предопределили разочаровывающий уик-энд для француза. Вот уже две гонки подряд Эстебан остаётся без очков, в то время как Алонсо финиширует в топ-8…
Никита Мазепин — 5
Россиянин вновь уступил Шумахеру в квалификации, но сумел жёстко пройти его на первом отрезке и контролировать отрыв в 3-4 секунды. Увы, выбранная ещё до старта тактика оказалась менее выгодной, так что после пит-стопа Мазепин снова оказался позади и уже не позволял себе рискованных манёвров.
Юки Цунода — 4
Японец вновь «убрался» в первой же квалификационной попытке, чем обрёк себя на старт с последнего ряда. И первый отрезок даже прошёл неплохо — Цунода очень быстро расправился с «Уильямсами» и «Хаасами», но вот с долгим вторым дебютант не справился. Итог — 13-е место, позади Джорджа Расселла.
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