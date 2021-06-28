Риккардо — среди худших. Рядом и Феттель с Оконом. Оценки за Гран-при Штирии

Австралиец ещё никогда не смотрелся так слабо после перехода в «Макларен».

Восьмой этап Формулы-1 — в экстремально субъективных оценках автора.

Макс Ферстаппен — 10

Безупречный уик-энд в исполнении лидера «Ред Булл» — уверенный поул и лидирование от старта до финиша. После первой трети сезона и столь впечатляющего триумфа на австрийской трассе Ферстаппен выглядит главным претендентом на чемпионский титул.

Ландо Норрис — 9,5

Лучшая квалификация в сезоне и максимально возможное пятое место на финише — Ландо в этот уик-энд уступал лишь гонщикам «Ред Булл» и «Мерседеса» (да и то не всем!) и без борьбы опередил пилотов других команд-середняков. Норрис по-прежнему занимает четвёртое место в чемпионате и остаётся одним из наиболее эффективных гонщиков в пелотоне.

Льюис Хэмилтон — 9

В гонке британец ничего не мог поделать с уехавшим вперёд Максом Ферстаппеном, однако в квалификации Льюис неожиданно уступил Валттери Боттасу — речь, впрочем, идёт лишь о 0,03 секунды, которые в итоге даже не повлияли на стартовую позицию, и тем не менее…

Джордж Расселл — 8,5

До выхода в финальный сегмент Расселлу не хватило восьми тысячных, но, несмотря на это, уже на первом круге британец прорвался на восьмую позицию. Увы, из-за повреждений днища всю дистанцию автомобиль не преодолел: в очередной раз Джордж оказался крепче своего болида, а «Уильямс» остался без очков.

Лэнс Стролл — 8

Впервые за последние шесть этапов Стролл пробился в финальный сегмент квалификации, но собрать там идеальный круг не смог — и это стоило двух позиций на решётке. Но Лэнс вновь выдал блестящий старт и закончил первый круг шестым. Сдержать гонщиков «Феррари» на «Астон Мартин» шансов не было, но и восьмое место стало для Лэнса повторением лучшего результата в сезоне.

Карлос Сайнс — 7,5

Испанец не лучшим образом квалифицировался и не очень хорошо стартовал, пропустив Риккардо, однако затем вернул позицию, когда у австралийца начались проблемы с техникой, а за счёт позднего пит-стопа прорвался на финише на шестое место — вполне достойный результат, но при более высокой стартовой позиции был бы шанс побороться с Норрисом.

Фернандо Алонсо — 7,5

В третий раз подряд Алонсо в одиночку вытаскивает «Альпин» в третий сегмент, а на следующий день приносит команде очки. Но под финиш Фернандо не смог сдержать Леклера, а на старте пропустил Стролла — одного из главных соперников своей команды.

Пьер Гасли — 7,5

В четвёртый раз подряд француз квалифицировался в топ-6, но в гонке воспользоваться результатом не получилось: уже в первом повороте Гасли оказался зажат между соперниками и пробил шину из-за контакта с Леклером, а в третьем зацепил Джовинацци — на этом всё и закончилось.

Валттери Боттас — 7

Финн превосходно проехал квалификацию, в третий раз в сезоне опередил Хэмилтона, однако из-за допущенной ещё в тренировках ошибки получил штраф в три позиции. В последствии это привело к тому, что первый отрезок Боттас провёл позади Переса и ещё до своего пит-стопа отстал от лидеров на 20 с лишним секунд.

Шарль Леклер — 7

Концовка гонки в исполнении Леклера была великолепной — монегаск совершил не менее девяти обгонов и прорвался на седьмое место (в неофициальном «зачёте середняков» — на третье). Однако Шарль сам загнал себя в ситуацию, из которой приходилось прорываться, когда уже на первом круге сломал о Гасли своё переднее антикрыло. Как и в случае с Сайнсом, если бы не проблемы в самом начале гонки, Леклер мог бы прессинговать Норриса и бороться с «Маклареном».

Юки Цунода — 7

Японский дебютант обретает уверенность за рулём и по ходу уик-энда в Шпильберге не допускал крупных ошибок (простим Юки штраф за блокировку: о подъезжающем Боттасе пилота не предупредил инженер), заработав один балл за десятое место.

Кими Райкконен — 7

Финский ветеран запорол очередную квалификацию, не сумев собрать в ней ни одного чистого круга (более 0,3 секунды отставания от Джовинацци в Q1!), однако отчасти реабилитировался на старте, а к середине первого отрезка выбрался на 12-ю позицию. Увы, этого вновь не хватило, чтобы набрать очки — «Альфа Ромео» по чистой скорости до топ-10 по-прежнему не дотягивает.

Антонио Джовинацци — 7

Джови в очередной раз победил Райкконена в квалификации, но кого теперь этим удивишь? Гонка же для итальянца закончилась в третьем повороте, где его развернул Гасли с пробитым колесом.

Серхио Перес — 6

Чеко в очередной раз проиграл Ферстаппену в квалификации (и довольно много — более 0,3 секунды!), а подиум упустил из-за медленного пит-стопа. Можно было бы отметить первый отрезок, но и на нём Перес выглядел не слишком здорово — даже обогнав Норриса, он продолжал отставать от Хэмилтона и перед остановкой в боксах уступал британцу более 15 секунд.

Мик Шумахер — 6

Немец вновь победил напарника, но нельзя сказать, что выступил он сильно. Свою последнюю попытку немец испортил уже в первом повороте, а в гонке на первом круге пропустил Мазепина. Но впоследствии более поздний пит-стоп и сильный второй отрезок сыграли в пользу немца.

Себастьян Феттель — 5

Очень рваный уик-энд в исполнении немца, который, в отличие от напарника, не нашёл оптимального баланса. В квалификации Себ лишился лучшей попытки за нарушение границ трассы, что стоило на старте двух позиций, в гонке же после относительно раннего пит-стопа Феттель не смог сдержать Леклера и Райкконена и финишировал лишь 12-м.

Николас Латифи — 5

Канадец ошибся в квалификации и, хотя потенциально мог пройти во второй сегмент, остался на стартовой решётке 16-м. Ну а в первом повороте Латифи пробил колесо объезжая болид Гасли, откатился в конец пелотона и лишь под финиш смог пройти Мазепина в борьбе за 17-ю позицию.

Даниэль Риккардо — 4,5

Это был самый слабый уик-энд Риккардо после перехода в «Макларен». В квалификации Дэн проиграл Норрису более полусекунды, и, хотя на старте австралиец смог пробиться на девятое место (не так уж и впечатляюще на фоне напарника), даже этот результат не удалось удержать: кратковременная потеря мощности отправила пилота во второй десяток.

Эстебан Окон — 4,5

Как и Риккардо, француз весь уик-энд уступал напарнику, а в квалификации и вовсе выбыл уже в первом сегменте — 17-е место стало худшим результатом за весь сезон. Почти всю гонку Окон провёл позади Даниэля и в итоге тоже остался без очков.

Никита Мазепин — 4

В седьмой раз в восьми Гран-при россиянин финишировал позади напарника, но теперь разница между ними составила целый круг. Мазепин по-прежнему смотрится за рулём не так уверенно, как Шумахер, и уступает в темпе на дистанции.