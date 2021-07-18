Льюис готов рисковать ради титула — «Ред Булл» рано радовался? Выводы по ГП Великобритании

Непредсказуемый с первого до последнего круга Гран-при Великобритании подарил очередную домашнюю победу Льюису Хэмилтону, который сначала поучаствовал в столкновении со своим главным соперником в чемпионате, а затем долго гнался за «Феррари» и прошёл Шарля Леклера в борьбе на трассе. На фоне схода Ферстаппена этот успех позволил британцу вчетверо сократить отставание в чемпионате — борьба за титул перешла в контактную плоскость и разгорается с новой силой. Эти и другие итоги десятого этапа Формулы-1 — в традиционном обзоре «Чемпионата».

Хэмилтон готов рисковать

«Один сход Ферстаппена — и Льюис снова в игре», — сказал Тото Вольф после второго поражения в Шпильберге, и его слова оказались пророческими. Главным моментом уик-энда стало столкновение двух претендентов на титул на первом круге — в последний раз подобное происходило в Барселоне в 2016-м. Тогда, отметим, Макс одержал свою первую победу.



Судьи сочли виновным в произошедшем Хэмилтона, и его 10-секундный штраф, казалось, похоронил все надежды на победу — и без того не слишком большие на фоне того, что Шарль Леклер комфортно держал отрыв от «Мерседеса» и не позволял себя атаковать. Но во второй половине дистанции расстановка сил изменилась: Хэмилтон шёл в намного более высоком темпе и буквально сожрал семь секунд отставания от лидера. Когда за три круга до финиша Льюис впервые открыл крыло в борьбе с Шарлем, стало ясно, что обгон неминуем.

Хэмилтон после победы на Гран-при Великобритании Фото: Lars Baron/Getty Images

Символично, что Хэмилтон не побоялся атаковать Леклера в том же повороте, где на первом круге едва не потерял всю гонку. Льюис понимает, что в этом сезоне на стороне его команды нет технического преимущества, а потому он должен выжимать максимум из каждого момента и рисковать. Британец знал, что «Ред Булл» в Сильверстоуне будет быстрее, но всё равно каким-то чудом выиграл квалификацию. Затем вновь потерял всё на старте спринта, сделал почти невозможное на первом круге — удержался за Максом, но выбил его, получил штраф и опять всё потерял.



Но как и в прошлогоднем Гран-при Турции, Хэмилтон не сдался. Он мог бы спокойно финишировать вторым и отыграть у Ферстаппена не 25, а 18 очков — тоже немало, но пошёл до конца и вырвал победу перед переполненными соотечественниками трибунами. Если в конце концов Льюис вновь станет чемпионом, а отрыв будет менее семи очков — вспомните эту гонку.

Борьба за титул оживает

После пяти побед «Ред Булл» подряд поверить в то, что «Мерседес» сможет нагнать австрийцев, было сложно. Расстановка сил в чемпионате будто бы перевернулась на 180 процентов: в пелотоне по-прежнему есть доминирующая команда, но она теперь называется «Ред Булл», а её преследователь — «Мерседес». И победа Хэмилтона не отменяет того факта, что и на «Сильверстоуне» машины «Ред Булл» были быстрее, но лёгкой победы австрийцам точно не дадут.



После десяти этапов Хэмилтона и Ферстаппена разделяют восемь очков, и в случае победы в Венгрии Льюис может даже лидером уйти на летний перерыв. Другой вопрос в том, что «Хунгароринг» почти наверняка лучше подойдёт машине Макса, в то время как «Мерседес» вновь окажется среди догоняющих.

Макс Ферстаппен перед стартом Гран-при Великобритании Фото: Mark Thompson/Getty Images

Но у немецкой команды всё же есть одно преимущество — Валттери Боттас. Серхио Перес по-прежнему недостаточно стабилен, а в «Сильверстоуне» и вовсе запорол весьма многообещающий уик-энд вылетом в спринте, так что в Кубке конструкторов разрыв теперь ещё меньше — всего четыре балла. И если на «Хунгароринге» Ферстаппен вновь окажется один против двух гонщиков «Мерседеса», он может столкнуться с очень серьёзными сложностями.

Положение в чемпионате (топ-10):



1.

2.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 113

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 108

5. Серхио Перес («Ред Булл») — 104

6.

7. Карлос Сайнс («Феррари») — 68

8. Даниэль Риккардо («Макларен») — 50

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 39

10. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30…

20. Никита Мазепин («Хаас») — 0. 1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 185 очков2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1773. Ландо Норрис («Макларен») — 1134. Валттери Боттас («Мерседес») — 1085. Серхио Перес («Ред Булл») — 1046. Шарль Леклер («Феррари») — 807. Карлос Сайнс («Феррари») — 688. Даниэль Риккардо («Макларен») — 509. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 3910. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 30…20. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

«Феррари» готова бороться. Если представится шанс

Прошлый сезон обернулся для «Феррари» унизительной катастрофой, но в этом году Маранелло удалось прибавить почти во всех областях, и сейчас итальянская команда среди лидеров группы середняков. На каких-то трассах «Скудерия» уступает «Макларену», на каких-то — опережает, и хотя до регулярных подиумов пока далеко, в этот уик-энд Леклеру трёх кругов не хватило до победы.



На первом отрезке Хэмилтон никак не мог приблизиться к «Феррари», и хотя отчасти тут проблема в грязном воздухе при преследовании, в прошлом году представить подобный темп было бы просто невозможно. Во второй половине, на «харде», Леклер не устоял, однако за 20 кругов до финиша — после пит-стопа Шарля — отрыв от Хэмилтона составлял 12,8 секунды. Неудивительно, что «Мерседес» за 20 с лишним кругов смог такое отставание отыграть.

«Феррари» лидирует в Гран-при Великобритании Фото: Michael Regan/Getty Images

Несмотря на упущенную победу, «Феррари» отыграла четыре очка у «Макларена» — этому помог в том числе прорыв Карлоса Сайнса, которого в короткой гонке из первой десятки выбил Джордж Расселл. Сейчас две легендарные команды разделяют 15 очков, и борьба за третье место Кубка конструкторов будет развиваться непредсказуемо.

Положение в Кубке конструкторов:



1. «Ред Булл» — 289 очков

2. «Мерседес» — 285

3. «Макларен» — 163

4. «Феррари» — 148

5. «Альфа Таури» — 49

6. «Астон Мартин» — 48

7. «Альпин» — 40

8. «Альфа Ромео» — 2

9. «Уильямс» — 0

10. «Хаас» — 0.

Мазепин смотрится увереннее

Очень сильную гонку в Сильверстоуне выдал Никита Мазепин. В квалификации россиянин уже в девятый раз в сезоне уступил Мику Шумахеру, зато превзошёл напарника в гонке. На первом отрезке Мазепин держался позади Мика, но и не отставал от него, а на втором провёл смелую атаку с выходом на широкий радиус в «Вэйл», не оставив немцу выбора.

Мазепин обгоняет Шумахера на Гран-при Великобритании Фото: Michael Regan/Getty Images

Начало дебютного сезона получилось для Никиты не самым удачным, и вылеты в Бахрейне, судя по всему, сказались на уверенности пилота. Не помогает адаптации и шасси «Хааса», которое ведёт себя непредсказуемо. Тем не менее определённый прогресс налицо, и если во второй половине сезона борьба будет происходить на равных, а победа над Шумахером не будет восприниматься чем-то исключительным, то дебют можно будет признать удачным.

Спринт шоу не испортил

Первый в истории Формулы-1 уик-энд с короткой квалификационной гонкой в целом прошёл успешно. Событий на трассе действительно было больше, а соревновательными получились все три дня этапа, хотя ценность квалификации (особенно в свете решения засчитывать как поул победу в спринте) резко снизилась. Впрочем, главная задача промоутеров — сделать так, чтобы у болельщиков не было повода пропускать пятничные заезды.

Старт спринта Фото: Michael Regan/Getty Images

С другой стороны, сам по себе спринт со спортивной точки зрения ничего дополнительно Формуле-1 не даёт: лидеры едут аккуратнее, а те, кто ошибся, получают шанс отыграться на следующий день на отремонтированной машине (привет Пересу). Вынесенный на день раньше первый отрезок гонки — это как разделённый на два фильма сиквел. Но почему бы и нет, если подобный формат будет использоваться лишь два-три раза в сезон?