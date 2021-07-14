Как «Уильямс» выиграл свою первую гонку в Формуле-1. К успеху причастен отец бен Ладена

От создания команды до первой победы — всего за два с половиной года.

Уже долгие годы «Уильямс» является одной из слабейших команд в пелотоне — трудно представить, что в 90-е коллектив из Гроува практически доминировал, да и в 2000-х долгое время был грозной силой. Приход новых владельцев и смена регламента Формулы-1 в 2022 году дают «Уильямсу» новый шанс, но только в следующем сезоне. А вот предстоящий Гран-при Великобритании не сулит команде ничего хорошего, хотя британский автодром можно назвать счастливым для неё, ведь именно на трассе «Сильверстоун» ровно 42 года назад – 14 июля 1979 года – «Уильямс» одержал свою первую победу в истории.

Первая попытка Уильямса основать команду в Ф-1 обернулась неудачей

Первым проектом сэра Фрэнка в Формуле-1 стала основанная в 1969 году команда «Фрэнк Уильямс Рейсинг Карс». Несмотря на схожее название и владельца, эта команда не имеет никакого отношения к существующему ныне «Уильямсу». С 1969 года команда сэра Фрэнка несколько сезонов участвовала в Ф-1 на клиентских шасси «Брэбема», «Де Томасо» и «Марча». На протяжении шести лет коллектив Уильямса с переменным успехом выступал в Ф-1, перманентно испытывая финансовые проблемы. Разрешить денежный вопрос должна была сделка Уильямса с канадским миллионером Уолтером Вольфом, который грезил о собственной команде в Ф-1.



Сезон-1976 команда сэра Фрэнка уже начинала под новым названием «Вольф-Уильямс». Союз британца и канадца просуществовал недолго: в 1976-м Уолтер Вольф приобрел у Фрэнка 60% акций команды, оставив его при этом управляющим гоночного коллектива. В конце года канадский предприниматель отстранил Уильямса от должности менеджера, в результате чего он покинул команду. Так закончилась первая неудачная попытка сэра Фрэнка построить боеспособный коллектив в Ф-1.

На старте проекта «Уильямсу» помогли деньги из Саудовской Аравии

В 1977 году Фрэнк Уильямс вместе с инженером Патриком Хэдом основал новый коллектив в Ф-1 под названием «Уильямс Гран-при Инжиниринг» — команду, которая участвует в Королевских гонках, по сей день. К своему первому сезону в Ф-1 новая конюшня сэра Фрэнка не успела разработать собственное шасси, поэтому пришлось использовать клиентское от «Марч».

А вот уже к следующему году Патрику Хэду удалось спроектировать новое шасси – FW06. Что интересно, новый болид «Уильямса» был построен отчасти на деньги спонсоров из Саудовской Аравии. В поисках финансовых партнеров на старте проекта сэр Фрэнк забрел так далеко, что добрался до Аравийского полуострова. Первыми саудовскими спонсорами «Уильямса» стали авиакомпания Saudi Airlines и технический холдинг TAG. В 1978-м партнёрами британской команды также стали и другие саудовские компании разных величин, одной из которых, кстати, владел Мухаммед бен Ладен (отец самого известного носителя этой фамилии). Именно поэтому на болиде «Уильямса» можно было увидеть надпись «Bin Ladin».

Арабские спонсоры, конечно, приносили команде сэра Фрэнка не очень большие деньги, однако эти финансовые поступления достаточно серьезно помогли британской команде на стадии становления. Кстати, сотрудничество с «Уильямсом» стало первым соприкосновением Саудовской Аравии с миром Формулы-1.

FW07 – первый болид, который позволил «Уильямсу» бороться за высокие места Фото: Hoch Zwei/Getty Images

FW07 – первый болид, который позволил «Уильямсу» бороться за высокие места

В конце 1977 года «Уильямсу» удалось подписать Алана Джонса – одного из важнейших пилотов в истории команды. Вместе с австралийцем в сезоне-1978 команда сэра Фрэнка начала добиваться первых значимых результатов. Болид, построенный Патриком Хэдом, не являлся воплощением надежности, но в плане скорости дела обстояли куда лучше.

Сезон-1978 «Уильямс» проводил уже в статусе, близком к середняку. Алану Джонсу периодически удавалось проводить достойные квалификации за рулем FW06. Благодаря спонсорской поддержке с Ближнего Востока у Патрика Хэда была возможность дорабатывать болид на протяжении всего сезона. В итоге под конец года на американском этапе Джонсу даже удалось финишировать вторым – первый подиум в истории команды.

Фото: Don Morley/Getty Images

В следующем сезоне «Уильямс» уже намеревался участвовать двумя машинами, и на место второго пилота был приглашен опытный Клей Регаццони. Сезон-1979 пилоты британской команды начинали на прошлогодних болидах, а к пятому этапу получили в свое распоряжение новое шасси – FW07. Главной особенностью новой машины «Уильямса» стало использование принципа граунд-эффекта, отсутствие которого в те годы просто не позволяло бороться за высокие места.

Боевое крещение болида FW07 на этапе в Испании вышло крайне неудачным: Джонс и Регаццони сошли с дистанции из-за механических проблем. На следующем этапе в Бельгии ни один из пилотов «Уильямса» также не смог добраться до финиша, однако на сей раз болиды FW07 демонстрировали скорость: Алан Джонс квалифицировался на 4-м месте и даже смог провести 16 кругов гонки в статусе лидера, ровно до тех пор, пока не подвела электрика.

Следующие гонки в Монако и Франции сложились для «Уильямса» относительно удачно: в Монте-Карло Регаццони, стартовав с 16-й позиции, закончил гонку на втором месте, а на трассе «Дижон-Пренуа» британская команда впервые набрала очки двумя машинами. Ну а дальше уже творилась история….

Победа на «Сильверстоуне» стала началом победной поступи команды

Работу над машиной инженеры «Уильямса» продолжали и по ходу сезона. Перед домашним этапом на «Сильверстоуне» болид FW07 наконец-таки был доведен до ума. В частности была усовершенствована конструкция «юбок» под днищем машины.

Британская квалификация для обновлëнного болида «Уильямса» прошла «на ура»: Алан Джонс завоевал первый в истории команды поул, опередив ближайшего преследователя на 0,6 секунды.

Уверенно стартовав с первого места, Джонс сумел сохранить лидерство. Также на первом круге Регаццони поднялся на одну позицию вверх и вышел на третью строчку – помог разворот Пике. 21 круг пилот «Рено» Жан-Пьер Жабуй был главным преследователем лидирующего «Уильямса», пока не сошел с дистанции из-за проблем с турбонаддувом. Так, на 22-м круге гонки на второе место вышел Клей Регаццони.

Никогда прежде «Уильямс» не был настолько близок к столь мощному успеху. Командный дубль на домашней трассе — могла ли команда Фрэнка Уильямса мечтать о большем? Однако увидеть сразу двух пилотов «Уильямса» на пьедестале почета в тот день было не суждено. Австралиец возглавлял пелотон 38 кругов, пока отказавший насос системы охлаждения не вынудил Джонса завершить гонку. После того как Алан сошел с дистанции, в лидеры гонки вышел Регаццони, который спокойно проехал оставшиеся 29 кругов и принес «Уильямсу» первую победу в истории команды.

Триумф на «Сильверстоуне» не стал для британской команды разовой акцией: в оставшихся шести гонках сезона «Уильямс» одержал четыре победы (все на счету Джонса). Во второй половине 1979-го команда сэра Фрэнка набрала невероятный ход и по итогам сезона заняла второе место в Кубке конструкторов, пропустив вперёд лишь «Феррари».

Болид FW07 получился настолько удачным, что с небольшими доработками команда продолжала его использовать вплоть до 1982 года. На этой же машине в 1980-м Алан Джонс выиграет для «Уильямса» первый чемпионский титул. А спустя два десятилетия команда Фрэнка Уильямса по праву будет считаться одной из самых великих в истории Ф-1.

На сегодняшний день в Королевских гонках «Уильямс» выиграл 7 чемпионских титулов, 9 Кубков конструкторов и одержал 114 побед. И не стоит забывать, что победные традиции команды сэра Фрэнка были заложены именно на трассе «Сильверстоун».