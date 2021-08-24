Титул Ферстаппена под угрозой. Судьбу чемпионства в Формуле-1 может решить коронавирус

Вот уже второй год одним из главных факторов формирования календаря на сезон Формулы-1 является эпидемиологическая обстановка в той или иной стране. В этом году ситуация с поиском места проведения Гран-при намного проще, чем в предыдущем. Тем не менее, некоторые этапы все равно были отменены местными властями. И вполне вероятно, что календарь на оставшуюся часть этого сезона ещё будет видоизменяться.

На фоне борьбы за титул между «Ред Булл» и «Мерседесом» отмена или замена некоторых этапов – тема весьма тонкая, ведь болиды «быков» и «серебряных стрел» имеют свои преимущества и недостатки. Множество автодромов отличается друг от друга и требовательны к самым разным качествам машины. Соответственно, у каждой из команд есть трассы, которые максимально подходят именно их болидам. С учётом этих факторов, малейшее изменение в календаре этого сезона может сыграть ключевую роль в сражении «Ред Булл» и «Мерседеса».

Изменения в календаре по ходу этого сезона пошли на пользу скорее «Ред Булл», чем «Мерседесу»

С начала этого года предварительный проект календаря на сезон-2021 уже претерпел немалые изменения. Ещё в январе организаторы Гран-при Китая подали запрос на перенос этапа. Впоследствии гонку в поднебесной перенесут ещё раз, и на сегодняшний день этап в Шанхае находится в подвешенном состоянии – практически без шансов на возвращение в календарь. Следующей жертвой пандемии стал Гран-при Австралии, который сначала перенесли на ноябрь, а затем и вовсе отменили. Также в этом году Формула-1 не доберётся до Канады, Сингапура и Японии.

Стоит отметить, что отмена конкретно этих пяти этапов благоприятно сказалась на чемпионской интриге этого сезона. Ведь среди трасс, попавших в «чёрный список», были как те, которые больше подходили «Ред Булл», так и те, что больше благоволили «Мерседесу». «Быки» в первую очередь рассчитывали на «Сузуку» и Сингапур. Японский автодром банально один из самых требовательных к аэродинамике – безусловно, сильная сторона болидов «Ред Булл». А что касается Сингапура, то здесь «Мерседес» по идее должен был проигрывать из-за своей длинной колесной базы – трасса всё-таки городская.

Если говорить о трассах, на которых «Мерседес» должен был обладать преимуществом, то здесь в первую очередь стоит отметить Шанхай. Длинные прямые китайского автодрома – настоящая благодать для болидов, оснащенных моторами «Мерседес». К тому же не нужно забывать, что на шанхайской трассе практически нет медленных поворотов – а это ахиллесова пята болидов «серебряных стрел» в первой части сезона.

А вот с автодромом имени Жиля Вильнёва дела обстоят куда интереснее. Ведь эта трасса воплощает собой сочетание медленных поворотов и длинных прямых. Поэтому определить заочно, кому из лидеров данный автодром подходит больше, просто нереально. Дуэль двух гигантов на канадской земле могла бы стать настоящим украшением сезона, но, к великому сожалению, Ф-1 до Монреаля так и не добралась.

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«Альберт-Парк» – ещё одна трасса, фаворит которой трудно угадывается заранее. Во многом из-за того, что на австралийском автодроме слегка изменили конфигурацию: некоторые повороты, скажем так, спрямили, из-за чего они стали более скоростными. Хотя стоит признать, что данная модернизация «Альберт-Парка» пошла бы на пользу скорее «Мерседесу», учитывая их сложные отношения с медленными поворотами.

Что касается трасс, которые стали заменой выбывших из календаря автодромов, то здесь чаша весов склонилась уже в пользу «Ред Булл». Из-за переноса и последующей отмены гонок в Китае и Австралии к началу сезона в календаре образовалась дыра, которую успешно закрыли Гран-при Эмилии-Романьи и Гран-при Португалии. Ферстаппен и Хэмилтон обменялись там победами, и можно сказать, что от включения в календарь именно этих автодромов глобально не выиграл никто. А вот ситуация с заменой летнего этапа в Монреале сложилась явно в пользу «быков». Ведь вместо Гран-при Канады в календарь сезона просто включили ещё одну гонку на «Ред Булл Ринге» — трассе, которая максимально подходит «быкам». Настолько уверено, как в Австрии, в этом сезоне Ферстаппен, пожалуй, не побеждал.

Какие этапы находятся под угрозой отмены?

На сегодняшний день самой шаткой позицией в календаре оставшейся части сезона является Гран-при Турции. Изначально этап в Стамбуле вообще никак не фигурировал в контексте этого сезона. Однако ближе к лету появилась новость о том, что «Истанбул Парк» готов принять этап Ф-1, который изначально должен был пройти в Канаде. Как мы помним, Формула-1 так и не навестила Турцию в июне. Позже было объявлено о том, что стамбульский этап всё же состоится, но уже в октябре. Ну а сегодня постепенно всё идёт к тому, что гонка в «Истанбул Парке» будет отменена окончательно. Турция по-прежнему находится в так называемом «красном» списке стран, при въезде из которых в Великобританию обязателен 10-дневный карантин. А с учётом отмены Гран-при Японии командам придётся возвращаться на свои базы, многие из которых находятся как раз в Англии.

Что касается других оставшихся этапов этого сезона, то над ними пока что не нависает угроза отмены. Однако не нужно забывать, в какое время мы живём: пандемия коронавируса по-прежнему никуда не делась и, к большому сожалению, в любой момент в какой-нибудь из стран принимающих Гран-при, может резко ухудшиться эпидемиологическая обстановка. Такой вариант развития событий нужно держать в голове.

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На сегодняшний день самыми крепкими позициями в календаре обладают этапы в Бельгии, Италии, Нидерландах и России. Ведь гонки в этих странах пройдут уже в ближайшее время, а предпосылок к их отмене, к счастью, не наблюдается.

А вот с американскими этапами дела обстоят уже не так радужно. На протяжении нескольких месяцев время от времени ходили слухи о том, что этапы в Мексике и Бразилии могут не состояться. Хотя в последнее время громких заявлений касательно отмены гонок в Латинской Америке вроде как не было. На «Интерлагосе» так вообще собрались проводить этап при полных трибунах. Однако не нужно недооценивать фактор пандемии, который в любой момент может вмешаться и нарушить привычный порядок вещей.

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Этапы в Мексике и Бразилии необходимы «Ред Булл», а «Мерседес» надеется на отмену Турции

Достаточно интересно получается, что из всех трасс, которые «висят на волоске», ни одна не подходит «Мерседесу». От вероятных отмен этапов в Турции, Мексики и Бразилии «Ред Булл» может проиграть по всем фронтам.

В «Истанбул Парке», например, за «быков» должно сыграть новое асфальтовое покрытие, которое показало себя во всей красе ещё в прошлом сезоне. Скользкий асфальт для «Мерседеса» будет означать ровно одно – проблемы с прогревом резины.

На автодроме имени братьев Родригес преимущество «Ред Булл» должно быть ещё более явным. Мексиканский этап может стать для «быков» второй Австрией, ведь трасса в Мехико находится на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Это значит, что воздух в той местности будет разряжённым, из-за чего команды столкнуться с нехваткой прижимной силы. А австрийской команде, как известно, в этой компоненте нет равных в пелотоне. К тому же, как отмечают многие эксперты, при низком атмосферном давлении турбина двигателя болида RB16B работает куда эффективнее, нежели у «Мерседеса».

На «Интерлагосе» единственное место, где «Мерседес» в теории мог быть быстрее «Ред Булл» – это длинный участок после выхода из двенадцатого поворота (около 15 секунд газ в пол). Благодаря меньшему углу наклона шасси, болиды «серебряных стрел» более эффективны на прямых. Однако всё то же низкое атмосферное давление должно нивелировать преимущество «Мерседеса» на скоростных участках «Интерлагоса».

На этом, пожалуй, заканчиваются оставшиеся в этом сезоне трассы, которые стопроцентно подходят болидам австрийской команды. На остальных автодромах фаворита или вовсе нет, или им является уже «Мерседес». «Спа-Франкоршам» и «Монца» — моторные трассы, как нельзя лучше подходящие «серебряным стрелам». Хотя стоит признать, что в Бельгии у «быков» будут некоторые шансы при невысокой температуре воздуха – в таком случае у «Мерседеса» могут возникнуть проблемы с прогревом резины.

Трассы в Зандворте и Сочи стали «мерседесовскими» уже по ходу этого сезона – ровно в тот момент, когда немецкая команда привезла масштабные обновления, благодаря которым «серебряным стрелам» удалось стабилизировать заднюю часть болида – то что нужно в Нидерландах и России.

Дебютант Королевских гонок – трасса «Джидда» вообще является загадкой. Компьютерная симуляция прохождения круга по незнакомому автодрому может только визуально познакомить нас с новой трассой. Предугадать, кто станет победителем первого в истории Гран-при Саудовской Аравии, достаточно сложно.

Также не нужно забывать про загадочный двадцатый этап сезона, место проведения которого официально ещё не объявлено. На сегодняшний день известно только то, что двадцатый Гран-при этого года наверняка пройдёт на Ближнем Востоке – с точки зрения логистики абсолютно логично. Наиболее вероятный сценарий – проведение гонки в Катаре на трассе «Лосаил». В таком случае нас будет ждать ещё один загадочный «джокер» в календаре этого сезона.

В конце стоит отметить наиболее благоприятный сценарий развития календарной саги для каждой из команд претендующей на титул. И здесь всё достаточно банально: под угрозой отмены находятся автодромы, которые как нельзя лучше подходят именно «Ред Булл». Соответственно, для австрийской команды наилучший расклад – отсутствие каких-либо изменений в порядке проведения Гран-при этого сезона. Совсем уж джекпотом для австрийской команды станет проведение второй гонки в Баку вместо уже отменённого японского этапа (последние дни об этом ходят слухи, хотя в Азербайджане их уже опровергли).

В свою очередь для «Мерседеса» очень даже кстати пришлась бы отмена тех этапов, которые сейчас находятся в подвешенном состоянии. Ведь именно на автодромах в Турции, Мексике и Бразилии немецкая команда будет чувствовать себя не лучшим образом.