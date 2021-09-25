Невероятная квалификация Формулы-1 в России: в первой тройке никого из фаворитов!

Q3: первый за девять лет поул «Макларена»!
С самого утра в Сочи шли дожди — реки начали выходить из берегов и подтапливать улицы, однако к трём часам дня над «Сочи Автодромом» рассеялись тучи — и пилоты отправились на квалификацию на сыром асфальте.
При этом трасса постепенно подсыхала, и уже к концу второго сегмента влаги на асфальте почти не было. В конце концов, к финальным попыткам в Q3 в командах решили попробовать «слики» — и именно эти круги стали решающими.
Карлос Сайнс лучше всех прогрел свою резину и под клетчатым флагом поставил лучшее время сегмента, но через мгновения испанца сместил с первой строчки Ландо Норрис. Третье время поставил Джордж Расселл, и в итоге в топ-3 квалификации оказались гонщики «Макларена», «Феррари» и «Уильямса»! Невероятная квалификация!
Льюис Хэмилтон прогреть шины не смог и остался только четвёртым, уступив времени поула более двух секунд. Замкнул топ-5 Даниэль Риккардо, сумевший опередить Фернандо Алонсо и Валттери Боттаса. Восьмым квалифицировался Лэнс Стролл, а девятое и 10-е места заняли Серхио Перес и Эстебан Окон.
Q2: Сайнс и Расселл выбили Феттеля
Второй сегмент принёс неожиданные результаты: Себастьян Феттель и оба пилота «Альфа Таури» выбыли из квалификации, хотя в пятницу Пьер Гасли был одним из быстрейших на трассе.
Феттель занял 11-е место — ему не хватило 0,05 секунды, и немец был крайне разочарован, узнав об этом. Гасли расположился на 12-й позиции, опередив Юки Цуноду — японец смотрелся неплохо и оказался лишь на 0,11 секунды медленнее опытного напарника в сложных погодных условиях.
На 14-м и 15-м местах остались Николас Латифи и Шарль Леклер — оба получили новые моторы, а потому будут стартовать из конца пелотона.
Q1: Мазепин проиграл Шумахеру 3,9 секунды
В первом сегменте из борьбы выбыли «Альфа Ромео» и «Хаас» в полном составе, а также Макс Ферстаппен — голландцу поставили новый двигатель, а потому он вместе с Леклером и Латифи будет стартовать из конца пелотона. На влажной трассе Макс предпочёл не рисковать и ограничился одной установочной попыткой — последнее место.
На 16-й позиции расположился Кими Райкконен — первая после COVID-19 квалификация финна завершилась вылетом в первом сегменте. 17-м квалифицировался Мик Шумахер, и именно немца можно назвать главным сюрпризом сессии: дебютант справился в сложных условиях и показал лучший после французского этапа результат.
А вот Джовинацци и Мазепин разочаровали. Первый чувствовал себя крайне неуверенно и вылетел в одном из эпизодов, завершив сессию в итоге 18-м. А Никита Мазепин в итоговых протоколах проиграл Мику Шумахеру 3,9 секунды и занял 19-ю позицию.
Гран-при России Формулы-1 стартует в воскресенье, 26 сентября, в 15:00 по московскому времени.
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