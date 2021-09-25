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Норрис выиграл квалификацию Гран-при России Ф-1, Сайнс — 2-й, Расселл — 3-й, Хэмилтон — 4-й, Мазепин — 19-й

Невероятная квалификация Формулы-1 в России: в первой тройке никого из фаворитов!
Дмитрий Захарченко
Невероятная квалификация Формулы-1 в России
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На сырой трассе в Сочи не было равных «Макларену» и «Феррари», а вот Мазепин уступил Шумахеру аж четыре секунды.

Q3: первый за девять лет поул «Макларена»!

С самого утра в Сочи шли дожди — реки начали выходить из берегов и подтапливать улицы, однако к трём часам дня над «Сочи Автодромом» рассеялись тучи — и пилоты отправились на квалификацию на сыром асфальте.

При этом трасса постепенно подсыхала, и уже к концу второго сегмента влаги на асфальте почти не было. В конце концов, к финальным попыткам в Q3 в командах решили попробовать «слики» — и именно эти круги стали решающими.

Карлос Сайнс лучше всех прогрел свою резину и под клетчатым флагом поставил лучшее время сегмента, но через мгновения испанца сместил с первой строчки Ландо Норрис. Третье время поставил Джордж Расселл, и в итоге в топ-3 квалификации оказались гонщики «Макларена», «Феррари» и «Уильямса»! Невероятная квалификация!

Льюис Хэмилтон прогреть шины не смог и остался только четвёртым, уступив времени поула более двух секунд. Замкнул топ-5 Даниэль Риккардо, сумевший опередить Фернандо Алонсо и Валттери Боттаса. Восьмым квалифицировался Лэнс Стролл, а девятое и 10-е места заняли Серхио Перес и Эстебан Окон.

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Q2: Сайнс и Расселл выбили Феттеля

Второй сегмент принёс неожиданные результаты: Себастьян Феттель и оба пилота «Альфа Таури» выбыли из квалификации, хотя в пятницу Пьер Гасли был одним из быстрейших на трассе.

Феттель занял 11-е место — ему не хватило 0,05 секунды, и немец был крайне разочарован, узнав об этом. Гасли расположился на 12-й позиции, опередив Юки Цуноду — японец смотрелся неплохо и оказался лишь на 0,11 секунды медленнее опытного напарника в сложных погодных условиях.

На 14-м и 15-м местах остались Николас Латифи и Шарль Леклер — оба получили новые моторы, а потому будут стартовать из конца пелотона.

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Q1: Мазепин проиграл Шумахеру 3,9 секунды

В первом сегменте из борьбы выбыли «Альфа Ромео» и «Хаас» в полном составе, а также Макс Ферстаппен — голландцу поставили новый двигатель, а потому он вместе с Леклером и Латифи будет стартовать из конца пелотона. На влажной трассе Макс предпочёл не рисковать и ограничился одной установочной попыткой — последнее место.

На 16-й позиции расположился Кими Райкконен — первая после COVID-19 квалификация финна завершилась вылетом в первом сегменте. 17-м квалифицировался Мик Шумахер, и именно немца можно назвать главным сюрпризом сессии: дебютант справился в сложных условиях и показал лучший после французского этапа результат.

А вот Джовинацци и Мазепин разочаровали. Первый чувствовал себя крайне неуверенно и вылетел в одном из эпизодов, завершив сессию в итоге 18-м. А Никита Мазепин в итоговых протоколах проиграл Мику Шумахеру 3,9 секунды и занял 19-ю позицию.

Гран-при России Формулы-1 стартует в воскресенье, 26 сентября, в 15:00 по московскому времени.

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