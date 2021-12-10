Ф-1 прощается с легендой. Кто ещё чуть не проспит дебютный старт и покуролесит в Питере?

Гран-при Абу-Даби в это воскресенье станет последней гонкой Кими Райкконена в Формуле-1. Для финна это будет 350-й Гран-при в карьере — ещё в прошлом году он побил рекорд Рубенса Баррикелло и сейчас является самым опытным пилотом в истории чемпионата мира. А ведь когда-то его даже не хотели брать на стартовую решётку!

В преддверии последнего старта рассказываем, каким мы будем помнить Кими и после его ухода из большого спорта.

Спал за полчаса до первого старта

За полчаса до старта Гран-при Австралии 2001 года — своей первой гонки в Формуле-1 — 21-летний Кими Райкконен спал в моторхоуме. «Я постучал и говорю: «Кими, старт через несколько минут!» — вспоминал позже Йозеф Леберер, физиотерапевт «Заубер» в то время. — «Дай мне ещё пять минут, — ответил он. — Кими всегда был невероятно спокоен — это не наигранное, он такой и есть».

Дебют Кими в Формуле-1 едва не спровоцировал скандал: на счету финна не было и двух десятков стартов в младших «формулах» и ничего мощнее двухлитровой Формулы «Рено» он не пилотировал. Чтобы выдать Райкконену суперлицензию, Петеру Зауберу пришлось проводить отдельные тесты — после них большинством голосов приглашённые судьи допустили Кими к старту Гран-при.

Райкконен перед своим первым уик-эндом в Формуле-1 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Победил в Сузуке с 17-го места

На Гран-при Японии 2005 года Райкконен стартовал с 17-й позиции, но уже на первом круге вышел на 12-е место, затем одного за другим опережал соперников, а на последнем круге прошёл Джанкарло Физикеллу и завоевал одну из самых красивых побед в истории чемпионата.

Райкконен к тому моменту стал восходящей звездой Формулой-1: после одного сезона в «Заубере» дебютанта затащил к себе в «Макларен» Рон Деннис, и Кими быстро стал лидером команды, затмив Дэвида Култхарда и затем Хуана-Пабло Монтойю, который прежде считался главной угрозой доминированию «Феррари» и Михаэля Шумахера.

После схода отправился на яхту, а не в боксы

Гран-при Монако 2006 года закончился для Кими техническим сходом — его «Макларен» загорелся, гонщик вынужден был припарковать машину в «Портье». Обычно пилоты после этого отправляются в боксы команды для дальнейшего разбора уик-энда, но не Райкконен. Вместо этого финн отправился на яхту, которая была припаркована прямо тут — у трассы, где решил оставить неудачный уик-энд в прошлом.

За «Макларен» Райкконен выступал пять лет, но так и не смог стать чемпионом, хотя был близок к тому. Но Шумахера в итоге поверг Фернандо Алонсо и стоявшая за ним «Рено», а Кими слишком часто оказывался на обочине из-за поломок шасси или отказа силовой установки. Та победа в Японии так и осталась для Райкконена последней в составе команды из Уокинга.

Райкконен, Алонсо и Шумахер на Гран-при Бахрейна-2006 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Просидел в туалете награждение Шумахера

Перед Гран-при Бразилии 2006 года Формула-1 прощалась с Михаэлем Шумахером — немец после долгих лет и рекордного числа побед решил взять паузу. Чтобы отметить особые достижения немца в автоспорте, промоутеры устроили церемонию, на которой памятную награду гонщику вручал легендарный Пеле. Райкконена на этой церемонии было, и когда Мартин Брандл во время традиционной прогулки по стартовой решётке спросил почему, тот искренне ответил: «Я срал».

Райкконен в интервью всегда немногословен и придерживается неразборчивой манеры говорить на английском, но Кими нельзя не упрекнуть в неискренности, а если уж чем-то был недоволен, то всегда открыто рассказывал.

Любит мороженое

Гран-при Малайзии, второй этап сезона-2009, был прерван тропическим дождём: промоутеры надеялись, что непогода пройдёт, пилоты были готовы в любой момент продолжить гонку, но… Кими Райкконен уже переоделся в «гражданское» и ел эскимо, что-то обсуждая с инженерами «Феррари» у холодильника с колой.

К началу сезона-2009 у финна в Маранелло был культовый статус: в свой первый же сезон за «Скудерию» он в финальной гонке увёл чемпионство у гонщиков «Макларена», а годом позже помогал Фелипе Массе в борьбе за титул и надёжно прикрывал напарника в последних гонках. С той гонки в Малайзии и эскимо прошло двенадцать с половиной лет, но Кими до сих пор остаётся последним чемпионом «Феррари».

Знает, что делать

«Итак, позади тебя Алонсо, я буду сообщать тебе о темпе», — передал Райкконену инженер в концовке Гран-при Абу-Даби 2012 года. Кими, лидер «Лотуса», лидировал в гонке, в то время как для Жерара Лопеса и Эрика Булье это был шанс завоевать первую победу в Формуле-1. «Оставь меня в покое, я знаю, что делать», — ответил Райкконен. И он действительно знал: Кими одержал победу, а фраза позже стала мемом и поводом выпустить дополнительную линейку мерча.

Из «Феррари» Райкконена в первый раз «попросили» в конце 2009-го, притом весьма вежливо: на выплаченную компенсацию Кими два года гонялся в чемпионате мира по ралли и NASCAR, пока не получил предложение вернуться в Ф-1. Многие сомневались, что финн после долгого перерыва не сможет вернуть былую форму, но он посрамил скептиков и после ещё не раз поднялся на вершину подиума.

Пил в Питере

В 2018 году церемония вручения наград чемпионам мира ФИА проходила в Санкт-Петербурге, и среди приглашённых призёров был Кими. Финн такие церемонии не любит, но в этот раз был обязан, поскольку занял третье место в общем зачёте. На церемонии Райкконен явно перебрал с алкоголем и едва держался на ногах. Зато все запомнили его весёлое общение с болельщиками и внезапную рекламу пива «Хамовники».

Сезон-2018 для Райкконена стал последним в составе «Феррари». К этому моменту его роль в команде — второй номер при Себастьяне Феттеле, хотя в Остине финну — он уже ветеран — удаётся блестяще сработать с резиной и выиграть гонку.

В день своей последней победы Кими превзошёл и Ферстаппена, и Хэмилтона Фото: Clive Mason/Getty Images

Тогда — в паддоке Гран-при США-2018 — многие догадывались, что это будет последняя победа Кими в Формуле-1 — в 2019 году он перешёл в «Альфа Ромео», а то награждение в Питере так и останется для Кими последним в своём роде.

Райкконен утверждает, что ни в каком качестве не намерен больше появляться в паддоке, и хотя Кими отдал чемпионату 20 лет своей жизни, нетрудно представить его без Формулы-1. А вот Формулу-1 без него — намного сложнее.

Выбери лучшего комментатора 2021 года! Голосование проходит совместно с Российской ассоциацией спортивных комментаторов на «Чемпионате» и в нашим социальных сетях — VK и «Телеграм».