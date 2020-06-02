Атака Ряйккёнена на Гамильтона! 7 знаменитых пилотов Ф-1, чьи фамилии мы пишем неправильно

Споры насчёт правильного написания имён и фамилий гонщиков Формулы-1 — одно из любимых развлечений болельщиков и журналистов. И сейчас в российских СМИ вы встретите Албона и Элбона (сам Алекс говорит «Албон»), Риккардо и Риккьярдо, Гельмута и Хельмута Марко… В общем, почему бы не собрать в одном материале все самые интересные случаи?

Кими Ряйккёнен

Начинаем с самого простого и многим известного. «Хардкорные» болельщики Формулы-1 давно в курсе, что вообще-то любимец россиян вовсе не Райкконен, а Ряйккёнен — этого требует финско-русская практическая транскрипция. Полагаем, если бы Кими дебютировал в Ф-1 сейчас, то большинство СМИ разобралось бы в ситуации и писало через «я» и «ё» — пишем же мы чемпиона мира по ралли Отт Тянак, хотя поначалу очень хотелось выбрать вариант «Танак».



Что же до Райкконена, то понятно, что сейчас, в 2020-м, неправильный вариант давно устоялся и считается общепринятым. В такой ситуации из принципа начинать писать согласно норме — не доблесть, а глупость.

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Мика Хяккинен

Если вы посмотрите на фамилию двукратного чемпиона мира на финском языке, то и здесь обнаружите умляут над буквой «а». А раз он есть, то и фамилия должна произноситься «Хяккинен», а не как привычнее нам. Но понятно, что никто не собирается спустя 25 лет вступать в борьбу со здравым смыслом.

Дэвид Кулфард

В составе «Макларена» долгие годы выступал дуэт гонщиков, чьи фамилии произносились по-русски одинаково неверно. Хитрое сочетание «th» действительно может передаваться на русский, как «тх» или просто «т». Однако сам Дэвид произносит свою фамилию на одном из видео именно через «ф». Так что Кулфард, а не Култард или привычное нам Култхард.

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Льюис Хэмильтон (Гамильтон)

Когда у нас на «Чемпионате» колонки про автоспорт писал Александр Стельмах (Саша, привет, если читаешь!), то он смирился, что мы пишем Хэмилтон, однако сам всегда выступал сторонником варианта «Гамильтон» — мол, чем Льюис отличается от первого министра финансов США или знаменитой леди Гамильтон. Здесь есть одно «но»: Гамильтон — это всё-таки устаревшая версия, а современный вариант — даже не Хэмилтон, а Хэмильтон, с мягким знаком. Другое дело, что на практике все современные знаменитости становятся Хэмилтонами — без «ь».

Кевин Маунуссен

Неожиданное открытие во время подготовки материала. В интернете давно существует сайт, на котором сами пилоты произносят собственные фамилии. И было интересно и неожиданно услышать, как по-датски звучит фамилия Кевина… нет, не Магнуссена, а Маунуссена (чуть ли не Мяунуссена). Этот «кошачий» вариант не слишком-то сочетается с имиджем гонщика «Хааса» на трассе.

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Спор №1. Макс Верстаппен

Вот здесь мы вступаем на зыбкую почву. Голландский язык — просто сумасшедший в плане правил (помните споры Фрийнс-Фрейнс-Фряйнс?), к тому же произношение сильно зависит от конкретного региона страны. И всё же если обратиться к официальной практической транскрипции, то Макс, равно как и его отец Йос — вовсе не Ферстаппен, а Верстаппен. Срочно меняем написание? По целому ряду причин — нет. Во-первых, фамилия Ферстаппен точно так же устоялась, как и в случае с Райкконеном и Хаккиненом — зря, что ли, Йос дебютировал в Ф-1 ещё в 1994-м? Во-вторых, сам Макс и все голландские журналисты произносят именно «Ферстаппен» (многие при этом проглатывают окончание с «н»). Так что мы не будем следовать модной тенденции отдельных сайтов и пабликов и менять фамилию лидера «Ред Булл».

Спор №2. Зебастиан Феттель

И вновь столкновение правил и жизни. Формально, если следовать логике немецкого языка, четырёхкратный чемпион мира — не Себастьян, а — вполне так брутально, в немецком стиле — Зебастиан. Но сам Себ говорит именно Себастьян — вот, послушайте. Всё-таки не стоит списывать со счетов «международность» имени Себастьян.

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Спор №3. Адриан Сутиль

Опять у нас немецкий пилот. Соотечественники Адриана произносят его фамилию «Зутиль» или «Зутил», однако сам гонщик настаивает на «Сутиль». И это объяснимо: отец бывшего гонщика «Форс Индия» и «Заубера» родом из Уругвая, так что правила немецкого языка тут не при чём.

Заметки на полях: Риккардо, Баррикелло, Кобаяси

Быстренько пройдёмся ещё по нескольким спорным случаям. В случае с Рубенсом Баррикелло правилен устоявшийся вариант — бразилец и сам произносит свою фамилию именно так, а не «Барричелло». Сложнее с Даниэлем Риккардо — многие насаждают вариант «Риккьярдо», но сам австралиец говорит «Риккардо», давайте это уважать.



Всё непросто с Камуи Кобаяси. Традиционно на русский фамилия гонщика и его однофамильцев переводится именно так — того требует практическая транскрипция. Однако сами японцы, если прислушаться, говорят «Кобаяши». Соответствующее расследование проводил и Алексей Попов в пресс-центре на одном из этапов Ф-1. Что ж, уход Камуи из Формулы-1 позволяет нам сейчас не предпринимать никаких мер и просто констатировать расхождение правил и жизни.

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Бонус. Росс Брон

И напоследок не о гонщике. Как и в случае с Райкконеном-Ряйккёненом, настоящие фанаты в курсе, что нынешний босс Формулы-1 отнюдь не Браун. Неправильное написание фамилии Росса повелось ещё с начала 90-х — из первых телевизионных трансляций и больших печатных материалов про Формулу-1 на русском языке. Сейчас, спустя 30 лет, было бы глупо идти против системы. Хотя в 2020-м фамилия Брон нам очень помогла бы: в заголовках новостей не пришлось бы уточнять, идёт ли речь про спортивного директора Ф-1 или босса «Макларена».