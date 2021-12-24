Победа Алонсо, очки «Хааса» и многое другое — без двух топов мы бы тоже не заскучали.

Суперпогоня в борьбе за титул! Как бы выглядел сезон Ф-1 без «Мерседеса» и «Ред Булл»

В годы доминирования одной команды борьба в середине пелотона зачастую оказывалась намного более захватывающей, чем сражение за титул. Однако дуэль Хэмилтона и Ферстаппена в 2021 году затмила даже баталии середняков. Тем не менее предлагаем представить, как выглядел бы минувший сезон, если бы в нём не было «Мерседеса» и «Ред Булл».

Гран-при Бахрейна

Первый ряд: Леклер — Гасли.

Гонка: 1 Норрис, 2 Леклер, 3 Риккардо, 4 Сайнс, 5 Цунода.



Напряжённый старт сезона в Бахрейне: все пилоты «Макларена» и «Феррари» побывали в лидерах по ходу первого этапа! Шарль Леклер на старте защитил поул, однако через несколько кругов уступил Ландо Норрису, который уверенно умчался к своей первой победе в карьере. Третьим финишировал Даниэль Риккардо, о которого на старте сломал крыло Пьер Гасли — француз мог побороться за победу, но в итоге остался без очков. Главная сенсация этапа — дебютант Юки Цунода, занявший пятое место.

Гран-при Эмилии-Романьи

Первый ряд: Леклер — Гасли.

Гонка: 1 Норрис, 2 Леклер, 3 Сайнс, 4 Риккардо, 5 Гасли.



Вторая подряд победа Норриса! С поула вновь стартовал Леклер, который доминировал на протяжении половины гонки, но на рестарте после аварии Джорджа Расселла (британец словно боролся с призраками!) вновь пропустил Ландо. В то же время Сайнс победил Риккардо в борьбе за третье место и завоевал свой первый подиум с «Феррари».

Гран-при Португалии

Первый ряд: Сайнс — Окон.

Гонка: 1 Норрис, 2 Леклер, 3 Окон, 4 Алонсо, 5 Риккардо.



И вновь побеждает Ландо — из-за трафика в квалификации британец оказался на стартовой решётке только третьим, однако на первом круге опередил Окона, а на рестарте прошёл Сайнса. На второе место вновь вырвался Шарль Леклер, однако его отставание в чемпионате достигло уже 22 очков, а в Кубке конструкторов «Макларен» и «Феррари» намного оторвались ото всех остальных.



Общий зачёт: 1 Норрис (76), 2 Леклер (54), 3 Риккардо (37), 4 Сайнс (33), 5 Окон (23).

Кубок конструкторов: 1 «Макларен» (113), 2 «Феррари» (87), 3 «Альпин» (40).

Гран-при Испании

Первый ряд: Леклер — Окон.

Гонка: 1 Леклер, 2 Риккардо, 3 Сайнс, 4 Норрис, 5 Окон.



Победная серия Ландо Норриса неожиданно прервалась: лидер чемпионата слабо выступил в квалификации, стартовал лишь пятым и отыграл только одну позицию в гонке. Впереди в отсутствие британца доминирует Шарль Леклер и приносит «Феррари» первую с 2019 года победу. Приехавший вторым Риккардо проиграл почти 20 секунд, третьим финишировал Сайнс. В общем зачёте от выросшего было отрыва Норриса остаётся лишь восемь очков.

Гран-при Монако

Первый ряд: Леклер — Сайнс.

Гонка: 1 Сайнс, 2 Норрис, 3 Феттель, 4 Гасли, 5 Стролл.



Шарль Леклер выигрывает квалификацию — во многом благодаря аварии на последних минутах. Механики «Скудерии» решают рискнуть и не менять пострадавшую при ударе трансмиссию — чтобы сохранить поул-позицию, однако «Феррари» Шарля в воскресенье не дотягивает даже до стартовой решётки! Победа всё равно у Маранелло: первую позицию в гонке унаследовал Карлос Сайнс. Но финишировавший вторым Ландо Норрис увеличивает отрыв в чемпионате до 26 баллов — чемпионат вновь складывается в пользу британского фаворита!

Сайнс опережает Норриса на старте Гран-при Монако Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Гран-при Азербайджана

Первый ряд: Леклер — Гасли.

Гонка: 1 Феттель, 2 Гасли, 3 Леклер, 4 Норрис, 5 Алонсо.



Блистательная победа Себастьяна Феттеля, который за счёт аккуратной работы с резиной на первом отрезке опередил Шарля Леклера и принёс «Астон Мартин» первую победу в Формуле-1. Леклер на последнем круге пропустил на второе место Пьера Гасли и финишировал третьим, но сумел отыграть три очка в чемпионате у Норриса.

Общий зачёт: 1 Норрис (118), 2 Леклер (95), 3 Сайнс (79), 4 Риккардо (61), 5 Гасли (56).

Кубок конструкторов: 1 «Макларен» (179), 2 «Феррари» (174), 3 «Астон Мартин» (78).

Гран-при Франции

Первый ряд: Сайнс — Гасли.

Гонка: 1 Норрис, 2 Риккардо, 3 Гасли, 4 Алонсо, 5 Феттель.



Отличная тактика позднего пит-стопа и атака на свежих шинах в концовке — Норрис одерживает четвёртую в сезоне победу, а благодаря второму месту Риккардо «Макларен» празднует дубль! В то же время у «Феррари» проблемы: оба гонщика теряют на жёсткой резине и Сайнс в итоге занимает лишь шестое место, а Леклер остаётся без очков — в общем зачёте Шарль проигрывает Норрису уже 48 баллов! Ну а Гасли за счёт двух подиумов подряд подтянулся к квартету лидеров чемпионата.

Гран-при Штирии

Первый ряд: Норрис — Гасли.

Гонка: 1 Норрис, 2 Сайнс, 3 Леклер, 4 Стролл, 5 Алонсо.



Первая гонка в Австрии заканчивается очередной победой Ландо Норриса — уже на первом отрезке британец уверенно оторвался от пелотона, затем лидировал почти всю гонку и на финише «привёз» ближайшему преследователю — Сайнсу — семь секунд. Леклер же остался только третьим: после контакта с Гасли на первом круге монегаску пришлось прорываться из конца пелотона.

Риккардо опережает Леклера на Гран-при Штирии Фото: Clive Rose/Getty Images

Гран-при Австрии

Первый ряд: Норрис — Гасли.

Гонка: 1 Норрис, 2 Сайнс, 3 Риккардо, 4 Леклер, 5 Гасли.



Шестая победа Норриса в девяти гонках сезона — второй этап подряд Ландо стартует с поул-позиции и почти на 40 секунд опережает весь пелотон! Вторым в борьбе с Риккардо стал Сайнс, а Леклер вновь уступает в скорости напарнику и даже пару раз без видимой причины выезжает за пределы трассы — Шарль в итоге четвёртый и уступает вторую строчку общего зачёта Карлосу. Однако отрыв Норриса составляет уже 70 очков — Ландо гарантировал себе первую строчку чемпионата вплоть до гонки в Спа, открывающей вторую половину сезона.

Общий зачёт: 1 Норрис (193), 2 Сайнс (123), 3 Леклер (122), 4 Риккардо (96), 5 Гасли (81).

Кубок конструкторов: 1 «Макларен» (289), 2 «Феррари» (245), 3 «Астон Мартин» (115).

Гран-при Великобритании

Первый ряд: Леклер — Норрис. Спринт: 1 Леклер, 2 Норрис, 3 Риккардо.

Гонка: 1 Леклер, 2 Норрис, 3 Риккардо, 4 Сайнс, 5 Алонсо.



В Сильверстоуне проходит первый в истории этап Формулы-1 со спринтом — и Леклер доминирует во всех сессиях. Шарль выигрывает квалификацию, побеждает в короткой гонке, а затем почти на полминуты опережает ближайшего преследователя на длинной дистанции. Вторым финиширует Ландо Норрис — его отрыв в чемпионате по-прежнему превышает 60 очков.

Гран-при Венгрии

Первый ряд: Гасли — Норрис.

Гонка: 1 Окон, 2 Сайнс, 3 Алонсо, 4 Гасли, 5 Цунода.



Невероятный старт на «Хунгароринге»: вырвавшийся вперёд Норрис сам по себе вылетает в первом повороте, а шедших позади него Леклера и Риккардо выносит промазавший торможение Стролл — оба лидера чемпионата сходят на первых кругах! Победу же одерживает Эстебан Окон — первую для себя и для «Альпин» в Формуле-1. Второе место после дисквалификации Феттеля переходит к Сайнсу, и Карлос вновь опережает в общем зачёте Леклера. «Астон Мартин» впервые в сезоне без очков и в Кубке конструкторов пропускает «Альпин» и «Альфа Таури», зато Мик Шумахер набирает один балл для «Хааса».

Гран-при Бельгии

Первый ряд: Расселл — Риккардо.

Гонка: 1 Расселл, 2 Риккардо, 3 Феттель, 4 Гасли, 5 Окон.



Гран-при Бельгии фактически не состоялся — после трёх кругов за автомобилем безопасности судьи начислили пилотам лишь по половине очков. В итоге Джордж Расселл, выстреливший в дождевой квалификации, оформил свою первую в Формуле-1 победу (судьба вернула должок за Гран-при Сахира!), Риккардо стал вторым, а на третью ступень подиума поднялся Феттель. Леклер и Сайнс заняли шестое и восьмое места, набрав по паре баллов, а Норрис после субботней аварии во второй раз подряд остался без очков.

Гран-при Нидерландов

Первый ряд: Гасли — Леклер.

Гонка: 1 Гасли, 2 Леклер, 3 Алонсо, 4 Сайнс, 5 Окон.

Атака в концовке не помогла Леклеру опередить Гасли, и француз празднует вторую в карьере победу! В борьбе за третье место Алонсо опередил Сайнса, а вот Норрис вновь смотрелся невыразительно: проиграл в квалификации напарнику и занял шестое место. В Кубке конструкторов «Феррари» сокращает отставание от «Макларена» до 11 очков…

Общий зачёт: 1 Норрис (221), 2 Леклер (172), 3 Сайнс (167), 4 Риккардо (129), 5 Гасли (128).

Кубок конструкторов: 1 «Макларен» (350), 2 «Феррари» (339), 3 «Альпин» (188).

Пьер Гасли на Гран-при Нидерландов Фото: Lars Baron/Getty Images

Гран-при Италии

Первый ряд: Норрис — Риккардо. Спринт: 1 Риккардо, 2 Норрис, 3 Леклер.

Гонка: 1 Риккардо, 2 Норрис, 3 Леклер, 4 Сайнс, 5 Стролл.



Из Монцы «Макларен» увозит максимально возможное количество очков: первое и второе места и в спринте, и в длинной гонке, а также быстрейший круг. В британской команде не стали применять командную тактику — Риккардо финишировал впереди и завоевал свою первую победу в цветах «Макларена».

Гран-при России

Первый ряд: Норрис — Сайнс.

Гонка: 1 Сайнс, 2 Риккардо, 3 Алонсо, 4 Норрис, 5 Райкконен.



На «Сочи Автодроме» Норрис летел к очередной победе, но слишком поздно поехал за дождевыми шинами в концовке гонки и откатился на финише на четвёртое место! Однако Ландо совсем не расстроен: его главный соперник Леклер совершил такую же ошибку и выпал из топ-10. Победу же во второй раз в сезоне празднует Сайнс — Карлос снова становится главным преследователем лидера чемпионата. Пятым финиширует Кими Райкконен — отличное возвращение после двух пропущенных из-за ковида этапов.

Гран-при Турции

Первый ряд: Леклер — Гасли.

Гонка: 1 Леклер, 2 Гасли, 3 Норрис, 4 Сайнс, 5 Стролл.



Третья в сезоне победа Леклера — на «Истанбул-парке» монегаску не было равных как в квалификации, так и в гонке. Пьер Гасли после двух неудач подряд возвращается на подиум, опередив Норриса, в то время как Сайнс из-за замены мотора стартует с конца решётки и к финишу пробивается на четвёртое место.

Гран-при США

Первый ряд: Леклер — Сайнс.

Гонка: 1 Леклер, 2 Риккардо, 3 Сайнс, 4 Норрис, 5 Цунода.



Гран-при США — и снова Леклер неудержим. Риккардо на протяжении всей дистанции сражается с Сайнсом и всё-таки удерживает испанца позади, а вот Норрис проводит ещё одну невзрачную гонку и даже в собственной команде не выглядит лидером. Тем временем отрыв в чемпионате начинает постепенно таять…

Общий зачёт: 1 Норрис (282), 2 Леклер (239), 3 Сайнс (231), 4 Риккардо (196), 5 Гасли (148).

Кубок конструкторов: 1 «Макларен» (478), 2 «Феррари» (470), 3 «Альпин» (224).

Гран-при Мехико

Первый ряд: Гасли — Сайнс.

Гонка: 1 Гасли, 2 Леклер, 3 Сайнс, 4 Феттель, 5 Райкконен.



В Мехико доминирует «Альфа Таури», и Пьер Гасли одерживает вторую в сезоне победу. Тем временем позади француза финишируют две «Феррари» (под финиш с командного мостика Сайнсу поступил приказ пропустить Леклера на второе место) — и «Скудерия» выходит в лидеры Кубка конструкторов! У «Макларена» же всё наперекосяк: Риккардо на пустом месте развернуло в первом повороте — девятое место, а Норрис из-за замены мотора стартовал последним и к финишу пробился только на седьмое место.

Гран-при Сан-Паулу

Первый ряд: Гасли — Сайнс. Спринт: 1 Сайнс, 2 Норрис, 3 Леклер.

Гонка: 1 Леклер, 2 Сайнс, 3 Гасли, 4 Окон, 5 Алонсо.



Столкновение Норриса и Сайнса на старте! Ландо с пробитым колесом откатывается в конец пелотона, а Карлос как ни в чём ни бывало приезжает вторым — сразу позади Леклера. «Феррари» празднует первый дубль, а в паддоке обсуждают, намеренно ли Карлос «подставился» под возвращавшегося на трассу лидера чемпионата — ближе к концу сезона страсти накаляются всё сильнее, а Норриса и Леклера разделяют всего 15 баллов!

Гран-при Катара

Первый ряд: Гасли — Алонсо.

Гонка: 1 Алонсо, 2 Окон, 3 Стролл, 4 Сайнс, 5 Леклер.



Великолепная гонка в исполнении Фернандо Алонсо и его первая победа в Формуле-1 с 2013 года! Позади испанца уверенно шёл Норрис, который должен был упрочить свой отрыв в чемпионате, однако прокол отбрасывает британца на шестое место. Леклер финиширует пятым и отыгрывает у Ландо один балл (гонщик «Макларена» поставил лучший круг в гонке).



Общий зачёт: 1 Норрис (307), 2 Леклер (293), 3 Сайнс (280), 4 Риккардо (200), 5 Гасли (192).

Кубок конструкторов: 1 «Феррари» (573), 2 «Макларен» (507), 3 «Альпин» (298).

Фернандо Алонсо на Гран-при Катара Фото: Mark Thompson/Getty Images

Гран-при Саудовской Аравии

Первый ряд: Леклер — Гасли.

Гонка: 1 Окон, 2 Риккардо, 3 Гасли, 4 Леклер, 5 Сайнс.



В Джидде тоже побеждает «Альпин»! Окону повезло с появлением красных флагов, благодаря чему поторопившиеся с остановкой в боксах Леклер и Норрис остались позади и финишировали лишь четвёртым и седьмым — их перед финальной гонкой разделяют лишь семь очков, а ещё шансы на чемпионство сохраняет Сайнс. В Кубке конструкторов борьба завершена: за один этап до конца сезона «Феррари» недосягаема для соперников.

Гран-при Абу-Даби

Первый ряд: Норрис — Сайнс.

Гонка: 1 Сайнс, 2 Цунода, 3 Гасли, 4 Норрис, 5 Алонсо.



Ландо Норрис — чемпион мира! Шарль Леклер так и не смог навязать гонщику «Макларена» борьбы: провалил круг в квалификации, а затем поехал на второй пит-стоп, не рискнув продолжить до финиша с одной остановкой — тактика опять лишила «Феррари» шансов на титул в Абу-Даби. Норрис благополучно финишировал четвёртым и сохранил за собой первую позицию. Выиграл же заключительную гонку года Карлос Сайнс — по итогам сезона он опережает Леклера и становится вице-чемпионом 2021 года.

Общий зачёт: 1 Норрис (326), 2 Сайнс (315), 3 Леклер (312), 4 Гасли (222), 5 Риккардо (220).

Кубок конструкторов: 1 «Феррари» (627), 2 «Макларен» (546), 3 «Альпин» (342).