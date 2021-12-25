Хватит стесняться. «Макларен» уже готов снова стать в Ф-1 великим

Цели: подиумы и топтание на месте

В принципе, «Макларен» не озвучивал конкретных целей на сезон-2021 — перед стартом чемпионата Зак Браун неоднократно говорил, что главной задачей команды на предстоящий год станет попытка подтянуться к лидерам чемпионата, а пилоты вторили ему, говоря о возможностях побороться за подиумы.

Что касается позиции в Кубке конструкторов, то в команде реально оценивали ситуацию, заявляя, что, возможно, им не удастся повторить достижение 2020 года, когда они стали третьими в этом зачёте. Браун и вовсе опасался, что, несмотря на хорошие выступления, «Макларен» может оказаться в чемпионате лишь пятым. Да, команда переходила на более мощные моторы «Мерседес», вот только встраивать их пришлось в шасси, адаптированное под «Рено».

Резюме: громкий успех, но шаг вниз

С одной стороны, «Макларен» всё же сделал шаг вниз в сравнении с сезоном-2020 — на этот раз британской команде удалось стать лишь четвёртой в Кубке конструкторов, уступив «Феррари». С другой — сезон получился одним из самых успешных за последнее время, во многом — благодаря Гран-при Италии, на котором команде удалось выиграть гонку впервые с 2012 года и оформить дубль впервые с 2010-го.

Итоги года для «Макларена» получились неоднозначными, однако это был заключительный год в нынешнем регламенте, так что возвращение к победам и подиумам однозначно можно назвать успехом. И даже тот факт, что коллектив опустился на одну строчку в Кубке конструкторов, не делает этот сезон для британцев менее успешным.

«Макларен»: 22 Гран-при, 1 победа, 5 подиумов, 275 очков, 4-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.



Ландо Норрис: 22 Гран-при, 0 побед, 4 подиума, 160 очков, 6-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Италии).



Даниэль Риккардо: 22 Гран-при, 1 победа, 1 подиум, 115 очков, 8-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Италии). 22 Гран-при, 1 победа, 5 подиумов, 275 очков, 4-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место.22 Гран-при, 0 побед, 4 подиума, 160 очков, 6-е место в чемпионате. Лучший финиш: 2-е место (Гран-при Италии).22 Гран-при, 1 победа, 1 подиум, 115 очков, 8-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Италии).

Лучшая гонка: Гран-при Италии

Выбрать лучшую гонку у «Макларена» было самой простой задачей при подведении итогов сезона. Подумать только, в сезон с ожесточённой борьбой между двумя командами, среди которых нет «Макларена», этот самый «Макларен» привозит дубль! Во многом этому помогла авария Макса Ферстаппена и Льюиса Хэмилтона, но гонки забываются, а протокол остаётся. Уик-энд в Монце стал чуть ли не единственным светлым пятном в сезоне-2021 для Даниэля Риккардо, да и Ландо Норрис провёл просто прекрасные выходные. Как итог — заслуженный дубль, который, между прочим, стал единственным в сезоне-2021 для всех команд.

Худшая гонка: Гран-при Венгрии

Этап в Венгрии стал единственной гонкой в сезоне, в которой «Макларен» не сумел набрать ни одного очка. Можно сказать, что это произошло не по вине команды или пилотов — оба гонщика попали в завал имени Валттери Боттаса на старте гонки, однако это не меняет того факта, что для Норриса этот заезд закончился сходом (причём единственным за сезон), а Риккардо после столкновения с Шарлем Леклером на повреждённой машине смог дотянуть лишь до 12-й позиции на финише, которая превратилась в 11-ю после дисквалификации Себастьяна Феттеля.

Конечно, на эту номинацию был и ещё один кандидат — Гран-при России, но, несмотря на полный провал тактического гения Ландо Норриса в той гонке, Риккардо удалось восстановить хоть какую-то справедливость и прийти к финишу на четвёртой строчке, что, кстати, стало вторым лучшим результатом для австралийца в сезоне.

Пилоты

С пилотами в 2021 году у «Макларена» ситуация настолько же неоднозначная, как и с результатами чемпионата. Даниэль Риккардо, на которого возлагались достаточно большие ожидания, на дистанции их не оправдал. При этом и камень кинуть в австралийца нельзя: именно он стал автором первой победы коллектива с 2012 года. Во многом Риккардо мешали в ходе сезона два фактора — первый из них психологический, а второй технический. Как говорил сам австралиец, ему достаточно сложно адаптироваться к новой машине, которая строилась с полным игнорированием его предпочтений — нынешний сезон все команды, фактически, проводили на доработанных прошлогодних машинах, и, разумеется, Ландо Норрису этот болид подходил больше.

Второй фактор — то, что Риккардо не виделся со своей семьёй уже добрых полтора года. Локдаун крайне негативно сказался на австралийцах, которые выступают в Европе и Америке, а из-за жёсткого карантина Дэн не мог поехать домой даже в большой перерыв в ходе сезона. Это не могло не сказаться на общем состоянии пилота, так что надеемся, что в следующем году Дэн подойдёт к сезону в превосходном расположении духа и не потеряет время работы на базе, находясь у себя дома.

Что до Ландо Норриса, то здесь и сказать особо нечего. Молодой британец в очередной раз доказал, что именно за ним будущее Формулы-1. Ландо в этом сезоне был близок к своей первой победе, но в Сочи сам же себя её лишил, решив не заезжать за дождевыми шинами при усиливающихся осадках. Да, обидно, и этот провал несколько надломил Норриса, провалившего концовку сезона, однако психологически Ландо должен справиться с этим ударом судьбы и сделать для себя определённые выводы. Норрис в следующем году вполне может включиться даже в борьбу за титул — всё будет зависеть от того, насколько быструю технику ему предоставить команда.

Цитата года

«Мы застряли с нашей инфраструктурой до 2024 года. Особенно это касается аэродинамической трубы. К сожалению, мы используем менее передовую инфраструктуру. И это большой минус. Никаких оправданий после 2024 года уже не будет. И мы рассчитываем, что тогда будем уже полностью конкурентоспособными. Тогда будет много команд, способных бороться за чемпионство. Надеюсь, что мы будем среди них. Конечно, требуется время, чтобы всё обновить», — именно так оценивает руководитель команды Зак Браун перспективы команды на будущее.

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Перспективы

Если брать во внимание слова Зака Брауна, то в следующем сезоне от «Макларена» вряд ли стоит ждать побед и борьбы за титул. Однако стоит понимать, что новый регламент — всегда шанс для кого-то выстрелить, и «Макларен», наряду с «Феррари», по ощущениям, гораздо больше внимания в условиях ограниченных бюджетов и ресурсов уделил именно машине следующего года. Принесёт ли это свои плоды? С фактором Эдриана Ньюи и «Ред Булл» — далеко не факт. Но «Макларен» даже перед стартом нынешнего сезона смог найти лазейку в техническом регламенте и сделать своеобразный диффузор, так что в следующем году у инженеров точно будет возможность разгуляться с трактовкой правил.

Выстрелить «Макларен» может. Ну, как минимум, точно стать ещё ближе к лидерам, да и пилотов в следующем году у команды должно стать два, а не полтора, как было нынче, учитывая все проблемы Даниэля Риккардо. Ждём от «Макларена» только успехов! Главный вопрос не в том, придут ли они, а когда именно это случится.